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Для клиентов Приват24 добавили новую важную функцию: кто может воспользоваться

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
162
Иллюстрация – женщина держит банковскую карту
ПриватБанк додав open banking – що це дасть клієтам. Источник: Freepik/Drazen Zigic

Клиенты государственного ПриватБанка, у которых есть счета в нескольких финансовых учреждениях, смогут управлять ими через единый интерфейс. Это стало возможным благодаря официальному запуску технологии open banking (открытого банкинга) в мобильном приложении "Приват24" и веб-версии "Приват24 для бизнеса".

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили, что обмен финансовыми данными между банками осуществляется свободно и безопасно при наличии прямого согласия пользователя.

Ключевые возможности Open Banking

Для физических лиц (в приложении "Приват24")

  • Просмотр балансов и истории транзакций по счетам разных банков в одном окне без необходимости переключаться между разными приложениями.
  • Удобное пополнение карт, проведение переводов с подключенных счетов и быстрые онлайн-платежи без ручного ввода реквизитов.

Для физических лиц-предпринимателей (в веб-версии "Приват24 для бизнеса")

Возможность централизованно отслеживать движение средств, контролировать операционные расходы и осуществлять платежи с бизнес-счетов, открытых в разных банковских учреждениях.

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Счета каких банков уже можно добавить

На стартовом этапе пользователи – физические лица могут подключить счета четырех финансовых учреждений:

  • Универсал Банк (в частности, счета monobank);
  • ПУМБ;
  • А-Банк;
  • Банк "Глобус".

В веб-версии "Приват24 для бизнеса" для предпринимателей (ФЛП) сейчас доступно подключение счетов АО "Универсал Банк" (в частности monobank), в будущем список партнеров будет постепенно расширяться.

ПриватБанк зачислит 2 тыс. грн на специальные карты

В ноябре 2026 года украинцы могут оформить через ПриватБанк специальную карту для получения 2000 грн по программе "Скрининг здоровья 40+". Воспользоваться ею могут граждане, которым уже исполнилось 40 лет, в том числе и те, кто будет отмечать юбилей именно в ноябре 2026 года.

Деньги разрешат потратить только на профилактическое медицинское обследование, а если не использовать их в течение двух месяцев после зачисления, они вернутся в государственный бюджет. Во время обследования внимание будут уделять трем направлениям:

  • нарушениям работы системы кровообращения – речь идет о выявлении рисков и патологий, связанных с сердечно-сосудистой системой;
  • эндокринным заболеваниям – в частности, будут проверять риски сахарного диабета и других нарушений обмена веществ;
  • психическому здоровью – программа также предусматривает внимание к возможным ментальным расстройствам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, закрывший 8 отделений.

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