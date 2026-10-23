Госгеонедра дважды заблокировали аукцион газового месторождения: как чиновники помогли семье Злочевского

И. о. главы Государственной службы геологии и недр Сергей Власенко, несмотря на расследование в СМИ, фактически не отреагировал на скандал вокруг Станивского нефтегазового месторождения. Более того, после двух неудачных попыток государственной "Укрнафты" добиться открытого аукциона возникли вопросы не только к Государственной службе геологии и недр Украины, но и к Министерству экономики и окружающей среды, которому она подчиняется.

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Фактически это происходит в интересах семьи экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. О том, кто должен нести ответственность, читайте в материале OBOZ.UA.

Второй отказ после повторной заявки

После аннулирования спецразрешения ООО "СП "Бориславская нефтяная компания" государственная "Укрнафта" предложила выставить Стынавское месторождение на открытый аукцион. Первое заявление от 21 сентября 2026 года осталось без рассмотрения из-за возможного наложения участка на территорию, охваченную разрешением № 5398 ООО "Пари Нафтогаз".

Согласно данным аналитической системы YouControl, владелицы ООО "Пари Нафтогаз" – Анна и Карина Злочевские, дочери Николая Злочевского. Сама компания исторически фигурировала среди активов Burisma Holdings. Напомним, в 2023 году Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины Николая Злочевского по делу о подкупе руководства НАБУ и САП, после чего его бизнес в Украине был формально переоформлен на дочерей. И Злочевский продолжает зарабатывать.

5 октября "Укрнафта" подала повторное заявление. Однако 16 октября Госгеонедра во второй раз оставили его без рассмотрения. Об этом сообщает NADRA.info. "Геоинформ Украины" направил материалы на согласование без замечаний относительно наложения участков по глубине. Однако руководство Госгеонедр якобы потребовало отозвать согласование и подготовить отрицательный ответ. 15 октября "Геоинформ" повторно предоставил ведомству информацию о глубинных интервалах месторождений, но уже 16 октября "Укрнафта" получила второй отказ.

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Почему отсутствие глубинных ограничений стало ключевой проблемой

Спецразрешение № 5398 на Семигиновское месторождение принадлежит ООО "Пари Нафтогаз", которое, по данным аналитических реестров, связано с дочерьми бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Протокол Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых № 4167 от 23 ноября 2017 года определяет интервал залежей Семигиновского месторождения на глубинах 3605-4540 метров. При этом спецразрешение не содержит четко прописанного вертикального ограничения.

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Ситуацию осложняет то, что в материалах о Стынавском месторождении фигурируют разные геологические интервалы. Предыдущий спецразрешение охватывало глубины 2800–3600 метров, а в документах, на которые ссылается Кушнирук, упоминается протокол ГКЗ № 3354 с другим интервалом – 3338–3849,4 метра.

Более миллиарда гривен под вопросом

Если Стынавское месторождение выставят на торги в уменьшенных границах, без площади, на которую распространяется разрешение "Пари Нафтогаз", площадь аукционного участка может сократиться более чем на 30%, а стартовая цена – на 35–40%. Возможные потери бюджета экономист оценивает более чем в 1 млрд грн.

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Это предварительная оценка, а не установленная сумма убытков. Однако сам риск требует внимания. До остановки добычи Стынавское месторождение обеспечивало около 43 тонн нефти и 68 тысяч кубометров газа в сутки. Ежедневные платежи в бюджеты превышали 1,5 млн грн.

Чем дольше будет сохраняться неопределенность с правами на разработку месторождения, тем дольше государство не сможет определить нового пользователя недр посредством конкурентной процедуры.

Что должно сделать государство

В этой ситуации есть несколько конкретных вопросов, на которые должны ответить государственные органы.

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Госгеонедра должны объяснить оба отказа "Укрнафте", правовое значение глубинных интервалов и причины, по которым не удалось согласовать границы участков. "Геоинформ Украины" должна обнародовать геологическое обоснование и документы, на основании которых готовили заключения 6 и 15 октября.

Справка: ООО "Пари Нафтога" – украинская добывающая компания, специализирующаяся на разработке нефтегазовых месторождений, в частности на западе Украины. По данным аналитических реестров, основными владелицами предприятия являются Анна и Карина Злочевские – дочери Николая Злочевского. Компания входит в орбиту бизнес-активов группы Burisma Holdings, которую бизнесмен оформлял на семью после закрытия антикоррупционных дел. Самым известным активом предприятия является специальное разрешение № 5398 на геологическое изучение и добычу углеводородов на Семигиновском месторождении во Львовской области. Согласно протоколам ГКЗ, залежи компании определены в интервале глубин 3605–4540 метров.

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Стынавское месторождение стало проверкой того, насколько последовательно государственные учреждения способны управлять природными ресурсами после прекращения действия спецразрешения. Пока государственная компания дважды не смогла добиться аукциона, а министерство переадресовало обращение СБУ профильной службе, общество не получило исчерпывающего ответа на главный вопрос: кто и когда устранит юридическую неопределенность, чтобы право на добычу определили в рамках прозрачной процедуры.