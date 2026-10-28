В Киеве массово продают кофейни и рестораны: владельцы снижают цены в несколько раз

В Киеве владельцы все чаще продают кофейни, рестораны и магазины со значительными скидками, кофейню площадью около 50 кв. м выставили за $22 тыс. вместо вложенных примерно $44 тыс., а цветочный магазин Floramora продали за $10 тыс. при стартовой цене $45 тыс. Причинами стали сокращение потока клиентов, высокие расходы на аренду и электроэнергию, проблемы с персоналом и сложные условия работы, хотя для покупателей с четким планом это может стать шансом приобрести готовый бизнес дешевле, чем запускать его с нуля.

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Об этом пишут СМИ со ссылкой на участников рынка купли-продажи бизнеса. По словам брокеров, число заявок на продажу растет, а покупатели получают возможность приобрести уже оборудованные помещения и готовые проекты со значительными скидками.

В Киеве продают кофейни, рестораны и магазины

Рынок готового бизнеса в столице пополняется новыми предложениями. Чаще всего владельцы выставляют на продажу кофейни, небольшие кафе, рестораны, точки стритфуда и магазины. Также появляются предложения о продаже салонов красоты, швейных производств, ателье и станций технического обслуживания.

Совладелец маркетплейса по покупке и продаже бизнеса Ugoda Данил Крокус рассказал, что количество предложений о продаже городского бизнеса увеличивается. Особенно заметной эта тенденция стала среди кофеен и кафе накануне зимы. По данным участников рынка, в 2026 году компании, сопровождающие сделки по продаже готового бизнеса, получают примерно на четверть больше заявок, чем в прошлом году. Это свидетельствует об активизации рынка, хотя и не означает, что каждое выставленное на продажу заведение обязательно найдет покупателя.

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Для некоторых предпринимателей продажа становится способом выйти из бизнеса, который больше не приносит ожидаемого дохода. Владельцы пытаются вернуть хотя бы часть денег, потраченных на ремонт, оборудование, мебель и запуск заведения. Иногда цена предложения фактически приближается к стоимости имущества, которое остается внутри помещения.

Кофейню за $44 тыс. продают вдвое дешевле

Один из примеров – кофейня площадью около 50 кв. м, за которую просят $22 тыс. По словам владельцев, в заведение вложили примерно вдвое больше. То есть потенциальный покупатель может получить уже оборудованное помещение за сумму, которая существенно ниже первоначальных инвестиций продавца.

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Подобные предложения появляются и в других сегментах. Цветочный магазин Floramora продали за $10 тыс., хотя начальная цена составляла $45 тыс. Таким образом, при продаже стоимость объекта снизилась более чем в четыре раза. По словам Данила Крокуса, на рынке уже нередки случаи, когда продавцы снижают цену в два-три раза. Некоторые предприниматели готовы отдать бизнес фактически по стоимости оборудования.

Причины таких решений могут различаться. У одних владельцев больше нет достаточного потока клиентов, другие не могут обеспечить работу заведения из-за нехватки сотрудников или не хотят вкладывать дополнительные средства в его поддержку. Для кого-то продажа – это возможность остановить дальнейшие убытки, пока бизнес еще имеет определенную стоимость.

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В то же время сниженная цена не всегда означает, что заведение находится на грани закрытия. Иногда владелец продает его из-за личных обстоятельств, изменения планов или желания перейти к другому проекту. Поэтому покупателю важно выяснить, почему именно продают бизнес и какие финансовые результаты он показывает.

Почему рестораны и кафе теряют клиентов

Одной из главных причин трудностей для заведений общепита является снижение числа посетителей. По данным компании Poster, в январе-июле 2026 года число посетителей заведений общепита сократилось на 14%. Для ресторанов и кафе это означает, что даже при неизменных ценах средняя выручка может снижаться.

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В то же время расходы на аренду помещения, зарплаты сотрудникам, закупку продуктов и коммунальные услуги никуда не исчезают. Владелец сети мини-кафе "Перша на вугіллі" Максим Пустаков рассказал изданию, что в центральных районах Киева стало заметно меньше клиентов. По его наблюдениям, раньше возле бизнес-центров было значительно больше людей, тогда как теперь поток посетителей слабее. Средний чек в его заведениях, по словам предпринимателя, остается неизменным с начала лета.

Отмечается, что это создает дополнительное давление на прибыльность. Если количество покупателей сокращается, а расходы не уменьшаются пропорционально, предприятию становится сложнее покрывать повседневные потребности и формировать финансовый резерв.

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Проблемы испытывают не только небольшие кофейни. По словам Крокуса, ресторан BarOKO пытались продать за $230 тыс., постепенно снизив цену до $70 тыс., но в итоге заведение прекратило работу. По его словам, даже после объявления о последнем дне работы через площадку Ugoda не поступило предложений о покупке ресторана.

