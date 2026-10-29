Дочь фигурантки дела о госизмене и многомиллионных состояниях: что обнаружили в декларациях экс-заместительницы ОНДИСЭ

Бывшая заместительница директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Маргарита Журавлева задекларировала денежный подарок на 2,37 млн грн, автомобиль Jeep Wrangler за 2,65 млн грн и права на программу "Платформа", которую использовали для работы государственного учреждения. Журавлева – дочь Галины Ярошени, которую в Украине обвиняют в государственной измене из-за работы на оккупационную экспертную структуру в Крыму, а полиция расследует возможное злоупотребление служебным положением при использовании "Платформы".

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Журналисты СтопКора проанализировали декларации чиновницы, собрали информацию о ее карьере и обратились за комментариями к бывшему руководителю ОНДИСЭ. Отдельное внимание издание уделило компьютерной системе "Платформа", которая, по утверждениям собеседников редакции, использовалась для документооборота и кадрового учета учреждения.

Связь с крымским экспертным учреждением

История начинается с событий, о которых 31 июля 2024 года сообщило "Суспільне Крим". Тогда прокуратура Автономной Республики Крым и Служба безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственной измене – в отношении руководительницы оккупационной "Крымской лаборатории судебной экспертизы" Министерства юстиции РФ. По информации источников издания, речь шла о Галине Ярошене.

Как отмечалось в материале, до оккупации она долгое время работала в украинской системе судебной экспертизы. С 2001 года Ярошеня возглавляла Севастопольское отделение Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, а с 2011-го – Крымский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

По версии СБУ, после оккупации полуострова женщина руководила группой экспертов, которые во время психолого-лингвистических исследований трактовали критику оккупационной власти как призывы к терроризму и "пропаганду нацизма". По данным следствия, такие выводы использовались в делах, по которым жители Крыма получали реальные сроки заключения.

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Маргарита Журавлева, как выяснили журналисты СтопКора из публикации издания "Обрій", является дочерью Галины Ярошени. В то же время сама Журавлева после оккупации Крыма переехала на подконтрольную Украине территорию и продолжила профессиональную карьеру в системе судебной экспертизы.

По информации источников, в 2009-2013 годах она работала в Севастопольском отделении Харьковского НИИ судебных экспертиз – структуре, которую ранее возглавляла ее мать. Позже Журавлева перешла в Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, где прошла путь от заведующей отделом психологических исследований до заместителя директора по экспертной работе.

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На этой руководящей должности она работала с 2023 года до сентября 2026-го. 22 сентября чиновница подала декларацию перед увольнением.

Что известно о возможных поездках в оккупированный Крым

Отдельный вопрос, поднятый изданием, касается возможных контактов Журавлевой с матерью после оккупации полуострова. По информации, распространенной изданием "Обрій" и которую СтопКор, по собственным словам, продолжает проверять, в 2014-2022 годах чиновница якобы неоднократно ездила к Галине Ярошени.

В то же время сама по себе поездка на временно оккупированную территорию через официальные пункты пропуска не означает автоматического нарушения закона. Журналисты подняли другой вопрос: сообщала ли чиновница государственного учреждения о контактах с матерью, которую обвиняют в государственной измене, и оценивались ли соответствующие обстоятельства при ее назначении на руководящую должность.

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СтопКор обратился за комментарием к бывшему директору ОНДИСЭ Дмитрию Кишко, который возглавлял учреждение с 2022 года и работал с Журавлевой как ее непосредственный руководитель. По его словам, на момент назначения чиновницы ему было известно, что ее мать находится в Крыму, а также о вероятных поездках Журавлевой на временно оккупированную территорию. В то же время точные даты и годы таких поездок он, по собственному объяснению, не проверял и не помнит.

Кишко также сообщил журналистам, что, по его информации, в рамках уголовного производства в отношении Галины Ярошени правоохранители якобы проводили обыски у Журавлевой, но ничего не нашли. Сам бывший директор не считал эти обстоятельства препятствием для ее назначения и дальнейшей работы в государственном учреждении.

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Приведенные слова являются позицией бывшего руководителя института. В материале не приведено отдельного официального подтверждения всех обстоятельств возможных поездок, а также результатов какой-либо комплексной проверки контактов должностного лица с родственниками на оккупированной территории.

Подарок на 2,37 млн грн и покупка Jeep Wrangler

Еще одно направление расследования – доходы и имущество бывшей заместительницы директора ОНДИСЭ. Журналисты проанализировали семь ее годовых деклараций за 2020-2026 годы и обратили внимание на изменения в задекларированных доходах, сбережениях и имущественных активах.

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В частности, в декларации за 2024 год Журавлева указала денежный подарок на сумму 2,37 млн грн, полученный 16 апреля. По курсу того периода это составляло примерно 60 тыс. долларов. Имя дарителя в открытой версии декларации скрыто.

По информации источников редакции, подарок якобы сделала бабушка Журавлевой по материнской линии, которая также проживает в оккупированном Крыму. При этом в материале говорится об информации, требующей проверки, а не об окончательно установленном происхождении средств. Уже 24 апреля 2024 года, через восемь дней после получения подарка, Журавлева приобрела автомобиль Jeep Wrangler 2023 года выпуска за 2,65 млн грн.

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Кроме того, по данным, которые редакция также проверяет, в сентябре 2023 года бабушка якобы выдала Журавлевой доверенность, хотя, по имеющейся у журналистов информации, в том году она не выезжала на подконтрольную Украине территорию. Это вызывает ряд вопросов относительно места оформления документа, лица, которое его заверило, и способа передачи денег из временно оккупированного Крыма.

