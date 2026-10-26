Денег станет больше: украинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитах

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешенияМожно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения: украинцам назвали главное правилоВ мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоУкраинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоВ ПриватБанке ограничили выдачу наличкиСнятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанкеЛомаченко рассказал, что происходит с УсикомЛомаченко рассказал, что происходит с Усиком"Украина продвигается вперед в дипломатии": Зеленский подвел итоги недели "эмоционального диалога" с американской стороной. Видео"Украина продвигается вперед в дипломатии": Зеленский подвел итоги недели "эмоционального диалога" с американской стороной. ВидеоВокруг резиденции Путина на Валдае возвели еще 16 вышек ПВО: СМИ узнали их расположение. КартаВокруг резиденции Путина на Валдае возвели еще 16 вышек ПВО: СМИ узнали их расположение. КартаНорвежский депутат контрабандой отправил в Украину дроны с тепловизорами, а затем добился изменения соответствующего законаНорвежский депутат контрабандой отправил в Украину дроны с тепловизорами, а затем добился изменения соответствующего законаНекоторым украинцам могут сократить пенсии. Иллюстративное фото.Некоторые пенсионеры могут остаться без доплат: в каких случаях Пенсионный фонд прекратит выплатыДмитрий Медведев"Метод и место не имеют значения": Медведев призвал Трампа поручить Пентагону и ЦРУ устранить Зеленского

Денег станет больше: украинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитах

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
0
Украинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитах
Украинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитах

В банковском секторе считают, что гривневые депозиты являются одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег. Ведь максимальные ставки по отдельным программам могут достигать 17,5% годовых, а с учетом налогообложения депозитных процентов по ставке 23%, фактическая номинальная доходность такого вклада составляет около 13,5% годовых. При этом если за год инфляция составит 10%, такая доходность позволит не только компенсировать рост цен, но и получить определенный реальный доход.

Об этом OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Он отметил: фактический результат будет зависеть от будущей инфляции и конкретных условий депозита.

"Главная задача сбережений – не только сохранить определенную сумму денег, но и максимально защитить их покупательную способность... Одним из доступных инструментов сохранения стоимости денег остаются гривневые депозиты", – рассказал Мамедов.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
16,5 т.
Цены на АЗС могут переписать вновь: какую стоимость бензина ожидать украинцам
16,5 т.
Цены на АЗС могут переписать вновь: какую стоимость бензина ожидать украинцам
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,9 т.
Аренда квартир в этом городе подорожала на 45%: сколько теперь стоит жилье
1,9 т.
Аренда квартир в этом городе подорожала на 45%: сколько теперь стоит жилье
Дарина ГерцеваДарина Герцева
699
VIP-номера могут стоить украинцам тысячи гривен: какую схему придумали мошенники
699
VIP-номера могут стоить украинцам тысячи гривен: какую схему придумали мошенники

При этом он напомнил: в сентябре годовая инфляция в Украине ускорилась до 10% против 8,1% в августе, а потребительские цены за месяц выросли на 2,1%. По его словам, это означает, что сбережения, не приносящие дохода, уменьшаются, постепенно теряя покупательную способность.

Впрочем, констатировал Мамедов, в целом, инфляционные показатели следует воспринимать "с холодным умом". Ведь "они помогают понять, что происходит с экономикой, почему меняются цены и как лучше планировать собственные финансы".

"Если овощи подешевели из-за урожая, это еще не означает, что инфляционное давление в экономике ослабло. Ведь одновременно могут дорожать промышленные товары, аренда, транспортные или бытовые услуги", – объяснил баникр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.

Похожие темы
Банковская системаУкраинадепозитбанкинфляция
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!