Значительное снижение цены не всегда помогает найти покупателя. Если потенциальные инвесторы не видят перспектив восстановления прибыльности, они могут не согласиться на сделку даже при существенной скидке.

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Аренда, электроэнергия и генераторы увеличивают расходы

Еще одна проблема для предпринимателей – рост расходов на содержание помещений и обеспечение работы заведений. Для кафе и ресторанов важно не только оплачивать аренду, но и поддерживать надлежащие условия для приготовления пищи, хранения продуктов и обслуживания посетителей.

Во время отключений электроэнергии бизнесу приходится использовать резервные источники питания. Однако генераторы требуют топлива, обслуживания и дополнительных расходов. Из-за этого работа заведения может обходиться дороже даже при относительно небольшом потоке клиентов.

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Владелец чайной "Ровесник" Сергей Степаненко подчеркивает важность стабильного энергоснабжения. По его словам, электроэнергия необходима для полноценной работы заведения, а питание от генератора при нынешних ценах на топливо обходится дороже. Одним из возможных решений он называет инверторы с аккумуляторами.

Не менее важна аренда. По оценке Степаненко, для стабильной работы заведения расходы на арендную плату не должны превышать 15% дохода. Если эта доля больше, бизнесу сложнее оставаться прибыльным, особенно когда количество клиентов сокращается.

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В таких условиях даже заведение с относительно стабильными продажами может столкнуться с нехваткой средств. Владельцу приходится выбирать между дополнительными инвестициями в оборудование, сокращением расходов, изменением формата работы или продажей бизнеса.

Кадровый дефицит осложняет работу малого бизнеса

Помимо расходов и снижения спроса, предприниматели сталкиваются с нехваткой работников. Для кафе и ресторанов это означает трудности с формированием смен, обслуживанием клиентов и поддержанием привычного режима работы.

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Основатель Go Deal Brokers Денис Демчина рассказал, что дефицит кадров ощущается в разных сферах – от ресторанов и станций технического обслуживания до аптек и медицинских центров. По его словам, особенно сложно найти людей для работы, требующей практических навыков. Крокус также привел в пример сеть центров красоты, которой не хватает мастеров для оказания отдельных услуг. По его словам, владелица связывала кадровые трудности, в частности, с отъездом специалистов в Европу.

Для небольших предприятий отсутствие работников может быть критичным. В отличие от крупных сетей, у них не всегда есть возможность быстро привлечь персонал из других точек или перераспределить обязанности между несколькими командами. В результате владельцы вынуждены самостоятельно работать в заведениях, сокращать часы работы или отказываться от части услуг.

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Дополнительным фактором для некоторых небольших торговых точек стал демонтаж малых архитектурных форм. Если бизнес работал в МАФе, его демонтаж может означать необходимость искать новое помещение, вкладывать средства в переезд или полностью прекращать деятельность.

Выгодно ли сейчас покупать готовый бизнес

Снижение цен создает возможности для тех, кто хочет открыть собственное дело с меньшими первоначальными вложениями. Вместо того чтобы арендовать пустое помещение, делать ремонт и закупать оборудование, покупатель может приобрести уже оборудованное заведение.

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Однако опрошенные специалисты предостерегают: доступная цена не делает бизнес автоматически прибыльным. Нужно оценить не только стоимость покупки, но и будущие расходы, состояние оборудования, условия аренды, количество постоянных клиентов и реальные финансовые показатели.

Степаненко объясняет, что для успеха кофейни важны три составляющие: уникальный продукт, атмосфера и сервис. Даже при небольшой конкуренции отсутствие хотя бы нескольких сильных сторон может помешать заведению сформировать постоянную аудиторию. Важно также понимать, что покупка готового бизнеса – это не пассивная инвестиция. По словам Крокуса, такое дело требует постоянного контроля, внимания к работе персонала и готовности реагировать на изменения рынка.

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По оценке участников рынка, доходность кафе и ресторанов в Киеве снизилась по сравнению с довоенным периодом. Степаненко отмечает, что раньше среднее заведение могло приносить 20-30% годовых, тогда как теперь даже доходность на уровне 10% доступна преимущественно тем, кто смог удержать устойчивые позиции.

Поэтому перед покупкой потенциальному владельцу стоит проверить финансовую отчетность, задолженности, условия договора аренды, состояние оборудования и причины продажи. Отдельно нужно рассчитать, сколько будут стоить электроэнергия, резервное питание, зарплаты и закупки при текущем уровне спроса.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве рестораны столкнулись со значительным оттоком клиентов, количество посетителей в среднем сократилось на 25–30%, а в отдельных заведениях на Лукьяновке и в торговых центрах падение достигает 50%. В то же время во Львове поток гостей вырос примерно на 20% и более, а к весне 2027 года часть украинских ресторанов может временно закрыться.