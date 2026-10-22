Фальшивые решения судов и скандальное строительство в центре Киева: почему правоохранители и КГГА не могут остановить застройку ''монстра'' Баленко

Пока киевская община настаивает на сохранении исторического облика столицы, в самом сердце столицы продолжает разворачиваться очередная схема. По адресу ул. Князей Острожских, 8 (корпус 22Г) заброшенное здание превратилось в памятник бездействию правоохранительных органов и наглости депутата Киевсовета от "Европейской солидарности" Игоря Баленко.

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Несмотря на отсутствие права на землю и выявленные нарушения при проведении ремонтных работ, здание, в котором находился клуб "Шутерс", все еще пытаются перестроить. Клуб через ООО "Кингфишер" принадлежит Баленко и его партнеру.

OBOZ.UA удалось установить: Печерская прокуратура считает, что недвижимость оформили, используя якобы поддельное решение районного суда в Полтавской области. Несмотря на это, ни местным властям, ни правоохранителям не удается навести порядок и защитить интересы общины. Подробнее читайте в материале.

"Бумажные" предписания и реальное запустение

Мы уже публиковали целый ряд материалов о том, как в центре столицы возник "монстр" Баленка. О нарушениях со стороны компании депутата Киевсовета хорошо известно в КГГА. В апреле и мае 2026 года инспекторы Департамента охраны культурного наследия КГГА провели мониторинг участка и зафиксировали удручающую картину.

Бывшее нежилое здание вместе с прилегающей территорией находится в запущенном состоянии. На участке, принадлежащем городу, тянется частично демонтированная металлическая пристройка с фундаментом и голым несущим каркасом – без разрешений на ее возведение или размещение.

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Участок расположен непосредственно в центральном историческом ареале Киева и в пределах зоны регулирования застройки первой категории, рядом с памятником градостроительства и архитектуры национального значения – Казармами жандармского полка (завод "Арсенал").

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Еще 14 апреля 2026 года Департамент выдал официальное предписание (№ 1/113) с требованием привести участок в порядок, демонтировать самовольно возведенные конструкции и предоставить на согласование необходимую проектную документацию. Однако ООО "Кингфишер" просто игнорирует требования городской власти. Предписание до сих пор не выполнено.

"В связи с этим, руководствуясь частью 2 статьи 45 Закона Украины "Об охране культурного наследия", Департамент направил ООО "Кингфишер" и выдал Постановление "О наложении финансовых санкций за нарушение законодательства Украины в сфере охраны культурного наследия" (скан-копия прилагается). Заодно информируем, что вопрос выдачи и согласования контрольной карточки на временное нарушение благоустройства не относится к полномочиям Департамента", – говорится в ответе на запрос OBOZ.UA.

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История вокруг этого участка выходит далеко за рамки обычного нарушения правил благоустройства. ООО "Кингфишер" является ключевым участником резонансного уголовного производства № 42025102060000154.

По данным следствия, компания могла незаконно зарегистрировать право собственности на помещение площадью 1053,2 кв. м (речь идет именно о здании "Шутерса"). Основанием для этой регистрации стало поддельное судебное решение – стандартная, но действенная схема захвата киевской недвижимости.

В рамках уголовного производства на объект был наложен арест. Казалось бы, это должно было остановить любые манипуляции и заставить правоохранительные органы действовать решительно.

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Однако формальные аресты и стопки бумаг в кабинетах следователей остаются лишь декорацией. Несмотря на открытое уголовное производство и статус вещественного доказательства, силовики фактически отстранились от дела:

Нет подозрений в подделке документов. Несмотря на то, что факты незаконной регистрации права собственности на основании фальшивого судебного решения очевидны, ключевые фигуранты и должностные лица ООО "Кингфишер" до сих пор не привлечены к ответственности.

Нулевая реакция на игнорирование предписаний. Силовики закрывают глаза на то, что фигурант уголовного производства продолжает нарушать законодательство об охране культурного наследия, самовольно удерживая металлические конструкции и искажая исторический ареал.

