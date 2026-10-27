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Страна ЕС продлила особые рабочие визы для украинцев: сколько и где работают

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,7 т.
Иллюстрация - мужчина с флажками Украины в рюкзаке
В Чехии продлили специальные рабочие визы для украинцев в агросекторе. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash/Mathias Reding

Правительство Чехии продлило действие программы так называемых "чрезвычайных рабочих виз" до 31 декабря 2028 года. Она предусматривает ежегодную квоту на привлечение до 2500 иностранных работников, в том числе из Украины.

Соответствующее предложение поступило от Министерства сельского хозяйства. Об этом сообщили в медиацентре чешского Кабмина.

Чрезвычайные рабочие визы выдаются максимум на один год и не подлежат продлению. Прежде всего они предназначены для работодателей, которые ищут работников на вспомогательные и сезонные должности в сельском хозяйстве.

Сколько работников можно привлечь

  • Из Украины – до 1500 работников.
  • Из Грузии, Боснии и Герцеговины, Молдовы и Северной Македонии – до 1000 работников.

Таким образом, Украина остается ключевым источником трудовой миграции для чешского сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. И хотя цифра в 2500 человек может казаться незначительной, местные СМИ называют ее критически важной для аграрной отрасли.

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"Весь сектор относительно небольшой: в сельском хозяйстве работает около 90 тыс. человек, а дефицит кадров составляет примерно 5000. Поэтому две тысячи работников – это огромная цифра, и это именно те люди, которых нам не хватает", – отметил глава Аграрной палаты Чехии Михал Прохазка.

Наибольшая потребность наблюдается в животноводстве, отметил он. Такая работа менее привлекательна для местных жителей, а полная автоматизация ферм не всегда возможна из-за рентабельности хозяйств.

В Минсельхозе Чехии подчеркнули важность сохранения этого инструмента и в будущем – в частности, на случай окончания войны и возвращения к стандартным программам трудовой миграции. Сейчас, по данным Минтруда, в чешском агросекторе работают около 3,2 тысячи украинцев с временной защитой.

Выявленные противоречия

Предложение продлить визовый режим вызвало определенный политический резонанс, поскольку Министерство сельского хозяйства возглавляет выдвиженец ультраправой партии SPD. Ее лидер, спикер парламента Томио Окамура, неоднократно призывал ужесточить политику в отношении украинцев и отменить для них льготы.

Впрочем, в пояснительной записке к документу подчеркивается, что эти визы являются "точечным инструментом контролируемой трудовой миграции", который позволяет украинцам зарабатывать деньги для семей, оставшихся дома.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Окамура добился сокращения финансовой помощи украинским беженцам на треть – на 4 млрд крон (около 164 млн евро). Соответствующий законопроект уже разрабатывается – его должны внести в парламент до 2 декабря.

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