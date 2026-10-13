Украинцев, пользующихся услугами Ощадбанка, предупредили об изменениях с 1 ноября: за что придется платить больше

С 1 ноября 2026 года Ощадбанк повысит стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты до 150 грн, однако новый тариф не распространяется автоматически на всех владельцев банковских карт. Чтобы избежать лишних расходов, клиентам следует проверить наличие давно неиспользуемых счетов, уточнить условия их обслуживания и, при необходимости, официально закрыть ненужные счета.

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Об этом официально сообщается на сайте банка. Изменения касаются тарифов на обслуживание текущих счетов без карты, которые регулируются постановлением правления банка от 16 апреля 2009 года № 124 с изменениями и дополнениями.

За какую услугу Ощадбанка придется платить 150 грн

Изменения касаются обслуживания неактивных текущих счетов, к которым не привязана платежная карта. Такие счета могут использоваться для хранения средств, получения отдельных переводов или проведения банковских операций без использования карты. Однако, если владелец длительное время не осуществляет операций, счет может получить статус неактивного в соответствии с правилами банка.

В таком случае финансовое учреждение может взимать плату за его дальнейшее обслуживание. Согласно официальному сообщению Ощадбанка, с 1 ноября 2026 года стоимость обслуживания таких счетов увеличится до 150 грн. При этом важно понимать, что речь идет именно о неактивных текущих счетах без карты.

Какие счета могут считаться неактивными

Неактивным обычно называют счет, по которому в течение определенного периода не осуществлялись операции, учитываемые банком для определения активности клиента. Например, человек мог открыть текущий счет для получения перевода или осуществления отдельного платежа, а впоследствии перестать им пользоваться. При этом сам счет остался открытым.

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В результате банк продолжает его обслуживать, даже если владелец уже не проводит никаких операций. Однако конкретные критерии неактивности зависят от тарифов и внутренних правил банка. В обнародованном сообщении о повышении платы до 150 грн не указано, какие именно операции учитываются для определения активности и в течение какого срока они должны осуществляться.

Поэтому владельцам счетов не стоит автоматически полагать, что любое пополнение или перевод гарантированно отменит статус неактивного счета. Лучше всего уточнить в Ощадбанке, подпадает ли конкретный счет под новый тариф и какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать комиссии.

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Будут ли списывать деньги автоматически

Если счет соответствует установленным банком критериям неактивности, за его обслуживание может взиматься комиссия в соответствии с действующими тарифами. Владелец может терять часть средств на счете даже тогда, когда не осуществляет никаких платежей.

Например, если на счете остаются деньги, но человек длительное время не пользуется им, взимание комиссии будет постепенно уменьшать доступный остаток. В то же время в сообщении Ощадбанка об изменении тарифов указан новый размер платы, но не приведены все детали относительно периодичности ее списания и порядка взимания при недостаточном остатке.

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Если остаток на счете меньше суммы комиссии, порядок списания также будет определяться соответствующими условиями обслуживания. Именно поэтому клиентам стоит уточнить в банке, может ли возникнуть задолженность и как применяется тариф в такой ситуации.

Касаются ли новые тарифы пенсионных и зарплатных карт

Отдельно стоит обратить внимание, что сообщение Ощадбанка касается именно текущих счетов без карты. Следовательно, повышение платы до 150 грн не означает, что такая же комиссия автоматически вводится для пенсионных, зарплатных или других платежных карт.

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Для карточных счетов могут действовать отдельные тарифные пакеты, предусматривающие собственные условия обслуживания, комиссии и правила использования. Поэтому владельцам пенсионных и зарплатных карт не следует делать вывод, что с ноября они обязательно будут платить по 150 грн только за наличие карты Ощадбанка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы ограничить оборот незаконно полученных средств, в Украине действуют лимиты на суммы исходящих транзакций для клиентов банков, не имеющих официально подтвержденных источников дохода – 50–100 тыс. грн в месяц. По состоянию на 8 октября 2026 года такие лимиты действуют даже на переводы между близкими родственниками.