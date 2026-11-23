В Украине приговорили к 7 годам лишения свободы народного депутата Сергея Лабазюка ("За майбутнє"). Высший антикоррупционный суд признал его виновным в предложении взятки (ч. 4 ст. 369 УК Украины) бывшему вице-премьер-министру по восстановлению Александру Кубракову и главе Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафе Найему.

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Приговор вынесли и сообщнику Лабазюка – директору частной компании "Ю Ар Ди" Денис Назимов получил 6 лет тюрьмы.

Кроме того, на компанию Назимова наложили штраф в размере 10,7 млн грн, а саму взятку (150 тыс. долларов) конфисковали. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней.

Сам Лабазюк признал свою вину, но утверждает, что предлагал взятку, чтобы сохранить свое предприятие. Кроме того, он настаивает на провокации подкупа – следовательно, суд не должен учитывать доказательства, добытые таким образом.

"Защита настаивала, что ситуация была искусственно спровоцирована, что направило и привело к предложению неправомерной выгоды. И ожидали, что суд разберется в этих обстоятельствах. Вместо этого получили то, что произошло сегодня", – подчеркивает Лабазюк.

Что предшествовало

По данным правоохранителей, в августе 2023 года Лабазюк обратился к Кубракову с просьбой предоставить его компании подряды на восстановление объектов инфраструктуры на 1 млрд грн. За это пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда и привлек Назимова для согласования дальнейших договоренностей.

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После поступления 50 млн грн за подряд на восстановление разрушенного моста через реку в Николаевской области Лабазюк через доверенное лицо передал Найему обещанный процент. Его размер составил 150 тыс. долларов – деньги передали в китайской шкатулке на парковке одного из столичных супермаркетов.

Ранее в САП заверили, что Кубраков и Найем сотрудничали с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и САП. А также "способствовали расследованию противоправных действий".

При этом там подчеркнули: действия Лабазюка и Назимова квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. "Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой", – рассказали в прокуратуре.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Высший антикоррупционный суд признал народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых виновным в злоупотреблении влиянием и приговорил к 3,5 года лишения свободы. Также парламентарю на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.