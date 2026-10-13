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"Укрэнерго" обратилось к населению Украины: какими будут отключения света 14 октября

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
icon 3,0 т.
Иллюстрация: человек поджигает свечу, как иллюстрация к отключениям электроэнергии
В каких областях Украины происходят отключения электроэнергии. Источник: Freepik

В среду, 14 октября, в ряде украинских регионов будут вынуждены отключать электроснабжение. Графики почасовых отключений и ограничения мощности будут действовать с самого утра до конца суток.

Как отмечают в "Укрэнерго", главная причина возврата к графикам – последствия системных ракетно-дроновых ударов врага по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, с 6:00 до 23:59 вводится следующий режим:

  • для бытовых и других потребителей – графики почасовых отключений ( объемом от 0,5 до 2 очередей);
  • для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.

В то же время специалисты предупреждают, что вследствие новых обстрелов ситуация в энергосистеме остается динамичной и может быстро меняться. Потребителям настоятельно рекомендуется:

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  • следить за оперативными обновлениями и точным расписанием отключений на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) своего региона;
  • рационально использовать электроэнергию, пока она доступна.
Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы. Из-за возможных длительных отключений электроэнергии дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.

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