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Прежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 года

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
105
Сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 года
Сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 года. Источник: Roman Synkevych/Unsplash

В Киеве подешевели 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год снижение стоимости составило 1% – до 66 500 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость такого жилье колеблется от 29 300 до 141 000 долларов. Дешевле всего в:

  • Гостомеле – 29 300 долларов;
  • Буче – 39 000 долларов;
  • Деснянском районе Киева – 42 000 долларов;
  • Вышгороде – 44 700 долларов;
  • Ирпене – 49 000 долларов;
  • Броварах – 50 000 долларов;
  • Святошинском районе – 51 000 долларов.
Сколько стоят квартиры в Киеве, Буче, Ирпене, Вишневом

Сколько стоят квартиры в Киеве, Буче, Ирпене, Вишневом. Источник: lun.ua

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Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе Киева – здесь купить "однушку" стоит 141 000 долларов. Также высокие цены зафиксированы в :

  • Шевченковском – 87 000 долларов;
  • Голосеевском – 78 000 долларов;
  • Подольском районах столицы – 73 000 долларов.

Подешевели и квартиры на 2 и 3 комнаты. Так:

  • стоимость 2-комнатных упала на 7%;
  • 3-комнатных – на 3%.
В Киеве подешевели 1-комнатные квартиры

В Киеве подешевели 1-комнатные квартиры. Источник: lun.ua

Какой документ советуют заключать украинцам юристы при аренде квартир

В то же время, юристы советуют украинцам при съеме жилья оформлять договор аренды – ведь это закрепит условия аренды и поможет избежать неприятностей как собственникам жилья, так и арендаторам. Сам же договор, подчеркивается, должен содержать ряд пунктов. В частности:

  • ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

  • Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

  • Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

  • Размер и порядок оплаты.

Важно детально, подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

  • Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

  • Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

  • Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина испытывает большие трудности с жилищным фондом. Нине в стране насчитываются десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, которые начали строит в конце 1950-х годов. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов, по последним данным, происходить не будет.

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