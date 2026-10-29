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Доллар ударил по стоимости авто в Украине: как изменились цены в 2026 году

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,3 т.
Иллюстрация – покупка автомобиля
Как изменилась стоимость автомобиля в гривне из-за скачка курса доллара. Источник: Pexels

С начала 2026 года официальный курс доллара в Украине вырос на 6,37% (с 42,35 грн до 45,05 грн за $1 по состоянию на 24 октября). Это привело к существенному удорожанию автомобилей в гривневом эквиваленте, даже в тех случаях, когда их цена в иностранной валюте оставалась неизменной.

По расчетам Института исследований авторынка, сильнее всего курсовое давление ощутили покупатели, которые копили средства в национальной валюте. При этом курс доллара продолжает расти и по состоянию на 29 октября уже составляет 45,59 грн/$.

Расчет дополнительных расходов покупателя

Даже без повышения цен в долларах покупательная способность гривны при покупке авто заметно снизилась:

  • бюджетный подержанный автомобиль ($10 000): в январе стоил 423 532 грн, а в конце октября – уже 450 510 грн (переплата из-за курса составила 26 978 грн);
  • средний сегмент ($20 000): цена в гривнах выросла с 847 064 грн до 901 020 грн (переплата – 53 956 грн);
  • премиальный/новый сегмент ($50 000): цена выросла с 2 117 660 грн до 2 252 550 грн (переплата – 134 890 грн).
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Для сравнения, курс евро за аналогичный период оказался значительно стабильнее, выросши лишь на 1,29% (с 49,79 грн до около 50,4 грн). Это создает разницу в динамике цен: автомобили с европейских рынков подорожали меньше, чем авто с американских аукционов.

Доступность авто для украинцев

По данным AUTO.RIA, по состоянию на октябрь 2026 года медианная цена подержанного легкового автомобиля составляла $9 500. Из-за девальвации такое авто в среднем подорожало на 25,6 тыс. грн (с 402,4 тыс. грн до 428 тыс. грн).

Курсовые колебания критически влияют на авторынок, ведь 51,6% объявлений приходится на авто дешевле $10 тыс., а 80,2% – дешевле $20 тыс.

Потеря стоимости гривневых сбережений

  • Сбережения в размере 500 тыс. грн в январе составляли $11 805, а в конце октября – лишь $11 099 (покупатель потерял около $707 покупательной способности).
  • Для бюджета в 1 млн грн потеря составила примерно $1 414.

Влияние на авторынок и сопутствующие расходы

Курс валют определяет не только стоимость покупки машины за границей, но и сопутствующие расходы: таможенное оформление, доставку, ремонт и покупку импортных запчастей, которые также привязаны к иностранной валюте. Впрочем, конечная стоимость балансируется спросом, конкуренцией и готовностью продавцов уступать во время торга.

Покупатели с гривневыми сбережениями вынуждены либо увеличивать бюджет на 20-30 тысяч гривен, либо корректировать свои требования – выбирать автомобили с большим пробегом, более старого года выпуска или в более простой комплектации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинцы приобрели около 4881 нового легкового автомобиля, при этом значительно увеличив объемы покупки отдельных марок. Например, автомобилей TOYOTA было приобретено сразу на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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