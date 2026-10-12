Когда обычного чата недостаточно: OBOZ.UA изучил, как работает новый сервис Sense Bank на языке жестов

Представьте себе обычную ситуацию: вам нужно позвонить в банк, уточнить, почему заблокировали карту, пройти повторную идентификацию или разобраться в условиях финансового продукта. Для большинства клиентов это дело нескольких минут. Но для человека с частичной или полной потерей слуха та же самая ситуация может означать необходимость искать переводчика жестового языка, просить помощи у родственников или пытаться решить сложный финансовый вопрос по переписке.

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Именно такие, на первый взгляд, незаметные барьеры годами влияют на самостоятельность тысяч украинцев. Ситуация постепенно меняется: сервисы становятся цифровыми, учреждения внедряют видеосвязь, а украинский жестовый язык появляется там, где раньше люди фактически были вынуждены приходить со своим переводчиком.

Одним из таких решений стали консультации на украинском жестовом языке в Sense Bank. Теперь клиент может просто открыть мобильное приложение Sense SuperApp, перейти в раздел поддержки, выбрать обслуживание на языке жестов и через видеосвязь пообщаться напрямую с сотрудником банка, владеющим украинским языком жестов.

Но чтобы понять, почему такой сервис важен, достаточно на несколько минут взглянуть на обычные повседневные дела глазами человека, который не слышит.

"Я узнала, что началась война, уже на работе"

Юлия — глухая (самоназвание людей с нарушениями слуха). Сегодня она работает в магазине одежды в одном из торгово-развлекательных центров. По её словам, коллеги знают об особенностях общения, частично научились понимать её, а сама она привыкла решать большинство бытовых вопросов самостоятельно. Однако на это ушли годы.

Юлия рассказывает, что слышащий человек часто даже не замечает, сколько информации получает именно благодаря звуку. Объявления, телефонный звонок, сирена, объяснения врача, разговор сотрудников учреждения — для человека с нарушением слуха каждая такая ситуация может потребовать другого способа общения.

Наиболее ярко она ощутила это 24 февраля 2022 года. В то утро Юлия, как обычно, пришла на работу. Интернет на телефоне был отключен, поэтому она не видела сообщений и не знала, что в Украине уже началось полномасштабное вторжение.

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"Мы вышли на работу 24 февраля и начали работать. Потом пришла секретарша и говорит: „Вы что? Вы не понимаете? Война началась". Я только тогда узнала", — вспоминает Юлия.

Впоследствии украинцы с частичной или полной потерей слуха начали активно передавать друг другу информацию через Telegram-группы. Появились более доступные способы получать оповещения о воздушной тревоге, а для части людей дополнительным решением стали смарт-часы, которые могут сигнализировать об опасности вибрацией.

В быту Юлии помогает и дочь, которая слышит. Например, во время российских атак она может сориентировать маму, насколько близко взрывы и нужно ли немедленно укрываться. Но зависимость от другого человека, даже самого близкого, не должна быть единственным способом получить информацию или услугу.

По словам Юлии, за последние десятилетия ситуация в Украине заметно улучшилась. Появление смартфонов, мессенджеров, видеосвязи и онлайн-сервисов дало людям с нарушением слуха гораздо больше самостоятельности. Если раньше для решения многих вопросов нужно было физически искать человека, который поможет с коммуникацией, то сейчас часть дел можно решить дистанционно.

Однако проблемы остаются — особенно там, где недостаточно просто написать несколько предложений в чате. Украинский язык жестов имеет собственную структуру и особенности. Поэтому предложение "просто напишите всё текстом" не всегда полноценно заменяет живую коммуникацию на языке жестов, особенно когда речь идёт о сложной терминологии, юридических нюансах, здоровье или финансах.

"Есть люди, которые переходят исключительно на текст. Но то, как мы общаемся на языке жестов, отличается от того, как строится обычный украинский текст", — объясняет Юлия. Особенно остро проблема проявилась во время пандемии COVID-19. Маски закрыли лица врачей и других сотрудников, а значит, для людей, которые частично ориентировались на артикуляцию, даже такой способ получения информации стал недоступным.

В то же время именно пандемия, по словам собеседника OBOZ.UA, дала толчок развитию дистанционных форматов перевода в медицинских учреждениях. Подобный принцип постепенно распространяется и на другие сферы.

Когда речь идет о деньгах, "примерно понять" недостаточно

Банковские услуги — отдельная история. Открыть карту или выполнить простую операцию можно относительно легко, но что делать, когда нужно понять условия кредита, процентную ставку, пройти идентификацию или решить нестандартную проблему? Для сложных вопросов Юлия прибегала к помощи переводчиков.

Однако здесь возникает сразу несколько проблем. Первая — доступность самого переводчика. Его услуги нужно заказывать заранее, а специалистов не хватает. Если вопрос возник внезапно, получить помощь "здесь и сейчас" значительно сложнее.

Второй — конфиденциальность. Разговор с банком может касаться доходов, сбережений, долгов, кредитов и другой информации, которой человек не всегда хочет делиться даже с родственниками.

Юлия подчеркивает, что профессиональные переводчики обязаны соблюдать конфиденциальность. Однако сама необходимость привлекать третьего человека к разговору о собственных финансах все равно создает дополнительный этап там, где клиент, который слышит, может пообщаться с банком напрямую. Есть и третья проблема — качество перевода.

"Если это, например, кредит на машину, мне нужен профессиональный переводчик, который полностью передаст информацию. Я люблю знать все нюансы: почему такая процентная ставка, сколько я плачу. Если человек переводит недостаточно профессионально, я не получу всей информации", — объясняет Юлия.

