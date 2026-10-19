ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины по версии NV

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойИллюстрация - дроваСколько стоит куб дров в Украине перед зимой: какие цены установлены в 2026 годуНаталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концертыНаталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концертыРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во ВладимиреПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во Владимире"Цвет нации": в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео"Цвет нации": в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видеоКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. ФотоКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. ФотоУкраина и Россия приступают к согласованию последних деталей эвакуации мирных жителей из Олешек: Лубинец раскрыл подробностиУкраина и Россия приступают к согласованию последних деталей эвакуации мирных жителей из Олешек: Лубинец раскрыл подробности

ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины по версии NV

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
icon 278
ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины по версии NV
Рейтинг лучших работодателей Украины 2026 года. Источник: NV

Группа ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2026 года по версии NV. Компания была отмечена как один из лучших работодателей в сфере энергетики.

Об этом свидетельствует рейтинг издания NV.

В этом году в рейтинг вошли 50 компаний крупного бизнеса и пять компаний среднего бизнеса. Работодателей оценивали по четырем ключевым направлениям: поддержка ветеранов и их семей, удержание и развитие талантов, разнообразие и инклюзивность, а также поддержка сотрудников в период кризиса.

Компании представляли свои программы по каждому из направлений, которые оценивали сотрудники и экспертное жюри. По результатам оценки был сформирован список лучших работодателей в различных отраслях экономики.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 16,4 т.
Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом
icon 16,4 т.
Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 7,3 т.
Украинцев травили поддельной водкой и коньяком: где продавали контрафакт
icon 7,3 т.
Украинцев травили поддельной водкой и коньяком: где продавали контрафакт
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 3,6 т.
В Украине уничтожили склад одного из крупнейших импортеров лекарств: что известно
icon 3,6 т.
В Украине уничтожили склад одного из крупнейших импортеров лекарств: что известно

Как сообщалось ранее, ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Похожие темы
бизнесэкономикаработарейтингукраинцыУкраина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться