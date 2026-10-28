Депутат давит на КГГА, чтобы легализовать свои нарушения? Что стоит за иском подконтрольной Баленку фирмы к властям Киева

Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Игорь Баленко пытается через суд получить разрешение на временное нарушение благоустройства и достроить развлекательное заведение в здании, где раньше находился клуб "Шутерс", на которое у него нет прав. Впрочем, делает это депутат не напрямую, а "руками" подконтрольного ООО "Кингфишер", оформившего право собственности на здание, в котором находился клуб "Шутерс"

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, в чем Баленко обвиняет Департамент территориального контроля Киева и что на самом деле стоит за его иском. А также объясняет, почему попытка судиться с городской властью может свидетельствовать о попытке депутата легализовать свои нарушения.

Чего хочет Баленко

Исковое заявление "Кингфишера" к Департаменту территориального контроля Киева, которое есть в распоряжении OBOZ.UA, поступило в Киевский окружной административный суд 19 октября. В нем "Кингфишер" утверждает, что является владельцем нежилого здания на улице Князей Острожских, 8, корпус 22. Право собственности, согласно заявлению, зарегистрировали еще 18 июня 2014 года.

При этом подчеркивается: сейчас компания проводит реконструкцию 1-го этажа помещения "без изменения внешней конфигурации и функционального назначения". Однако для проведения работ компании нужна контрольная карточка на временное нарушение благоустройства – документ, который позволяет выполнять соответствующие работы с соблюдением городских правил.

Для этого "Кингфишер" в сентябре 2026 года обратился в Департамент с соответствующим заявлением. Компания просила выдать карточку на 2 месяца, предусмотрев возможность установить временное ограждение вдоль фасада здания. Впрочем, отмечается, к моменту подачи иска Департамент:

РЕКЛАМА

карточку не выдал;

отказ не направил;

на обращение вообще не ответил

Поэтому компания просит суд признать такое бездействие незаконным и обязать городской департамент выдать разрешительный документ. Отдельно она требует компенсировать 6 656 гривен судебного сбора.

Фальшивое решение суда

Что важно: иск не касается непосредственно права собственности на здание. В нем "Кингфишер" лишь:

Обжалует отсутствие ответа на свое заявление.

Добивается получения документа, необходимого для запланированных работ.

Главные истории дня

И это, пожалуй, самое важное. Ведь сама реконструкция Баленко здания, где располагался "Шутерс", вероятно, незаконна. А подконтрольное депутату ООО "Кингфишер" владеет самим зданием, мягко говоря, не совсем законно.

Дело в том, что землей под зданием "Кингфишер" не владеет. Компания могла получить земельный участок в аренду еще в 2018-м, однако не сделала этого. Об этом нам прямо рассказали в КГГА. Там отметили:

Земельный участок, на котором расположен клуб "Шутерс", принадлежит территориальной общине Киева, а право пользования им оформлено на ГП "Арсенал".

Баленко не платит арендную плату за эту землю и не имеет и не имел законных оснований для строительства на ней.

РЕКЛАМА

В то же время для оформления права собственности на здание "Шутерса" использовали решение Гребенковского районного суда Полтавской области от 21 ноября 2008 года. То есть судьбу столичной недвижимости решал провинциальный суд из другого региона.

При этом решение суда, вероятно, было фальшивым. И это не наше предположение. Так, в определении Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2026 года по делу № 757/30289/26-к в самом Гребенковском суде сообщили, что "решение с соответствующими реквизитами касалось исковых требований других участников и не признавало за ООО "Кингфишер" права собственности на нежилое помещение".

РЕКЛАМА

Более того, само решение касалось значительно меньшего помещения – 54,9 кв. м, тогда как здание клуба занимает 1053,2 кв. м. И вообще в нем не было упоминания о "Кингфишере".

Однако об этом в "иске Баленко" ни слова. Там лишь утверждается, что "Кингфишер" как владелец нежилого здания имеет право на его реконструкцию". Что на самом деле является манипуляцией.

Работы в "Шутерсе" незаконны

Дело в том, что реконструкция здания "Шутерса" незаконна. Ведь все то же постановление Печерского райсуда предусматривает наложение ареста на имущество компании Баленко.

РЕКЛАМА

"Наложить арест в уголовном производстве № 42025102060000154 от 09.10.2025 на нежилое здание общей площадью 1053,2 кв. м по адресу: г. Киев, ул. Князей Острожских, д. 8, корп. 22, лит. "Г", регистрационный номер объекта недвижимого имущества 393701280000", – говорится в документе.

То есть работы, для проведения которых депутат через подконтрольную фирму требует от городской власти (частью которой является сам) разрешить ему нарушить установленные нормы, незаконны. На само здание наложен арест. Но депутат требует от городской власти (частью которой является сам) разрешить ему проводить работы, поскольку, как отмечается в иске, "лишен возможности реализовать право собственника на реконструкцию своего здания и несет расходы, связанные с простоем объекта".

РЕКЛАМА

Баленко стремится легализовать свое нарушение?

Более того, еще 14 апреля 2026 года Департамент охраны культурного наследия КГГА выдал официальное предписание (№ 1/113) с требованием привести в порядок участок, на котором стоит здание бывшего "Шутерса". В частности:

Демонтировать самовольно установленные конструкции;

предоставить на согласование необходимую проектную документацию.

Однако "Кингфишер" просто игнорирует требования городской власти. Предписание до сих пор не выполнено.

"В связи с этим, руководствуясь частью 2 статьи 45 Закона Украины "Об охране культурного наследия", Департамент направил ООО "Кингфишер" и выдал Постановление "О наложении финансовых санкций за нарушение законодательства Украины в сфере охраны культурного наследия"... Заодно сообщаем, что вопрос выдачи и согласования контрольной карточки на временное нарушение благоустройства не относится к полномочиям Департамента", – говорится в ответе Департамента на запрос OBOZ.UA.

РЕКЛАМА

Поэтому, учитывая и невыполнение предписания, и получение права собственности на здание через, вероятно, фальшивое решение суда, и незаконную реконструкцию этого здания, можно предположить, что "иск Баленко" – не что иное, как попытка депутата легализовать свои нарушения. И таким образом получить фактическое разрешение городской власти и на самовольное изменение городского ландшафта, и на запуск нового бизнеса.

Использование власти в собственных целях?

При этом не следует забывать, что Баленко сам является представителем киевской власти. Причем "профильным" – он входит в состав комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. То есть его давление – через "Кингфишер" – на Департамент территориального контроля Киева вполне может быть конфликтом интересов.

Для оценки этого OBOZ.UA обратится с официальным запросом в НАПК. Ответ будет опубликован в следующих материалах.

Также OBOZ.UA продолжит следить за ситуацией вокруг незаконной реконструкции "Шутерса". Больше – в будущих публикациях.