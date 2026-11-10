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Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
177
Что известно об организаторе схемы
Что известно об организаторе схемы. Источник: Межа, Telegram Сергея Стерненко, коллаж OBOZ.UA

Роскошный бассейн, статуэтки, позолота, огромный портрет бизнесмена Владислава Соколова и террариум с живыми крокодилами – фотографии этих интерьеров появились после обысков по делу о возможных хищениях средств на строительстве защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. В СМИ их назвали одним роскошным пентхаусом. Однако, как удалось выяснить, на самом деле речь идет о двух разных объектах недвижимости в Днепре, у которых разные владельцы.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники в правоохранительных органах. Так, квартира с бассейном принадлежит 73-летней матери бизнесмена Владислава Соколова – Наталье Соколовой. А вот помещение с крокодилами, портретом и украшенными лепниной дверями расположено в офисном здании на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре. Его владелица – Лариса Прокопенко. Она также является родственницей Соколова.

Ранее общественный деятель Сергей Стерненко обнародовал фотографии роскошных интерьеров, которые связал с фигурантами дела о возможном хищении бюджетных средств при защите энергообъектов. Позже эти снимки распространили украинские СМИ.

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Как удалось выяснить, фотографии помещения с крытым бассейном, джакузи и многочисленными декоративными статуэтками сделаны в квартире в доме на улице Бригадной, 11 в Днепре.

Квартира на ул. Бригадной

Квартира на ул. Бригадной

По полученным данным о недвижимости, квартира на праве частной собственности принадлежит Наталье Михайловне Соколовой – матери Владислава Соколова.

Еще интереснее ситуация с другой частью фотографий.

Оказалось, что террариум с крокодилами, большой портрет Владислава Соколова и входная дверь с декоративной лепниной расположены не в квартире на Бригадной, а в офисном помещении на седьмом и восьмом этажах здания по адресу: Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 1А.

Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики

Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики

Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики

Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики

Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики

Кому принадлежат квартира с бассейном и офис с крокодилом: OBOZ.UA узнал имена владельцев и точные адреса обысков по делу о защите энергетики

Таким образом, опубликованные фотографии демонстрируют как минимум два разных объекта недвижимости. В первом расположены бассейн и джакузи, во втором – террариум с крокодилами и портрет бизнесмена.

Напомним, Владислав Соколов оказался в центре внимания из-за связей с компаниями "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб", которые поставляли металлопродукцию подрядчикам строительства защитных сооружений для энергообъектов Киевской области.

Всего власти Киевской области заключили 25 соответствующих строительных контрактов на сумму около 1,89 млрд грн. Правоохранители проверяют возможное завышение стоимости металла, использованного при выполнении этих договоров.

По предварительным расчетам следствия, разница между ценами приобретения и последующей продажи отдельных партий металлопродукции составляла около 20,8 млн грн. Однако эта сумма не является окончательно установленным размером ущерба.

Как ранее писал OBOZ.UA, в рамках уголовного производства правоохранители проводили обыски в Киеве и Днепре, изымали документы, компьютерную технику и другие материалы, которые могут иметь доказательственное значение.

Теперь установленные адреса недвижимости позволяют точнее разделить имущество, попавшее на фотографии, и выяснить, кто его реальные владельцы.

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