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Страна ЕС вынесла "приговор" российским газу и нефти: когда слезут с "энергетической иглы" Кремля

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
432
Иллюстрация. Российская нефть
Венгрия согласилась прекратить импорт российских энергоресурсов. Иллюстративное изображение. Источник: Shutterstock

Венгрия не собирается идти против политики Европейского Союза (ЕС) по отказу от энергоресурсов из РФ. Поэтому к осени 2027 года страна откажется от газа российского происхождения и уже ищет альтернативных поставщиков нефти.

Об этом сообщила Telex министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан. "ЕС установил четкий срок постепенного отказа от российского природного газа, который наступит до осени 2027 года", – подчеркнула она.

И хотя Венгрия собирается воспользоваться исключением из санкций США, чтобы покупать российскую нефть до 21 ноября, страна уже ищет другие источники этого сырья. По словам Орбан, рассматриваются такие варианты:

  • венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к переработке нероссийской нефти, которая будет поступать с юга через хорватский нефтепровод JANAF (в будущем правительство Петера Мадяра рассматривает возможность увеличения пропускной способности этого маршрута);
  • развитие коридора "Север – Юг", предусматривающего использование маршрута через Грецию, который предоставит Венгрии доступ к терминалам сжиженного природного газа (СПГ) и поставкам азербайджанского газа;
  • использование СПГ-терминалов в Польше и Литве за счет устранения региональных узких мест в транспортировке, что значительно расширит возможности для маневра и диверсификации источников.
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Сейчас Венгрия остается одной из нескольких стран Европейского Союза, которые продолжают импортировать российскую нефть, пользуясь специальными исключениями из энергетических санкций ЕС. Большая часть российского сырья поступает по трубопроводу "Дружба" – она транспортируется по трубопроводу из России через территорию Украины непосредственно на венгерские НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Россия обсуждают возможность возобновления совместных нефтяных проектов, поставок энергоносителей в Европу и сотрудничества в других отраслях в качестве потенциального стимула для завершения войны против Украины. Однако окончательных соглашений нет, а их реализация будет зависеть от условий мирного урегулирования, позиции европейских стран и готовности американских компаний вернуться на российский рынок.

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