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Имущество, оформленное по поддельным документам, до сих пор фактически не возвращено, а расследование блокируется или искусственно затягивается.

Пока Департамент охраны культурного наследия ограничен лишь возможностью выписывать очередные предписания и начислять финансовые санкции, правоохранительные органы, располагающие всеми рычагами для пресечения произвола, демонстрируют полную пассивность.

Такое бездействие силовиков создает опасный прецедент: можно захватить более тысячи квадратных метров в центре Киева по поддельным документам, игнорировать требования КГГА и при этом годами оставаться безнаказанным под зонтиком "вялого" следствия.

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Возникает логичный вопрос: это обычная служебная халатность и бюрократическая волокита или сознательное молчаливое согласие тех, кто должен защищать закон?

OBOZ.UA уже обращался и в Генеральную прокуратуру, и в Киевскую городскую прокуратуру с просьбой взять это дело под контроль и не допустить, чтобы расследование сошло на нет (как уже произошло с похожими делами).

Как использовали решение районного суда и что говорит представитель Баленко

Благодаря делу об использовании фальшивого решения суда удалось раскрыть масштабную схему. Как и в случае с Баленко, недвижимость, используя фальшивые решения Гребенковского райсуда в Полтавской области, оформили на себя десятки дельцов. Часть их имен уже назвал OBOZ.UA.

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В определении Печерского райсуда по делу 757/41340/26-к указано: "среди документов, на основании которых проводилась государственная регистрация права собственности, было решение Гребенковского районного суда № 2-438/08 от 21.11.2008". Мы также получили ответ от председателя Гребенковского райсуда Максима Витковского.

Витковский, в частности, отметил, что при проверке подлинности решения № 2-438/08 от 21.11.2008 выяснилось: в суде под этим номером зарегистрировано другое дело. То есть на самом деле Гребенковский райсуд не принимал никаких решений относительно здания, в котором находился клуб "Шутерс".

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"Работникам суда известно о случаях использования якобы судебных решений Гребинковского районного суда Полтавской области для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в городе Киеве и других регионах Украины исключительно из содержания обращений правоохранительных органов в рамках уголовных производств, о результатах расследований по которым суд не уведомляют", – отметил председатель суда.

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OBOZ.UA обращался за комментарием и к господину Баленко. В частности, мы спросили, действительно ли для государственной регистрации права собственности использовали решение Гребинковского райсуда № 2-438/08 от 21.11.2008. Мы получили ответ адвоката депутата Святослава Болинского. Он отдельно добавил, что Баленко является одним из основателей "Кингфишер" и нужно разграничивать его личные действия и статус участника общества.

Отметим, согласно данным YouControl, "Кингфишер" на 50% принадлежит Игорю Баленко, а на 50% – его партнеру Роберту Макнилу. При этом система YouControl указывает, что ООО входит в корпоративную группу Игоря Баленко.

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Адвокат в ответе указал, что ООО "Кингфишер" приобрело имущество еще в 2006-м на основании договора купли-продажи. "Указанное обстоятельство необходимо оценивать отдельно от последующих регистрационных действий в отношении имущества. По договору купли-продажи было приобретено более 950 кв. м недвижимости. При этом недвижимое имущество было отчуждено первоначальным владельцем по результатам аукциона, который проводился в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством, что неоднократно проверялось компетентными органами государственной власти", – добавил он.

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Он также отдельно отметил, что дата покупки не совпадает с датой регистрации. "Что касается последующей регистрации права на объект, сообщаем, что дату договора купли-продажи и дату последующего регистрационного действия нельзя отождествлять. Это открытая манипуляция фактами и неверное толкование норм и требований законов, регулирующих право собственности и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, приобретенное в определенный период", – отметил адвокат. Полный ответ – смотрите на скриншоте ниже.

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Каким образом для регистрации использовали решение Гребенковского райсуда, действительно ли оно фальшивое, адвокат не объяснил. Однако ответ на этот вопрос должно дать следствие.

OBOZ.UA продолжит следить за расследованием и вскоре подробно расскажет обо всей недвижимости, принадлежащей компаниям Баленко. Продолжение следует…