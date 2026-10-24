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Дробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
3,1 т.
Дробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. Фото
В Украине разоблачили сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на 23,5 млн грн. Источник: Бюро экономической безопасности Украины

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило схему дробления бизнеса в сети магазинов мясной продукции. Чтобы платить меньше налогов, должностные лица документально оформляли реализацию товаров через 130 подконтрольных физических лиц-предпринимателей. Из-за этого государство недополучило 23,5 млн грн налогов, но в рамках расследования ущерб был возмещен в полном объеме.

Об этом сообщили на сайте БЭБ. Детективы установили, что в течение 2024-2025 годов общество продавало мясную продукцию через собственную сеть магазинов, однако часть доходов оформляло на подконтрольных ФЛП.

Сначала предприятие продавало им собственную продукцию и сопутствующие товары по ценам на 5-30% ниже конечной цены в магазинах. А затем эти товары реализовывали покупателям от имени ФЛП.

Таким образом, часть дохода от продаж учитывалась у предпринимателей, а не у общества, что позволяло ему платить меньше налогов.

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Дробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. Фото

ФЛП не вели самостоятельную деятельность. Источник: Бюро экономической безопасности Украины

При этом ФЛП лишь формально были независимыми предпринимателями. Они не вели самостоятельную деятельность и не решали, какую продукцию закупать и продавать. Всех этих ФЛП использовали для искусственного распределения доходов единого бизнеса, отметили в БЭБ.

"Вследствие таких действий в государственный бюджет не поступило 23,5 млн грн налогов. Сумма убытков подтверждена заключением судебной экономической экспертизы", – говорится в сообщении.

Дробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. Фото

БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты налогов. Источник: Бюро экономической безопасности Украины

Главному бухгалтеру общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Во время досудебного расследования нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

"Материалы уголовного производства направлены в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины. Решение по результатам его рассмотрения будет принимать суд. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", – сообщили в БЭБ.

Дробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. Фото

Государству возместили убытки. Источник: Бюро экономической безопасности Украины

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили масштабный "конвертационный центр", через который, по подсчетам правоохранителей, отмыли не менее 23,5 млрд грн. К схеме могли быть причастны 200 предприятий и более 8 тыс. подставных физических лиц-предпринимателей, через которых безналичные средства переводили в наличные.

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