Представительница сообщества глухих Татьяна Кривко, с которой также пообщался OBOZ.UA, подчеркивает, что знать несколько бытовых жестов и профессионально консультировать на языке жестов — это разные вещи. В финансовой сфере специалист должен не просто знать жест, обозначающий определенное слово, а понимать банковскую терминологию и уметь точно передать смысл.

Без постороннего человека: как проходят консультации в Sense Bank

В Sense Bank пошли по пути, при котором клиента консультирует не посторонний переводчик, а непосредственно сотрудник банка, владеющий украинским жестовым языком. Воспользоваться сервисом можно прямо в Sense SuperApp. Для этого нужно перейти в раздел "Поддержка", выбрать обслуживание на украинском языке жестов и присоединиться к видеочату.

Среднее время ожидания соединения, по данным банка, составляет до 30 секунд. Во время такого видеозвонка можно решить практически все стандартные банковские вопросы, за исключением операций, требующих физического присутствия в отделении — в частности, отдельных операций с наличными. Чаще всего клиенты обращаются по поводу обновления персональных данных, повторной идентификации, работы Sense SuperApp и использования банковских карт.

То есть клиенту не нужно отдельно договариваться с переводчиком, привлекать родственников или передавать свой вопрос через третьего человека. Сервис работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

OBOZ.UA пообщался с представителями Sense Bank и расспросил, как готовили сотрудников, ведь именно уровень владения языком стал одним из ключевых вопросов во время беседы с представителями сообщества глухих. В банке объясняют, что подготовка специалистов длилась шесть месяцев и состояла из двух этапов.

Первые три месяца сотрудники изучали украинский жестовый язык для повседневного общения, в частности базовую лексику и коммуникацию в различных жизненных ситуациях. Следующий этап был уже профессиональным — сотрудники осваивали банковскую терминологию, финансовые понятия и сценарии консультирования по продуктам и услугам.

К подготовке привлекли Украинское общество глухих. Специалисты УОГ не только обучали команду, но и помогли создать программу, адаптированную именно к банковской сфере. Среди преподавателей были и глухие люди — носители украинского жестового языка. После обучения сотрудники сдавали экзамены, а перед запуском отрабатывали навыки на тестовых консультациях и в чатах.

В банке признают, что даже после такой подготовки встречаются сложные темы. Одной из них стала специализированная терминология, связанная с ОВГП. В таком случае специалист использовал дактильную азбуку и дополнительные пояснения, чтобы клиент получил полную информацию.

"Мы сознательно выбрали подход, при котором клиентов консультируют непосредственно сотрудники Sense Bank, владеющие украинским языком жестов. Это позволяет обеспечить комфортную, быструю и конфиденциальную коммуникацию без привлечения сторонних переводчиков", — поясняют в Sense Bank.

В настоящее время банк уже готовит дополнительную команду из ещё четырёх сотрудников. Они завершили обучение по базовому уровню украинского языка жестов и должны перейти к изучению банковской терминологии и практических сценариев. А также будут в дальнейшем работать над улучшением уровня знаний украинского языка жестов с преподавателями, владеющими этим языком.

Важный нюанс: видеоконсультация не означает, что клиент обязательно должен решать вопросы дома самостоятельно. Если человеку удобнее прийти в отделение, там также можно получить консультацию на украинском жестовом языке. Сотрудник поможет подключиться к видеозвонку с соответствующим специалистом.

Отмечается, что эта услуга доступна не только действующим клиентам Sense Bank, но и тем, кто только планирует ими стать. Для Юлии такой формат важен. Она говорит, что в отдельных случаях ей психологически комфортнее прийти непосредственно в учреждение, но главное — иметь там гарантированный способ договориться и не искать помощь самостоятельно. Именно так, по словам представительницы сообщества, система работает в ряде европейских стран, когда человек приходит в банк или больницу, а учреждение само обеспечивает доступный формат коммуникации, в том числе дистанционно.

В Sense Bank говорят, что консультации на украинском языке жестов не создавались как отдельный банковский продукт. Их интегрировали в уже существующий видеочат в приложении Sense SuperApp. Активная работа над проектом началась в апреле 2025 года, а сам сервис запустили 15 июля 2026 года. До этого, еще с октября 2024 года, банк начал внедрять инклюзивные решения в своих отделениях.

Как получить консультацию на языке жестов в Sense Bank

Для использования новой возможности клиенту не нужно устанавливать дополнительные приложения, переходить на сторонние сайты или самостоятельно искать переводчика. Сервис интегрирован непосредственно в Sense SuperApp, алгоритм максимально прост:

открыть Sense SuperApp;

перейти в раздел "Поддержка";

выбрать обслуживание на украинском языке жестов;

присоединиться к видеочату со специалистом.

После подключения на экране появляется сотрудник Sense Bank, владеющий украинским языком жестов и одновременно являющийся банковским специалистом. Чаще всего клиенты обращаются из-за необходимости обновить личные данные, пройти повторную идентификацию, разобраться с работой мобильного приложения или получить консультацию по банковским картам.

По данным самого банка, в течение 2026 года около 900 клиентов этой категории обратились более тысячи раз в различные каналы клиентской поддержки Sense Bank. Поэтому в банке уже работают над расширением масштабов сервиса. Первые отзывы, как отмечают в Sense Bank, касались не только решения конкретных банковских вопросов. Клиенты оценивали и сам язык жестов сотрудников.

"Язык, безусловно, имеет значение. Не меньшее значение имеют внимание и уважение — независимо от того, каким образом происходит коммуникация. Украинский язык жестов — это шаг к среде, где каждый имеет равный доступ, равное внимание и чувствует уважение к своим потребностям", — говорит руководитель по вопросам инклюзивности Sense Bank Андрей Батюков.