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Эвакуационные остановки и задержки поездов: какие новые функции появились в приложении "Укрзализныци"

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
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Эвакуационные остановки и задержки поездов: какие новые функции появились в приложении "Укрзализныци"
"Укрзализныця" добавила полезную функцию в свое приложение. Источник: facebook.com/Ukrzaliznytsia

АО "Укрзализныця" добавило в свое мобильное приложение статистику эвакуационных остановок и задержек поездов за последние дни. Эта информация должна помочь пассажирам лучше планировать свои маршруты.

Об этом сообщили сами железнодорожники. По их словам, предприятие "выбрало честность", поскольку "безопасность остается приоритетом".

О чем  речь

Отныне в приложении "Укрзализныци" можно увидеть количество эвакуационных остановок и задержек для каждого выбранного поезда (как это выглядит, смотрите на рисунке ниже). Конечно, это не точное число, а лишь среднестатистическое.

Эвакуационные остановки и задержки поездов: какие новые функции появились в приложении ''Укрзализныци''

Так выглядит новая информация в приложении. Источник: УЗ/Telegram

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"Мы взяли усредненные статистические данные за последние 10 суток, чтобы информация была максимально актуальной. Но подчеркиваем, что это не гарантия и не обещание, а справочная информация для прогнозирования форс-мажоров во время поездки", – пояснили железнодорожники.

На предприятии отметили, что в октябре удалось существенно сократить долю задержек.

"Но безопасность остается нашим приоритетом. Поэтому мы выбираем честность – и будем регулярно обновлять эту справку, чтобы вы могли взвешенно выбрать маршрут и рейс", – подчеркнули в "Укрзализныце".

Почему это важно

Эвакуационные остановки – не прихоть железнодорожников. Напомним, что в октябре российский обстрел "Бандеролами" Приднепровской железной дороги убил заместителя начальника дистанции электроснабжения Нижнеднепровск-Узел. Железнодорожник погиб, когда помогал людям эвакуироваться и проверял, успели ли все добраться до безопасных мест – в это время государство-агрессор нанесло повторный удар по железной дороге.

Тем не менее, из-за таких эвакуационных остановок возникают громкие скандалы. Так, поезд "Львов – Черновцы" остановился прямо посреди поля во время воздушной тревоги, а после отбоя подождал всего 10 секунд и отправился дальше без 25 своих пассажиров. Люди просто не успели вернуться в вагоны. Так или иначе, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отдельно обратился к "Укрзализныце", чтобы выяснить, что именно произошло и доставили ли всех пассажиров в конечном итоге к месту назначения.

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