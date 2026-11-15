Клиентам Приватбанка советуют заменить карты: кому следует прийти в отделение

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

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Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Однако если посещать его нет возможности либр желания, сделать это можно также онлайн.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

При этом, отмечается, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. Сделать это можно как по Украине, так и за границу.

В то же время, использовать карту, у которой заканчивается "срок годности", можно и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

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Украинские банки позакрывали отделения

В то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

В топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений – кроме Ощадбанка, Райффайзена и ПриватБанка – вошли также Укрэксимбанк и ТАСкомбанк. Они закрыли по 5 отделений.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Правекс Банк" сменил название на "Интеза Санпаоло Банк". Ребренлинг произошел 30 рктября. Причина – подчеркивание приналежности учреждения к международной финансовой группе Intesa Sanpaolo, в которую оно входит с 2008 года. Впрочем, на клиентов банка это не должно никак повлиять – они продолжат пользоваться деньгами на счетах на прежних условиях.

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