Компания ДТЭК стала победителем международной премии ICCO Global Awards 2026 сразу в двух номинациях за коммуникационную кампанию "Свет держится", посвященную стойкости украинских энергетиков, которые зимой ремонтировали поврежденное оборудование в условиях российских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ICCO Global.

Согласно ему, ДТЭК выиграл в номинациях "Лучшая стратегия и оценка в кампании" и "Инфраструктура".

Отмечается, что кампания "Свет держится" включала исполнение хором "Щедрика" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции, проекцию световой инсталляции на монумент "Родина-мать" и установку новогодней елки из спецодежды энергетиков вместе с рестораном "Завертайло" на Софийской площади в Киеве.

Ранее две коммуникационные кампании ДТЭК Рината Ахметова вошли в список финалистов Effie Awards Ukraine 2026, самой престижной премии в сфере маркетинговых коммуникаций, которая отмечает наиболее эффективные рекламные и коммуникационные кампании.

Также компания получила престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную кампанию "Свет держится".