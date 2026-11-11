Дома украинцев собираются сносить: "слуга народа" рассказала, какие компенсации готовят жильцам

В Украине более 60% жилищного фонда составляют дома, построенные до 1970 года, однако массово сносить хрущевки не планируют – приоритетом должна стать их реконструкция и модернизация. Жильцам домов, которые все же признают непригодными для обновления, могут предложить денежную компенсацию или временное переселение в маневренное жилье на время работ, но окончательные правила еще должны утвердить законодательно.Жилья

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Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в комментарии СМИ. По ее словам, проблема устаревшего жилищного фонда в Украине остается масштабной.

Значительная часть многоквартирных домов строилась десятилетия назад по строительным нормам, которые уже не соответствуют современным требованиям безопасности, комфорта и энергоэффективности. Поэтому государство планирует создать отдельные законодательные механизмы, которые позволят постепенно обновлять такие сооружения, не лишая людей права собственности на жилье.

Сколько в Украине старых домов и почему хрущевки нуждаются в обновлении

Масштаб проблемы демонстрирует структура украинского жилищного фонда. По словам Шуляк, более 60% жилых домов в Украине были построены до 1970 года. Почти 40% приходится на сооружения, построенные еще до 1960-го. До начала полномасштабного вторжения в Украине насчитывалось более 30 тысяч объектов устаревшего жилого фонда.

Более 10 тысяч из них составляли именно хрущевки – типовые многоквартирные дома, которые массово строили в советский период. Такое жилье изначально проектировали как временное решение для обеспечения населения квартирами. Однако прошло уже несколько десятилетий, и значительная часть этих домов продолжает использоваться, несмотря на существенный физический износ.

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Среди основных проблем старого жилого фонда – снижение прочности бетона, нарушение герметичности межпанельных швов, изношенные инженерные коммуникации и ухудшение общего состояния конструкций. Кроме того, многие дома имеют низкие показатели энергоэффективности, из-за чего жильцы вынуждены тратить больше средств на отопление.

По оценке парламентария, для значительной части таких сооружений нормативные сроки эксплуатации фактически исчерпаны. Поэтому вопрос их обновления требует системного решения, а не только точечного ремонта отдельных подъездов или коммуникаций.

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Будут ли сносить хрущевки и что заменит демонтаж

"Никто ничего сносить не собирается. Мы действительно активно работаем над новой жилищной политикой, и базовый законопроект о ней уже принят. Но вопрос реновации устаревшего жилищного фонда, в частности хрущевок, хотя и напрямую связан с жилищной политикой, все же требует отдельной законодательной базы", – пояснила Елена Шуляк.

В зависимости от технического состояния здания могут применять разные способы обновления. В частности, речь идет о:

реконструкции и восстановлении конструктивных элементов;

модернизации инженерных сетей и коммуникаций;

утеплении фасадов и комплексном повышении энергоэффективности;

перепланировку внутренних помещений;

надстройку дополнительных этажей, если это позволяет техническое состояние сооружения;

комплексное обновление территории и инфраструктуры целого квартала.

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То есть вместо того, чтобы просто убрать старый дом и построить на его месте новый, планируют максимально использовать возможности уже существующей застройки. Полный демонтаж будут рассматривать лишь тогда, когда восстановление сооружения будет технически невозможным или экономически нецелесообразным.

По словам Шуляк, одним из критериев для такого решения может быть утрата более 60% первоначального состояния объекта. Важным аргументом в пользу реконструкции является и стоимость работ. Снос дома требует не только затрат на демонтаж, но и на вывоз и утилизацию строительного мусора, подготовку площадки и новое строительство. Поэтому в отдельных случаях модернизация существующего сооружения может быть значительно выгоднее.

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Сколько жильцов должны согласиться на реновацию

Одним из важнейших вопросов будущей программы остается механизм принятия решения о реконструкции. Сейчас обсуждается порог поддержки на уровне 70-75% владельцев квартир в доме. То есть для включения многоэтажного дома в программу комплексной реновации необходимо будет получить согласие большинства владельцев в количестве, установленном законодательством.

Если дом не наберет необходимой поддержки, его не включат в программу обновления соответствующего квартала. Фактически это означает, что жильцы смогут влиять на судьбу своей недвижимости и решать, поддерживать ли предложенный вариант реконструкции.

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В то же время окончательный механизм голосования еще требует законодательного урегулирования. Необходимо определить, кто именно будет организовывать обсуждение, как будет происходить принятие решений, каким образом будут учитывать интересы владельцев и какие гарантии они получат. В парламенте подчеркивают, что реформа не должна превратиться в механизм принудительного переселения людей или лишения их имущества.

"Это точно не история о том, что завтра кто-то придет и начнет массово реконструировать или сносить хрущевки. Задача Парламента сейчас – подготовить правила: кто принимает решения, как обсуждается план реновации, какие права есть у жителей и как учитываются вопросы безопасности, инфраструктуры и качества жилья", – отметила Шуляк.

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Что получат владельцы квартир во время реконструкции

Отдельный блок будущего законодательства будет касаться защиты имущественных прав жителей. Владельцам квартир должны предложить механизмы, которые позволят не остаться без жилья на время проведения работ и самостоятельно выбрать подходящий для себя вариант. В частности, предусматриваются два основных сценария.

Первый – денежная компенсация. Владелец квартиры сможет получить денежное возмещение и отказаться от жилья в доме, который планируют реконструировать. Такой вариант может быть актуальным для людей, которые не хотят ждать завершения работ или планируют приобрести недвижимость в другом месте.

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Второй – временное переселение. На период проведения реконструкции жителям должны предоставить жилье из маневренного фонда. Обеспечивать людей таким жильем должны будут местные власти.

Реконструкция может предусматривать не только утепление фасада или замену коммуникаций, но и вмешательство в конструктивные элементы здания. При этом конкретные условия компенсации, порядок переселения и другие гарантии еще должны быть подробно прописаны в законодательстве. Именно от этих механизмов во многом будет зависеть готовность людей поддерживать реновацию.

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Когда в Украине могут начать программу реновации хрущевок

Законодательную основу для комплексного обновления устаревшего жилищного фонда пытаются сформировать уже несколько лет. Еще в 2021 году зарегистрировали законопроект №6458, посвященный комплексной реконструкции устаревшего жилья. В сентябре 2022 года Верховная Рада поддержала документ в первом чтении. Однако после начала полномасштабного вторжения дальнейшую проработку инициативы приостановили.

Теперь парламент возвращается к работе над законопроектом, чтобы подготовить его ко второму чтению. Документ должен определить правила проведения реновации, порядок принятия решений, полномочия местных властей и гарантии для владельцев недвижимости. При подготовке будущей реформы изучают практики других европейских государств, которые уже прошли через масштабное обновление устаревшего жилого фонда.

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В частности, в Германии, странах Балтии и Польше применяли льготное кредитование, субсидирование и термомодернизацию многоквартирных домов. Такие механизмы позволяли улучшать состояние жилья без обязательного выселения жильцов.

Во Франции обновление городских кварталов происходит в рамках национальных программ, к которым привлекают специализированные учреждения и местные общины. В то же время британский опыт показывает, что чрезмерная ориентация на снос старых домов без должного учета интересов жильцов может создавать дополнительные социальные проблемы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2026-й. При минимальной зарплате 8647 грн максимальный платеж составит 129,71 грн за квадратный метр сверх льготной площади (было 120 грн). Конкретную ставку для каждой громады устанавливает местный совет.