"Укрэнерго" обратилось к населению Украины: какими будут отключения света 14 октября
В среду, 14 октября, в ряде украинских регионов будут вынуждены отключать электроснабжение. Графики почасовых отключений и ограничения мощности будут действовать с самого утра до конца суток.
Как отмечают в "Укрэнерго", главная причина возврата к графикам – последствия системных ракетно-дроновых ударов врага по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, с 6:00 до 23:59 вводится следующий режим:
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для бытовых и других потребителей – графики почасовых отключений ( объемом от 0,5 до 2 очередей);
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для промышленности и бизнеса – графики ограничения мощности.
В то же время специалисты предупреждают, что вследствие новых обстрелов ситуация в энергосистеме остается динамичной и может быстро меняться. Потребителям настоятельно рекомендуется:
- следить за оперативными обновлениями и точным расписанием отключений на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) своего региона;
- рационально использовать электроэнергию, пока она доступна.
Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы. Из-за возможных длительных отключений электроэнергии дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.
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