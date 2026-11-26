Октябрьское повышение учетной ставки НБУ с 16% до 16,5% годовых не приведет к автоматическому росту доходности всех депозитов. Ведь каждый банк будет определять условия в зависимости от собственной потребности в средствах, сроков привлечения вкладов и рыночной ситуации. Тем не менее, само повышение учетной ставки является позитивным сигналом для вкладчиков, поскольку создает предпосылки для сохранения высокой доходности гривневых депозитов. Например, по расчетам самих банкиров, 100 000 грн, размещенные на годовом депозите под 14,3%, обеспечат более 11 000 грн чистого дохода.

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Вместе с тем, повышение учетной ставки не означает автоматического и пропорционального роста депозитных ставок. Дело в том, что банки принимают решения о конкретной ставке с учетом ряда факторов. И, например, если учреждение располагает достаточным объемом гривневой ликвидности, оперативно повышать ставки по депозитам может быть не нужно. Кроме того, реакция рынка на решение НБУ обычно происходит с определенным временным интервалом и зависит от ожиданий участников относительно продолжительности изменений монетарных условий.

OBOZ.UA разбирался, что сейчас происходит на рынке депозитов и на какие предложения банков стоит обратить особое внимание. А также сколько можно заработать на "быстрых" депозитах.

Ставки растут

В целом же, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, в последние месяцы банки хоть и постепенно, но неуклонно повышают депозитные ставки. Как объяснил директор департамента розничных клиентов "Кредобанка" Александр Супрунович, главной причиной этого стало постепенное повышение учетной ставки НБУ до, собственно, 16,5%.

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Однако зачем это самим банкам? По словам Супруновича, благодаря высоким ставкам банки могут выгоднее размещать свободные средства.

"Также на повышение ставок влияют и значительные темпы кредитования банками населения. Причем как по залоговым, так и по беззалоговым кредитам, доходность которых значительно выше, чем у ценных бумаг или депозитных сертификатов", – объяснил Супрунович.

Рост ставок отмечают и в "Идея Банке". Причем, отмечает член его правления Владимир Малый, четкая тенденция к этому:

Прослеживается в последние месяцы.

Затрагивает и государственные, и коммерческие банки, и банки с иностранным, и с украинским капиталом.

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Ключевые причины этого, по его словам, связаны с войной. Так:

Враг уничтожает энергетику и пытается уничтожить логистику.

Из-за этого происходит падение курса национальной валюты, резкий рост стоимости топлива и подорожание продуктов, товаров и услуг.

"Банки уже повысили ставки от 0,25% до 2%", – констатирует Малый.

От чего зависит ставка по депозиту

Но что влияет на формирование процентных ставок по депозитам в конкретном банке? По словам руководителя управления продуктов накопления ПУМБ Сергея Кравченко, основных факторов сразу несколько:

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Монетарная политика НБУ.

Инфляционные и курсовые ожидания.

Потребность конкретного банка в гривневой ликвидности (объем денег в гривнах, которыми банк или вся банковская система реально может воспользоваться для проведения платежей, выдачи кредитов или выполнения обязательств).

Конкуренция за средства населения.

Возможности размещения привлеченных ресурсов, в частности посредством кредитования.

"Учетная ставка НБУ является важным ориентиром для банковского рынка, однако не определяет автоматически уровень ставок по каждому депозитному продукту. Инфляция влияет на ожидания клиентов относительно приемлемой доходности сбережений, а ситуация на валютном рынке – на их готовность хранить средства в гривне. В то же время каждый банк самостоятельно определяет свою конкурентную позицию, учитывая потребность в ликвидности и собственную стратегию", – объяснил Кравченко.

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І свою очередь, директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанець отмечает: сам валютный рынок влияет на депозитные предложения преимущественно опосредованно. Ведь:

Если усиливаются девальвационные ожидания, часть населения может отдавать предпочтение валютным сбережениям.

В такой ситуации банки могут активнее конкурировать за гривневые ресурсы, предлагая более высокую доходность.

В то же время, когда растут цены, вкладчики больше внимания уделяют реальной доходности сбережений. Поэтому в таких условиях банки фактически вынуждены пересматривать ставки – иначе, констатирует Компанец, гривневые депозиты потеряют привлекательность.

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Гривневый депозит против валютного

Но что лучше выбрать для сбережений – гривневый депозит с более высокими процентами или валютный, который защищает от колебаний курса? И всегда ли более высокая ставка означает больший заработок?

Здесь, по словам Кравченко, важно понимать, что гривневый депозит – это прежде всего инструмент получения текущего дохода. Ведь ставки по таким вкладам традиционно существенно выше, чем по валютным депозитам.

"Основной риск для вкладчика – изменение курса гривни. Особенно если в будущем он планирует тратить средства в иностранной валюте", – объяснил банкир.

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А вот валютный депозит, подчеркивает Кравченко, обычно имеет значительно более низкую доходность. Однако его преимущество – в сохранении средств от валютных рисков и девальвации гривны. Поэтому, по словам банкира, выбор стоит делать не только на основе процентной ставки и ожидаемой динамики валютного курса, но и с учетом:

Структуры будущих расходов.

Финансовых целей.

"Для многих клиентов целесообразным может быть диверсифицированный подход – распределение сбережений между разными валютами. Например, 40% в гривне, 30% в долларах США и 30% в евро. Особенно выгодны акционные депозиты", – отмечает он.

