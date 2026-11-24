Финляндия пытается взыскать с России и "Газпром экспорту" более €25 млрд по решениям международных арбитражей, однако на начало ноября в стране было заморожено российских активов лишь примерно на €44 млн. Получение всей суммы остается под вопросом из-за апелляций, судебных споров, дипломатического иммунитета части имущества и нехватки активов, которые можно использовать для компенсации.

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Об этом сообщает финская телерадиокомпания YLE. Требования касаются компенсаций за прекращение поставок газа в Европу, потери инвестиций в ЮКОС и активов украинского "Нафтогаза", которые были утрачены после оккупации Крыма.

За что Россию пытаются заставить заплатить более €25 млрд

Финские органы начали процедуры принудительного исполнения решений международных арбитражей в отношении Российской Федерации и "Газпром экспорта". Общая сумма претензий превышает 25 млрд евро, однако речь идет о нескольких отдельных делах, у которых разные юридические основания и которые находятся на разных этапах судебного разбирательства.

Самое крупное требование – около 16,4 млрд евро – касается "Газпром экспорта". Компанию обязали компенсировать убытки, связанные с прекращением поставок природного газа европейским контрагентам, в частности немецкому энергетическому концерну Uniper, в 2022 году.

Еще примерно 10 млрд евро пытаются взыскать непосредственно с России. Претензии связаны с инвестиционными потерями Yukos Capital и компенсацией украинскому "Нафтогазу" за имущество, утраченное в Крыму.

По информации Yle, несмотря на наличие решений арбитражей, фактически получить деньги может оказаться гораздо сложнее. Причина – недостаточное количество российских активов в Финляндии, которые можно использовать для исполнения судебных решений.

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€16,4 млрд за поставки газа: претензии к "Газпром экспорту"

Большая часть финансовых требований связана с деятельностью "Газпром экспорта" и прекращением поставок газа европейским компаниям в 2022 году. Сумма претензий составляет примерно 16,4 млрд евро. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому компания должна выплатить компенсацию. Российская сторона не согласилась с претензиями и заявляла, что не нарушала договорных обязательств.

Среди компаний, добивавшихся компенсации, был немецкий концерн Uniper. Он пострадал от прекращения поставок российского газа, что стало частью масштабного энергетического кризиса в Европе после 2022 года.

Главные истории дня

Часть средств Uniper уже удалось получить в рамках исполнительного производства – более 130 млн евро. Однако эта сумма незначительна по сравнению с общим размером требований, поэтому основная часть компенсации остается предметом юридических процедур. Россия, со своей стороны, продолжает оспаривать претензии и не признает обязанности выплачивать заявленные суммы.

Россию также пытаются заставить заплатить за потери Yukos Capital

Еще 4,3 млрд евро пытается взыскать люксембургская компания Yukos Capital. Ее претензии связаны с инвестициями в ЮКОС и их потерей в начале 2000-х годов. Основанием для требований стало решение международного арбитража, принятое в 2021 году. Российская Федерация обжаловала его и оспорила соответствующие претензии.

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Спор имеет давнюю историю и связан с последствиями ликвидации нефтяной компании ЮКОС, конфликтами вокруг ее активов и международными судебными процессами. Yukos Capital пытается добиться исполнения арбитражного решения за счет имущества, которое может быть доступно для ареста за рубежом.

Однако и в этом случае само наличие решения арбитража не означает, что компания автоматически получит всю заявленную компенсацию. Для взыскания средств необходимо найти активы, которые юридически могут быть использованы для исполнения решения, а также пройти соответствующие процедуры в конкретной стране.

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Отдельной частью претензий является иск украинского "Нафтогаза" на сумму около 4,9 млрд евро. Он касается компенсации за активы компании в Крыму, утраченные после российской оккупации полуострова. В 2023 году арбитраж в Гааге принял решение о компенсации убытков в пользу украинской компании. Россия не согласилась с ним и оспорила соответствующие выводы.

Дальнейшее судебное разбирательство в Нидерландах осложнило ситуацию. В сентябре 2026 года Апелляционный суд Гааги пришел к выводу, что первоначальный арбитраж не обладал юрисдикцией в отношении значительной части активов, являвшихся предметом требований, что создало дополнительные юридические препятствия для взыскания средств.

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Сколько российских активов уже заморожено в Финляндии

Главная проблема для взыскания многомиллиардных сумм – недостаточное количество имущества российских должников, которое можно использовать для исполнения арбитражных решений. По данным Yle, на начало ноября в Финляндии под арестом находились российские активы примерно на 44 млн евро. Речь идет, в частности, о недвижимости и долях в жилищных компаниях, эта сумма в сотни раз меньше общего размера заявленных финансовых претензий.

Ранее финские органы накладывали аресты на российское имущество, в частности с 2024 года. Ограничения касались различных объектов, среди которых Российский центр науки и культуры в Хельсинки и недвижимость на Аландских островах.

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Однако не все имущество, принадлежащее России или связанное с российскими структурами, может быть использовано для погашения долгов. Часть объектов обладает дипломатическим иммунитетом в соответствии с Венской конвенцией. По информации финских СМИ, примерно половина объектов, фигурирующих в соответствующих процедурах, пользуется такой защитой.

Судебные разбирательства в Финляндии могут затянуть взыскание

Процесс взыскания средств пока не завершен. Судебные приставы приостановили исполнительные действия до рассмотрения апелляций, а дальнейшая судьба арестованного имущества зависит от результатов судебных процедур.

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Российская сторона оспаривает решения международных арбитражей, а также пытается защитить имущество от арестов. В то же время финские суды рассматривают вопрос о законности отдельных ограничений и возможности применения процедур принудительного исполнения.

В 2024 году Апелляционный суд Хельсинки, в частности, рассматривал вопрос о юрисдикции арбитража в отношении части требований, связанных с компенсацией России. Подобные решения могут повлиять на возможность дальнейшего взыскания средств и создать дополнительные юридические препятствия.

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В России многомиллиардные требования называют необоснованными. Промышленный эксперт Леонид Хазанов, комментируя претензии, заявил, что они не учитывают обстоятельств, которые привели к прекращению поставок газа в Европу.

По его версии, после введения санкций против российских банков в марте 2022 года проведение платежей за газ стало сложнее. В ответ Москва ввела новый механизм расчетов за газ для так называемых недружественных стран, который предусматривал оплату в рублях.

Эксперт также обратил внимание на взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в сентябре 2022 года. После повреждения трубопроводов поставки газа по этим маршрутам стали невозможны.

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Хазанов утверждает, что Россия не могла самостоятельно восстановить работу трубопроводов, поскольку они были повреждены в акватории Дании, а обвинения в невыполнении газовых контрактов он считает несправедливыми. В то же время эти аргументы отражают позицию российского эксперта и не отменяют юридических решений международных арбитражей, на которые опираются истцы.

Политолог Василий Колташов, в свою очередь, связывает финансовые претензии с дальнейшим обострением отношений между Финляндией и Россией. Он считает, что попытки взыскать многомиллиардные компенсации являются частью более широкого конфликта между Москвой и европейскими странами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, США предлагают возобновить транзит российского газа в Европу через Украину при участии американского посредника, чтобы создать для Кремля экономический стимул согласиться на энергетическое перемирие. Европейские правительства выступают против этой инициативы, поскольку планируют полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года.