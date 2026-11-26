С 1 января 2026 года Болгария официально стала частью еврозоны. Банки автоматически и бесплатно перевели счета клиентов из левов в евро. Однако для украинцев, которые живут в стране и получают доходы в гривнах или долларах, актуальными остались расходы на конвертацию, международные переводы и комиссии банкоматов.

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Как сообщает "Минфин", переход на единую валюту упростил расчеты внутри еврозоны, но не сделал все банковские операции бесплатными. Поэтому украинцам следует учитывать изменения, касающиеся счетов, наличных в левах, переводов и оплаты картой.

Что произошло со счетами и наличными в левах

С 1 января 2026 года все счета в болгарских левах – текущие, сберегательные и депозитные – автоматически конвертировали в евро по фиксированному курсу: 1,95583 лева за 1 евро. Конвертация была бесплатной: клиентам не нужно было подавать заявления, открывать новые счета или обязательно перевыпускать карты, а банки не могли применять собственный курс.

Условия депозитов также должны были сохраниться: переход на евро не требовал переоформления договоров и не был основанием для досрочного расторжения вкладов. Для депозитов с фиксированной ставкой ее должны были оставить неизменной.

С 1 февраля евро стало единственным законным платежным средством в Болгарии, поэтому расплатиться левами в магазинах уже нельзя. До конца 2026 года коммерческие банки еще обязаны обменивать старую валюту, но могут взимать комиссию. Болгарский народный банк (БНБ) осуществляет обмен бесплатно, без ограничения суммы и конечного срока.

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Как переводить деньги между Болгарией и Украиной

Для переводов в евро между банками, участвующими в платежной зоне SEPA, обычно выгоднее использовать именно эту систему. По правилам ЕС комиссия за трансграничный перевод в евро не должна превышать плату за аналогичный внутренний платеж в том же банке. При этом это не означает, что все переводы бесплатны.

SEPA Instant позволяет получать деньги за считаные секунды, в том числе в выходные. Для банков еврозоны действуют требования к доступности таких переводов, а комиссия за них не должна быть выше, чем за обычный перевод в евро.

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SWIFT используют для международных платежей в других валютах или по маршрутам, где SEPA недоступна. За такие операции комиссии могут взимать банк-отправитель, посредники и банк-получатель. Поэтому адресат иногда получает меньше, чем было отправлено.

В то же время переход Болгарии на евро не отменил валютных ограничений НБУ. Возможность перевести деньги из украинского банка на болгарский счет зависит от назначения платежа, валюты и действующих правил. Оплата украинской картой за границей и международный перевод – разные операции.

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Как не потерять деньги на конвертации

Если доход поступает в гривнах, при оплате покупок в Болгарии гривневой картой средства автоматически конвертируются в евро. Сумма списания зависит от курса банка и платежной системы, поэтому может отличаться от курса на сайте НБУ.

Если зарплата поступает в долларах, стоит сравнивать не только комиссию за перевод, но и обменный курс. Промежуточная конвертация долларов в гривны, а затем в евро может привести к дополнительным потерям. Поэтому целесообразно проверить возможность прямого обмена USD/EUR. Некоторые банки также позволяют согласовать индивидуальный курс для крупных сумм.

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Самая простая ситуация – получать доход сразу в евро. Если зарплата поступает на евровый счет в другой стране ЕС, не обязательно переводить деньги в болгарский банк: можно пользоваться привязанной к счету картой. Однако стоит проверить тарифы на обслуживание и снятие наличных.

Как платить картой и снимать наличные без переплат

При оплате украинской картой в Болгарии терминал может предложить выбрать валюту – евро или гривну. Это услуга Dynamic Currency Conversion (DCC). Если согласиться на оплату в гривнах, конвертацию выполнит поставщик услуги по собственному курсу, который может быть невыгодным.

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Поэтому обычно лучше выбирать оплату в евро. Так можно избежать дополнительной конвертации терминалом, хотя курс банка-эмитента все равно будет применяться, если счет открыт в другой валюте.

При снятии наличных в банкомате возможны три вида расходов: комиссия украинского банка, плата оператора банкомата и конвертация валюты. Если банкомат предлагает списать сумму в гривнах, обычно стоит выбрать Without conversion или Decline conversion. Тогда обмен выполнит банк-эмитент или платежная система.

Открывать отдельный счет в Болгарии только ради покупок необязательно. Можно пользоваться картой другого европейского банка или платежного сервиса, если средства списываются непосредственно в евро. Но перед выбором стоит сравнить общую стоимость обслуживания, переводов и снятия наличных.

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Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий создание единого реестра банковских счетов и сейфов, усиление финансового мониторинга и подготовку к присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA). В то же время новые правила не означают отмены банковской тайны, автоматического доступа к остаткам средств или истории переводов, а также не предусматривают замены гривны на евро.