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Какие депозиты сейчас дают самую высокую доходность

В то же время следует помнить: доходность депозитов зависит от ситуации на рынке и экономических условий. Поэтому при выборе вклада стоит учитывать не только процентную ставку, но и срок размещения средств.

"Сейчас более доходными являются краткосрочные депозиты – до 6 месяцев. По ним банки предлагают ставки на 3-5 процентных пунктов выше (разница между двумя процентными ставками. – Ред.), чем по вкладам на 12 или 18 месяцев. С другой стороны, это позволяет вкладчикам в случае изменения ситуации в ближайшее время направить свободные средства в более выгодный ресурс", – объяснил Супрунович.

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Вместе с тем, отметила Компанец, следует также обращать внимание на акционные предложения банков – ведь те "могут предлагать особенно привлекательные условия по более долгосрочным вкладам".

"Поэтому вкладчикам стоит сравнивать не только средние рыночные показатели, но и конкретные предложения банков. Иногда краткосрочный депозит может обеспечить доходность, сопоставимую с годовым вкладом или даже более высокую", – объяснила банкир.

Однако едва ли не главным при выборе депозитной программы, по ее словам, должен стать ваш собственный финансовый план. Ведь:

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Если деньги точно не понадобятся в течение года, долгосрочный депозит позволяет зафиксировать ставку на весь период.

Если же важно сохранить доступ к части сбережений, можно распределить их между вкладами на три, шесть и 12 месяцев.

Сколько можно заработать на депозите: практические расчеты

Вместе с тем, отметил директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, для оценки выгодности банковского вклада важно учитывать не только объявленную ставку. Ведь на доходность депозита также влияют:

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налоги;

инфляция.

Так, отметил он, на конец октября средние ставки по гривневым вкладам составляли 14% годовых на 3 месяца, 14,5% – на 6 месяцев, около 15% – на 9 месяцев и 14,3% на 12 месяцев. В то же время максимальная доходность, в зависимости от срока размещения средств, достигала:

17,2% годовых по 3-месячным депозитам;

17,25% – по 6-месячным;

около 17,1% – по 9-месячным;

17,5% – по годовым вкладам.

Поэтому, подсчитал он, если взять, к примеру, 100 000 грн и предположить, что проценты будут выплачены в конце срока без капитализации, то с учетом 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора:

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По 3-месячному депозиту под 14% годовых вкладчик получит 3 500 грн начисленных процентов, или 2 695 грн чистого дохода после налогообложения.

вкладчик получит 3 500 грн начисленных процентов, или 2 695 грн чистого дохода после налогообложения. По максимальной ставке 17,2% начисленный доход составит 4 300 грн, а чистый – 3 311 грн.

По 6-месячному вкладу под 14,5% годовых начисленный доход составит 7 250 грн, из которых после уплаты налогов вкладчику останется около 5 583 грн. В то же время по максимальной ставке 17,25% можно получить 8 625 грн начисленных процентов, или около 6 641 грн чистого дохода.

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По 9-месячному депозиту под 15% годовых начисленные проценты составят 11 250 грн, а чистый доход – около 8 663 грн. По максимальной ставке 17,07% вкладчик получит около 12 803 грн начисленных процентов, или примерно 9 858 грн после налогообложения.

А вот годовой депозит под 14,3%, отметил Замотаев, обеспечит 14 300 грн начисленных процентов, или 11 011 грн чистого дохода. При максимальной ставке 17,5% начисленный доход составит 17 500 грн, из которых вкладчик фактически получит 13 475 грн.

"Приведенные расчеты являются ориентировочными, ведь фактическая сумма дохода будет зависеть от точного срока размещения, условий депозитной программы и порядка начисления процентов. Кроме того, максимальные ставки могут предусматривать специальные условия открытия вклада. Однако даже чистый номинальный доход не полностью отражает экономическую выгоду вкладчика. Особенно это касается депозитов сроком на 3-6 месяцев, по которым важно учитывать не только процентную ставку, но и возможные темпы роста потребительских цен в течение всего срока размещения средств", – объяснил он.

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Будет ли расти доходность депозитов в ближайшие месяцы

Однако это то, что есть сейчас. А вырастет ли доходность депозитов в ближайшей перспективе – в ближайшие месяцы?

Как объяснил Малый, в целом ставки по срочным вкладам в этом году уже достигли своего максимума. Однако будет некорректно говорить, что в 2026-м уже не удастся заработать на депозитах больше, чем сейчас.

"Больших колебаний до конца года быть не должно. Однако некоторые банки будут вводить акционные новогодние депозиты", – отметил банкир.

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Впрочем, возможен и другой сценарий. По словам Кравченко, в ближайшие месяцы в Украине возможно умеренное повышение ставок по отдельным гривневым депозитным продуктам. Связано это может быть, в частности, с сезонным усилением конкуренции за новые средства.

Будет ли обвал депозитов

В то же время, констатировал банкир, в 2027 году не исключено развитие обратных процессов – снижение ставок. Привести к этому, по его словам, могут:

Стабилизация инфляции.

Улучшение ликвидности банковской системы.

Смягчение монетарной политики могут.

Впрочем, заверил Кравченко, обвала депозитного рынка ожидать все же не следует. Ведь если ставки и будут снижаться, то постепенно.