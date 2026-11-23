Украинские правоохранители разоблачили вероятное растрату государственных средств через фиктивное трудоустройство в ныне реорганизованном Министерстве национального единства. Подозрения получили три бывших чиновника, в том числе экс-министр Алексей Чернышов.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имя Чернышова не называется, но за время существования Министерства национального единства он был его единственным руководителем (занимал должность вице-премьер-министра – министра национального единства с 3 декабря 2024 года до 17 июля 2025 года). Соответственно, другого "бывшего вице-премьера – руководителя Министерства национального единства" в истории Украины не существует.

Его подозревают в организации схемы выплаты из бюджета министерства зарплаты пятерым своим водителям и охранникам. Для этого он привлек двух подруководителейотделов министерства (они тоже получили подозрения).

Этим чиновникам было известно о фиктивном оформлении работников, однако они регулярно подписывали документы с ложными данными о якобы выполненной работе, на основании чего подчиненным Чернышова начисляли зарплату с марта по июнь 2025 года..

Действия фигурантов квалифицировали по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

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Чернышов – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (организация растраты имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация служебного подлога);

(организация растраты имущества путем злоупотребления служебным положением), (организация служебного подлога); ​руководители подразделений министерства – ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366.

Алексей Чернышов: предыдущие скандалы

Бывший вице-премьер-министр Чернышов уже фигурирует в нескольких других уголовных производствах.

Земельная схема в Минрегионе

Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере во время пребывания на посту министра развития общин и территорий. По версии следствия, высокопоставленные чиновники Минрегиона совместно с застройщиком Сергеем Копыстырой организовали схему незаконной передачи государственного земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

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Стоимость земли и недвижимости на ней занизили почти в пять раз – разница с рыночной ценой превысила 1 млрд грн. Следствие считает, что за содействие в схеме Чернышов получил неправомерную выгоду в виде существенных скидок на квартиры (по разным оценкам правоохранителей – от 14,5 до 16,8 млн грн). Подозрение по этому делу ему вручили в июне 2025 года, а 31 декабря 2025 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование.

Дело "Энергоатома" (операция "Мидас")

Также Чернышова подозревают в незаконном обогащении за счет масштабной коррупционной схемы и "откатов" в энергетическом секторе. В частности, он мог играть ключевую роль в контроле над финансовыми потоками "Энергоатома" при участии группировки Тимура Миндича.

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Так, была задокументирована передача Чернышову (фигурирует на аудиозаписях как "Че Гевара") и его жене более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными через бэк-офис по легализации преступных доходов. Подозрение по этому производству ему объявили 11 ноября 2025 года, а Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 51,6 млн грн. В октябре 2026 года подозрение в части одного из эпизодов (на $500 тыс.) переквалифицировали с отмывания средств на незаконное обогащение.

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Дело "Династии"

В центре расследования – легализация более 460 млн грн, полученных преступным путем, путем строительства закрытого коттеджного городка на 8 га в Козине под Киевом (с частными резиденциями и спа-зоной). Для этого почти $9 млн провели через подконтрольную "прачечную".

Среди других фигурантов следствие называет также Тимура Миндича и экс-главу Офиса президента Андрея Ермака. О подозрении по этому производству Чернышову сообщили в мае 2026 года, а осенью сюда же присоединили переквалифицированный эпизод на $500 тыс. из дела "Энергоатома".

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в суд направили громкое дело о "золотых яйцах" Минобороны. По версии следствия, в августе-декабре 2022 года две компании из-за манипуляций с ценами на продукты для ВСУ незаконно получили более 733 млн грн сверхприбыли, в частности на фоне скандала с закупкой яиц по 17 грн за штуку.