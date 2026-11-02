Диагностика, ремонт, повторное использование: "Укрнафта" выстраивает полный цикл работы с трубной продукцией

"Укрнафта" выстраивает полный цикл работы с трубной продукцией – от диагностики и ремонта до повторного использования и цифрового учета. Трубы – один из базовых ресурсов в добыче. Поэтому для нефтедобывающей компании важно не только закупать новые, но и качественно обслуживать и возвращать в работу те, которые уже использовались. Для этого "Укрнафта" создает отдельный хаб по диагностике и подготовке бурильных труб.

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Он будет работать по стандартам API и будет оснащен оборудованием для визуального, измерительного, ультразвукового, магнитопорошкового и электромагнитного контроля. Параллельно продолжается подготовка персонала, развитие собственных ремонтных мощностей и перевод учета технического состояния труб в цифровой формат.

"В результате получаем более короткие сроки обслуживания, меньшую зависимость от внешних подрядчиков и лучший контроль качества труб на протяжении всего периода их использования, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – Благодарю коллег, которые развивают трубный сервис, внедряют новое оборудование и стандарты и ежедневно обеспечивают его работу". Это еще одно направление, в котором развитие собственных сервисов дает компании больше контроля над производственным процессом и расходами.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей национальной монобрендовой сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.