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Клиенты "Укрнафты" заправили миллиард литров топлива с начала 2026 года

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read1 мин
icon 7,7 т.
Клиенты "Укрнафты" заправили миллиард литров топлива с начала 2026 года
UKRNAFTA продолжает работать и обеспечивать население Украины качественным топливом
Источник: UKRNAFTA

Миллиард литров топлива за девять месяцев – именно такой объем реализовала крупнейшая сеть автозаправочных комплексов Украины UKRNAFTA с января по сентябрь 2026 года.

Для сравнения: за весь 2025 год объем продаж сети составил почти миллиард литров. В этом году этот показатель удалось превысить уже за девять месяцев.

"За этим результатом стоит ежедневная работа большого коллектива UKRNAFTA: операторов, кассиров, заправщиков, логистов, руководства сети и всех, кто обеспечивает стабильную работу наших АЗК по всей стране. Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в этот результат! – подчеркнул председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – И, конечно, спасибо нашим клиентам. Миллиард литров – это прежде всего миллионы ваших заправок и ваше доверие к UKRNAFTA. Именно оно мотивирует нас постоянно улучшать сервис, развивать новые услуги и неизменно поддерживать высокие стандарты качества топлива".

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UKRNAFTA продолжает работать и обеспечивать население Украины качественным топливом. Держим ритм вместе!

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Осуществляет добычу нефти и природного газа, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 650 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

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