Денег станет больше: украинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитах

В банковском секторе считают, что гривневые депозиты являются одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег. Ведь максимальные ставки по отдельным программам могут достигать 17,5% годовых, а с учетом налогообложения депозитных процентов по ставке 23%, фактическая номинальная доходность такого вклада составляет около 13,5% годовых. При этом если за год инфляция составит 10%, такая доходность позволит не только компенсировать рост цен, но и получить определенный реальный доход.

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Об этом OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Он отметил: фактический результат будет зависеть от будущей инфляции и конкретных условий депозита.

"Главная задача сбережений – не только сохранить определенную сумму денег, но и максимально защитить их покупательную способность... Одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег остаются гривневые депозиты", – рассказал Мамедов.

При этом он напомнил: в сентябре годовая инфляция в Украине ускорилась до 10% против 8,1% в августе, а потребительские цены за месяц выросли на 2,1%. По его словам, это означает, что сбережения, не приносящие дохода, уменьшаются, постепенно теряя покупательную способность.

Впрочем, констатировал Мамедов, в целом, инфляционные показатели следует воспринимать "с холодным умом". Ведь "они помогают понять, что происходит с экономикой, почему меняются цены и как лучше планировать собственные финансы".

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"Если овощи подешевели из-за урожая, это еще не означает, что инфляционное давление в экономике ослабло. Ведь одновременно могут дорожать промышленные товары, аренда, транспортные или бытовые услуги", – объяснил баникр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.

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