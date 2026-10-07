Когда-то крупнейший в мире НПЗ планируют вернуть в строй: глобальный дефицит топлива набирает обороты

На Американских Виргинских островах планируют в 2027 году возобновить работу некогда крупнейшего в мире НПЗ (нефтеперерабатывающего завода), который не работает с 2021 года, – после возобновления работы его мощность должна превысить 200 тыс. баррелей в сутки. Интерес к предприятию резко вырос на фоне глобального дефицита топлива и высокой рентабельности нефтепереработки, однако для его запуска еще необходимы сотни миллионов долларов, инженерные работы и завершение регуляторных процедур.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, проект привлек внимание американских властей, частных инвесторов и кредиторов, а неназванный коммерческий партнер уже согласился поставлять предприятию нефть и выкупать готовые нефтепродукты.

Для полноценного возобновления работы завода потребуются сотни миллионов долларов, инженерные работы и завершение регуляторных процедур. Однако ситуация на мировом топливном рынке существенно изменила экономику такого проекта: дефицит перерабатывающих мощностей поднял рентабельность НПЗ до высоких уровней.

Завод планируют запустить уже в 2027 году

НПЗ на острове Санта-Крус сейчас находится на завершающем этапе подготовительного процесса, после которого может начаться примерно 12-месячная процедура возобновления производства. Директор компании-владельца Port Hamilton Refining and Transportation Дэвид Джонсон заявил, что целевым годом для возобновления работы является 2027-й.

Однако конкретные сроки будут зависеть сразу от нескольких факторов — финансирования, разрешений регулирующих органов, инженерной готовности и соблюдения требований безопасности. По его словам, к проекту уже проявляется значительный интерес со стороны американских государственных программ финансирования, а также частных инвесторов и кредиторов. Компания одновременно рассматривает несколько возможных вариантов привлечения необходимых средств.

РЕКЛАМА

Возобновлять производство планируют постепенно. После реализации проекта общая мощность предприятия должна превышать 200 тыс. баррелей нефти в сутки. Кроме того, Port Hamilton уже нашла коммерческого партнера, имя которого не разглашается. Он согласился поставлять НПЗ сырую нефть, а затем закупать произведенные на предприятии нефтепродукты.

Когда-то завод перерабатывал около 360 тысяч баррелей в сутки

История предприятия на Санта-Крус насчитывает несколько десятилетий. Завод построила компания Hess Oil в 1966 году, а впоследствии он работал как совместное предприятие с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Главные истории дня

В период наибольшей активности предприятие было одним из ключевых нефтеперерабатывающих объектов региона и в свое время считалось крупнейшим НПЗ в мире. Его мощность достигала примерно 360 тыс. баррелей нефти в сутки.

Предприятие уже имело долгую историю остановок и попыток возобновления работы. В 2012 году переработка была приостановлена, но позже владельцы пытались реанимировать объект. В феврале 2021 года завод вновь запустили после масштабных инвестиций.

Тогдашние владельцы — EIG Global Energy Partners и ArcLight Capital Partners — вложили в его перезапуск более 3,2 млрд долларов. Однако возобновленная работа продлилась недолго.

РЕКЛАМА

После возобновления работы произошли опасные выбросы и пожар

Вскоре после запуска в 2021 году на предприятии произошла серия серьезных инцидентов. Завод неоднократно допускал выбросы сероводорода и диоксида серы в концентрациях, представлявших опасность для жителей близлежащих населенных пунктов. Ситуация была настолько серьёзной, что из-за загрязнения пришлось закрывать местные школы и останавливать работу части предприятий.

Кроме того, на территории НПЗ произошел масштабный пожар. В результате в мае 2021 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) приостановило работу предприятия. С тех пор нефтепереработка на объекте фактически не осуществляется. В том же году компания Port Hamilton приобрела производственные мощности на аукционе. При этом новый владелец решил не проводить полную консервацию предприятия.

РЕКЛАМА

Компания поддерживала ключевые системы в рабочем состоянии и продолжала контролировать объект. На предприятии постоянно находился персонал, хотя сама переработка нефти была остановлена. По словам Джонсона, это было сознательное решение, ведь владельцы с самого начала рассчитывали на то, что однажды завод снова заработает.

Почему старый завод понадобился именно сейчас

Одна из главных причин нового интереса к Санта-Круз — ситуация на мировом рынке топлива. По данным Bloomberg, глобальный рынок демонстрирует признаки значительного дефицита предложения нефтепродуктов. На перерабатывающие мощности, в частности, повлияли войны с участием Ирана и война России против Украины, что сказалось на работе НПЗ на Ближнем Востоке и в РФ.

РЕКЛАМА

На этом фоне рентабельность нефтепереработки существенно выросла. Ожидается, что сложная ситуация на рынке может сохраняться до 2027 года. Поэтому возвращение крупного предприятия, способного перерабатывать более 200 тыс. баррелей в сутки, потенциально может обеспечить рынку необходимые объемы топлива.

Финансовая привлекательность нефтепереработки уже заметна по результатам крупнейших компаний отрасли. Три ведущие американские нефтеперерабатывающие компании, предприятия которых в совокупности перерабатывают около 8 млн баррелей нефти в сутки, во втором квартале получили примерно 13 млрд долларов совокупной прибыли.

РЕКЛАМА

Завод имеет стратегическое расположение

Еще одно преимущество Санта-Круса — география. Предприятие расположено примерно в 500 милях от побережья Южной Америки, что делает его удобным для переработки нефти из Венесуэлы и Гайаны. Более того, исторически завод проектировался с учётом работы именно с венесуэльской нефтью.

Поэтому в возобновлении работы предприятия заинтересована и администрация президента США Дональда Трампа. Представитель Белого дома заявил Bloomberg, что американская администрация хотела бы видеть возобновление работы закрытых нефтеперерабатывающих заводов, а предприятие на Санта-Крус имеет особое значение из-за стратегического расположения и возможности перерабатывать венесуэльское сырье.

РЕКЛАМА

Администрация США рассматривает увеличение перерабатывающих мощностей как один из способов нарастить предложение энергоресурсов и сдержать цены. Ранее Трамп также применил американский Defense Production Act для поддержки ряда энергетических проектов.

До запуска ещё предстоит вложить сотни миллионов

Несмотря на благоприятную ситуацию на рынке, фактическое возобновление работы НПЗ остается сложной задачей. Проект требует сотен миллионов долларов новых инвестиций. Необходимо также провести инженерные работы, окончательно пройти регуляторные процедуры и убедиться, что предприятие может работать без повторения экологических проблем 2021 года.

РЕКЛАМА

По данным Bloomberg, большинство федеральных и местных бюрократических препятствий уже удалось преодолеть. Однако после определения конкретной даты запуска компании всё равно придётся выполнить ряд дополнительных требований. В Агентстве по охране окружающей среды США заявили о готовности работать с заинтересованными сторонами, чтобы определить безопасный и законный путь к возможному возобновлению работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ усиливают защиту от атак с воздуха. По периметру установок размещают морские контейнеры, между которыми в дальнейшем планируют натянуть антидроновые тросы.