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"Задница в огне" и "Сирун": необычные товары "Сільпо" стали мемом в сети

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 мин
903
Иллюстрация - мужчина держит продуктовую корзину
Мужчина несет корзину с продуктами, супермаркет. Иллюстративное изображение. Источник: Getty Images

В сети супермаркетов "Сільпо" появились необычные товары, которые развеселили украинцев, салфетки "Потойбіччя" с названиями "Сирун", "Шмаркач" и "Плакса", а также арахис "Дупа у вогні" с провокационным дизайном упаковки. Новинки стали мемами в соцсетях, где покупатели шутят над креативными названиями, придумывают собственные варианты и активно обсуждают необычный ассортимент супермаркета.

OBOZ.UA выяснил, что необычного появилось на полках магазинов. Особое внимание привлекли не столько сами салфетки, сколько их оформление. На коробках изображены забавные персонажи, а названия продукции сделаны максимально провокационными и необычными для обычного товара в супермаркете.

Почему новинка ''Сільпо'' стала мемом

Почему новинка "Сільпо" стала мемом. Источник: "Сільпо"

Из-за этого новинка стала предметом обсуждения в Threads и других социальных сетях. Новая серия бумажных салфеток получила название "Потойбіччя". Сейчас коллекция насчитывает три разновидности, каждая со своим цветом упаковки и оригинальным названием:

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  • "Сирун" – салфетки в розовой упаковке;
  • "Шмаркач" – салфетки в желтой упаковке;
  • "Плакса" – салфетки в синей упаковке.

Продукция имеет практическое назначение, ведь это двухслойные белые бумажные салфетки, которые продаются в небольших квадратных картонных коробках. В каждой упаковке 80 штук. То есть по своим характеристикам новинка не отличается от обычных бумажных салфеток, которые можно купить в супермаркете.

Как выглядят новые упаковки товаров

Как выглядят новые упаковки товаров. Источник: "Сільпо"

Салфетки из коллекции "Потойбіччя" появились в продаже в конце октября 2026 года. Сначала упаковка стоила 59 грн, однако позже ценник изменился. По состоянию на 8 ноября стоимость составляет 76,49 грн за упаковку с 80 салфетками.

Что необычного появилось в сети супермаркетов

Что необычного появилось в сети супермаркетов. Источник: Threads

Особое внимание покупателей привлекли и необычные названия других продуктов. В частности, в продаже появилась булка под названием "Дуля з маком", которая уже сама по себе звучит как готовая шутка. Не менее выразительно назвали и арахис – "Дупа у вогні". Такие названия явно выделяются на фоне привычного ассортимента супермаркета и превращают обычные покупки в повод для шуток в соцсетях.

Как выглядят новые упаковки салфеток

Как выглядят новые упаковки салфеток. Источник: Threads

Необычные названия салфеток быстро подхватили пользователи социальных сетей. Украинцы начали публиковать фотографии упаковок, придумывать собственные варианты названий и шутить о том, для каких жизненных ситуаций подойдет каждый вид.

Особую популярность получили шутки о бывших партнерах. В сети появились посты вроде "Собрались бывшие", а салфетки стали своеобразным символом разных эмоций после завершения отношений. Пользователи также начали предлагать супермаркету новые названия для будущих товаров. Среди комментариев под публикациями можно встретить такие реакции:

Какие мемы появились в социальной сети

Какие мемы появились в социальной сети. Источник: Threads

  • "Сильпо, у меня есть еще несколько идей, как назвать салфетки, уверен, всем понравится";
  • "Салфетки под настроение";
  • "Ну это топ. Видели, какие салфетки сделали в Сильпо? Какую бы выбрали для себя?";
  • "Ситуации бывают разные, лучше иметь все три";
  • "Сирунов разобрали в два счета, бессовестные".

Последний комментарий особенно показателен: покупатели не только обсуждают дизайн, но и шутят о спросе на конкретные разновидности. При этом такие реакции не позволяют точно оценить объемы продаж продукции. В соцсетях также начали появляться тематические мемы с другими выдуманными названиями, в частности "Хтивун".

''Сільпо'' привлекает внимание покупателей необычными товарами

"Сильпо" привлекает внимание покупателей необычными товарами. Источник: Threads

Как ранее сообщал OBOZ.UA, сеть магазинов "Сільпо-Фуд" признала убытки на сумму более 1,5 млрд грн из-за российских атак за январь-сентябрь 2026 года, в частности списав 1,4 млрд грн оборотных и 53,4 млн грн внеоборотных активов. Россия повредила или уничтожила более 20 объектов Fozzy Group, а окончательная сумма потерь продуктовой сети может вырасти,

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