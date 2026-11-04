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Компании скупают у украинцев этот продукт: сколько платят за килограмм

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
597
Иллюстрация – грецкие орехи очищенные и в скорлупе
Сколько украинцам готовы платить за грецкие орехи. Источник: Magnific

Выращивание и заготовка грецких орехов на собственном подворье остается для украинских селян источником дополнительного дохода и возможностью рационально использовать осенний урожай. В зависимости от качества плодов и степени их обработки продажа очищенных ядер грецкого ореха позволяет жителям сел готовы платить за орехи от 150 до 270 грн/кг.

Об этом сообщает "Суспільне". Так, 80-летняя жительница села Гречинцы (Хмельницкая область) Феодосия Бездушняк собирает орехи около 25 лет – на ее участке растет около десятка ореховых деревьев.

"Когда есть время или где-то в огороде была, устала, хочу отдохнуть, прихожу домой, сажусь, включаю что-нибудь по телевизору или на планшете и колю орехи. И вечером сажусь, и днем. Такой отдых: села и колю", – делится хозяйка.

Сколько орехов можно собрать

Объемы сбора во многом зависят от погодных условий и возраста насаждений. Хотя в этом году урожайность оказалась ниже, чем в предыдущие годы, за сезон с нескольких деревьев удается заготовить примерно три-четыре мешка сырья. Однако реализация ядра требует кропотливой подготовительной работы, ведь итоговая выручка напрямую зависит от целостности и цвета собранного продукта.

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Секреты заготовки

В сельских домохозяйствах этот процесс безотходный: даже твердая скорлупа находит применение в быту – ее используют как эффективную растопку для печи или грубки. Сам же цикл обработки урожая требует соблюдения последовательных этапов:

  • плоды собирают с земли сразу после выпадения из зеленой оболочки (в частности, у дорог и в садах);
  • собранный урожай обязательно промывают в воде;
  • далее орехи раскладывают для сушки в хорошо проветриваемом помещении;
  • высушенное сырье фасуют в сетки или мешки, после чего очищают от скорлупы, сортируют ядра по фракциям и сдают заготовителям.

Такая продукция пользуется высоким спросом на рынке – отборные ядра реализуют для нужд кондитерской отрасли, а также для употребления в свежем виде. А сельчане, которые давно занимаются ореховым промыслом, советуют выращивать разные сорта, поскольку у каждого из них есть свои особенности.

Какие цены на орехи в Украине

Как сообщил президент Украинской ореховой ассоциации Геннадий Юдин, в начале октября цены на очищенный грецкий орех высшего сорта в отдельных регионах Украины стремительно выросли – с 200 до 400 гривен за килограмм. Основные причины такой тенденции:

  • сокращение предложения из-за засухи в 2025 году;
  • весенние заморозки, повредившие цветение;
  • дефицит складских запасов.

По данным Agro-Ukraine, выше всего закупщики оценивают целые половинки ядра – так называемые "бабочки" светлых оттенков, – которые можно продать за 200-270 грн/кг. Тогда как более темные половинки, четвертинки и мелкая крошка стоят значительно дешевле – 150-180 грн/кг.

В то же время перерабатывающие предприятия ориентируются на показатели мирового рынка, где общий объем украинского производства оценивают в 88,9 тыс. тонн. Несмотря на это, отрасль переживает серьезный экспортный спад: в 2025 году выручка от продаж за рубеж упала на 90% (до $9,2 млн), прежде всего из-за введения режима экспортного обеспечения в конце 2024 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские компании готовы платить фермерам по 55 гривен за килограмм тыквенных семян, им готовы платить. Таким образом за сезон можно заработать около 20 тыс. грн.

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