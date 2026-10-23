Десятки тысяч украинцев "мобилизовались" в Армию восстановления: какую работу выполняют и сколько зарабатывают
За девять месяцев текущего года работодатели по всей стране в тесном взаимодействии со службой занятости организовали более 84 тысяч вакансий для общественно полезных работ в рамках инициативы "Армия восстановления". Всего бизнес и организации подписали 7,9 тысячи соответствующих соглашений, благодаря чему более 3 тысяч участников впоследствии перешли на постоянное место работы.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Специалисты отметили, что средняя продолжительность участия в проекте составляет 26 дней, а совокупное финансирование программы за этот период достигло почти 838 миллионов гривен.
Где больше всего
- Харьковская область – 670 заключенных договоров с работодателями;
- Черниговская область – 613 заключенных договоров о сотрудничестве.
Кто может присоединиться
Шанс получить работу в "Армии восстановления" есть у:
- официально зарегистрированные безработные;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах;
- специалисты рабочих и технических специальностей, которые ищут новые возможности для трудоустройства.
Для этого нужно обратиться в ближайшее подразделение Государственной службы занятости, ознакомиться с доступными перечнями работ в вашем регионе, получить соответствующее направление и подписать договор.
Такая временная работа может стать мостом к постоянной занятости для тех, кто хорошо себя зарекомендовал. Среди более чем 3 тысяч трудоустроенных на постоянной основе наибольшую долю составляют клиенты из Донецкой области – 334 человека.
Какую работу предлагают
Характер задач определяется потребностями конкретных общин и регионов. Среди наиболее востребованных направлений выделяют:
- поддержка жизнедеятельности пострадавших: оказание помощи людям с инвалидностью, детям, пожилым людям и больным, в том числе приготовление бесплатных обедов и выпечка хлеба (6,9 тысячи привлечений);
- ремонтно-восстановительные работы: восстановление и благоустройство объектов критической и гражданской инфраструктуры (6,9 тысячи привлечений);
- помощь защитникам: плетение маскировочных сетей для военных;
- социальная поддержка в регионах: работа в социальных прачечных и обеспечение первоочередных потребностей населения.
Сколько платят
Заработная плата за полностью отработанный месяц составляет от 1 до 1,5 минимальной зарплаты (по состоянию на 2026 год это 8647-12970,5 грн). А для жителей прифронтовых территорий, а также для ветеранов и ветеранок ставка повышена до двух минимальных заработных плат (17294 грн).
Финансирование программы осуществляется за счет выделенных средств в размере 838 млн грн. Продолжительность привлечения зависит от региона: самые короткие сроки зафиксированы на Закарпатье (в среднем 19 дней), тогда как самый длительный цикл зафиксирован на Херсонщине – до 49 дней.
Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за российских атак, разрушения предприятий и финансовых трудностей бизнеса в Украине начались сокращения персонала. В целом в сентябре 2026 года количество вакансий уменьшилось на 15% по сравнению с прошлым годом.
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