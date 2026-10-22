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Дешево не будет: цены на эти основные продукты могут взлететь на 20% уже к концу осени

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
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Супермаркет Сільпо. Иллюстрация
Украинцев предупредили о росте цен на продукты. Иллюстрация. Источник: Getty Images

К концу осени в Украине могут подорожать основные продукты питания – в некоторых категориях цены вырастут до 20%. Больше всего это может затронуть молочную продукцию, овощи и хлеб. Среди причин – сезонные расходы на хранение, переход на импорт отдельных товаров и работа генераторов из-за перебоев с электроснабжением.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его оценке, большинство продуктов, которые будут дорожать осенью, могут прибавить в цене около 10%.

В отдельных категориях рост может быть вдвое больше. Хлебобулочная продукция, по прогнозу эксперта, до конца года может подорожать еще на 6-10%.

Почему основные продукты могут подорожать больше всего

На цены повлияет сезонное изменение условий производства и поставок. После сбора урожая овощи закладывают на длительное хранение. Когда холодает, производители тратят больше на поддержание необходимых условий в хранилищах.

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Часть сезонной продукции постепенно исчезает с украинского рынка, поэтому ее приходится замещать импортом. Это увеличивает расходы на поставки и может повысить цены на товары в магазинах.

На молочную продукцию также будут давить дополнительные расходы. Для ее производства и хранения необходимо бесперебойное электроснабжение. Когда пропадает свет, предприятиям приходится искать альтернативные источники питания.

На цену хлеба влияют расходы на сырье, электроэнергию, работу оборудования, логистику и непрерывное производство. Если расходы предприятий будут расти, это может отразиться на стоимости готовой продукции.

Эти показатели – прогноз, а не гарантированное повышение цен на все товары. Фактическая динамика будет зависеть от категории продуктов, расходов производителей, ситуации с электроснабжением и условий поставок.

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру предприятия пищевой промышленности чаще включают резервные источники электроэнергии. Дизельные генераторы позволяют производствам, перерабатывающим предприятиям, складам и магазинам работать во время отключений.

Однако они требуют дополнительных расходов на топливо и обслуживание. В итоге часть этих расходов может отразиться на розничных ценах. Перебои с электроснабжением особенно ощутимы для производств, где необходимо поддерживать стабильную температуру или непрерывно выполнять технологические процессы.

Осенью и зимой положение усложняет короткий световой день. Предприятиям требуется больше электроэнергии на освещение, отопление и хранение продукции, а это может увеличить себестоимость.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу ученых ННЦ "Институт аграрной экономики", период самых низких цен на овощи борщевого набора в Украине остался позади. Картофель, морковь и свекла теперь будут ежемесячно дорожать в среднем на 7-10% до конца 2026 года.

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