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Журналисты также подняли вопрос о том, могли ли эти операции потребовать дополнительного внимания органов финансового мониторинга. Вместе с тем, сами по себе денежный подарок или покупка автомобиля не доказывают незаконность операций. \

Как менялись доходы и имущество чиновницы

По результатам анализа деклараций СтопКор сообщил, что после назначения Журавлевой заместителем директора ее годовая зарплата составляла примерно 700-900 тыс. грн. Задекларированные наличные за период, который исследовала редакция, выросли с 25 тыс. долларов до 80 тыс. долларов.

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Начиная с 2023 года в декларациях чиновницы появились и другие активы. Среди них:

доля в размере 20,6% в квартире площадью 220,5 кв. м, приобретенная в октябре 2023 года;

автомобиль Jeep Wrangler, приобретенный в апреле 2024 года;

земельный участок площадью 1000 кв. м, задекларированный в октябре 2025 года;

объекты незавершенного строительства – квартира площадью 98,6 кв. м и дом площадью 102,25 кв. м;

подвальное помещение площадью 31 кв. м, указанное в сентябре 2026 года.

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Журналисты отмечают, что часть изменений в имущественном положении может быть связана с разделом имущества с бывшим мужем в 2025 году и продажей недвижимости. Однако вопрос о том, достаточно ли официальных доходов для объяснения всех приобретений, по мнению редакции, требует отдельной проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Отдельно в материале упоминается доход в размере 1,2 млн грн, который Журавлева получила в 2022 году от ООО "Аккерман-Сервис" за отчуждение недвижимости. Согласно данным реестра, учредителем и бенефициаром этой охранной компании был ее тогдашний муж Павел Журавлев. Ранее одесское медиа "Думская" сообщало, что предприятие получало многомиллионные подряды от коммунальных предприятий города.

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Кому принадлежат права на "Платформу" для судебных экспертов

Отдельный блок расследования касается программного обеспечения, которое, по словам сотрудников ОНДИСЭ, использовалось для внутреннего документооборота и кадрового учета. Согласно декларациям, с февраля 2024 года Маргарита Журавлева вместе с другим лицом владеет авторским правом на компьютерную программу "Веб-приложение "Система судебных экспертов ПЛАТФОРМА". С февраля 2026 года в декларационных данных также указано право на программу "КАБИНЕТ".

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По словам представителей коллектива ОНДИСЭ, "Платформа" была основной системой документооборота института и учета кадровых вопросов. Собеседники журналистов утверждали, что из-за использования программы для работы государственного учреждения ее частные совладельцы могли иметь доступ к служебной информации.

Именно этот аспект вызвал вопросы о том, на каких правовых основаниях институт использовал программу, кому принадлежат имущественные права на нее и какие условия доступа к внутренним данным были предусмотрены. Общее правило в отношении служебных произведений заключается в том, что имущественные права на объект, созданный в рамках трудовых обязанностей, могут принадлежать работодателю, если иное не предусмотрено законом или договором.

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Однако для определения правового статуса конкретной программы необходимо выяснить, кто именно ее создал, при каких обстоятельствах, какие договоры заключили стороны и какие условия использования согласовали. Таким образом, сам факт регистрации авторских прав за частными лицами еще не позволяет окончательно определить, были ли нарушения при разработке или использовании программного обеспечения.

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Полиция расследует возможное злоупотребление служебным положением

По информации СтопКора, обстоятельствами, связанными с использованием "Платформы", уже заинтересовались правоохранители. Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области расследует уголовное производство № 42026160000000207 от 30 июля 2026 года по части первой статьи 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

По данным журналистов, следователи затребовали в ОНДИСЭ должностные инструкции и приказы о назначении Журавлевой и совладельца программного обеспечения, а также договор о безвозмездном пользовании "Платформой". Документы могут помочь выяснить, на каких основаниях программа использовалась в государственном учреждении, какими полномочиями обладали причастные лица и соответствовали ли соответствующие договоренности установленным требованиям.

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Как следует из декларации перед увольнением, в сентябре 2026 года Маргарита Журавлева оставила должность заместителя директора ОНДИСЭ по экспертной работе. В то же время представители коллектива, с которыми общалось издание, утверждают, что после увольнения она продолжила направлять в Министерство юстиции и правоохранительные органы жалобы на работу института.

В коллективе предполагают, что для этого может использоваться информация, полученная через "Платформу". Однако в материале эти утверждения представлены как позиция собеседников, а не как факт, подтвержденный правоохранителями.

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СтопКор сообщил о намерении направить запросы в НАПК по поводу возможных проверок деклараций Журавлевой, происхождения подарка на 2,37 млн грн и соответствия задекларированных активов ее официальным доходам. Также редакция планирует обратиться в ГУНП в Одесской области по поводу состояния уголовного производства, а в СБУ и Государственную пограничную службу Украины – по поводу проверки контактов с матерью и возможных пересечений административной границы с Крымом после оккупации полуострова.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, НАПК взялось за бывшего генпрокурора Руслана Кравченко после расследования о дубайской вилле стоимостью около $670 тысяч, которую, по данным журналистов, в июле 2023 года приобрела его тогдашняя теща Алина Шкробанец. Агентство учтет обнародованные журналистами данные при мониторинге образа жизни Кравченко, в то же время сама Шкробанец отрицает, что покупала недвижимость в ОАЭ, а официальные выводы НАПК о возможных нарушениях пока не обнародованы.