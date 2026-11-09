"Даркнет" в Instagram и Telegram: как анонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравой

Украинский рынок электронных сигарет в 2026 году остается преимущественно нелегальным. Согласно исследованию Kantar, сразу 93,3% продукции имели признаки несоответствия требованиям законодательства. При этом, вопреки распространенному мнению, подавляющее большинство продукции – 75% – реализуется офлайн: через магазины, киоски, специализированные точки и другие каналы. На онлайн-каналы сбыта приходится лишь 25% продаж. Впрочем, опасность от этого меньше не становится.

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Дело в том, что при покупке электронок и жидкостей к ним через, скажем, Instagram-магазины и Telegram-боты, покупатель не имеет никаких прав. Ведь такие ресурсы – анонимные, поэтому в случае отравления – а такие случаи уже бывали – или неисправности устройства (например, взрыва аккумулятора или утечки химикатов) предъявить претензии некому.

Отдельный вопрос – абсолютная доступность и неконтролируемость продаж. Поэтому купить партию жидкостей может кто угодно, даже несовершеннолетний. И, скажем, начать "толкать" такие "курилки" в школе. Как это массово происходило с обычными сигаретами – пока государство не навело порядок с их продажей.

И, конечно же, нельзя исключать продажу наркотических веществ под видом "безобидного вейпа". Ведь если отдельные магазины уже торгуют картриджами с каннабисом TAC, который, как утверждается, не содержит запрещенных веществ, то что мешает из-под полы приторговывать настоящей "травой"?

OBOZ.UA выяснил, где именно украинцам продают незаконные "самозамесы" и что присылают людям из магазинов. А также разбирался, почему, несмотря на запрет, "курилки" все еще легкодоступны для каждого.

В интернете можно купить что угодно: как продают "вейпы с наркотиками"

Интернет-магазины – совершенно бесконтрольны. Через страницы в соцсетях и анонимные сайты могут продавать продукцию с вредными примесями, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. И найти того, кто будет нести за это ответственность, невозможно.

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Никто не контролирует изготовление вейпов ни на одном из этапов. Даже если кто-то решит сознательно устроить диверсию и продать отравленную продукцию, учитывая, что весь рынок работает почти полностью вчерную, отличить такого продавца от относительно "добросовестного" будет практически невозможно.

Иллюстрация этой ситуации – продажа веществ, очень похожих на наркотики, под видом "вейпа".

Например, есть онлайн-магазин, который предлагает картриджи с каннабисом TAC. Как утверждается, его "Формула не содержит запрещенных веществ, таких как (HHC и Δ9‑ТГК), и оптимизирована для сбалансированного, управляемого эффекта не хуже, чем с ТГК".

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Сайт магазина, кстати, частично выполнен на русском. Как и его страница в instagram. А ссылка в Telegram ведет на некую "Полину менеджера магазина".

Информация о владельцах магазина отсутствует. Как и о происхождении товара. Единственный указанный физический адрес почему-то находится в Чехии. Зато – масса информации о том, что предлагаемый товар не является наркотическим. Что больше похоже на то, что владельцы магазина всеми силами пытаются продемонстрировать свою легальность.

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Но если так, почему о магазине нет никакой информации? Если все легально, почему владельцы ресурса скрываются? И не является ли этот буквальный крик о своей "чистоте" ширмой, за которой ведется торговля реальными наркотическими веществами? Ведь если продавцы имеют большие объемы якобы легальных веществ с каннабисом, то вероятность того, что они могут торговать "курилками" с "наркотическим" веществом, естественно, велика.

И это подтверждают сами правоохранители. Например, в конце сентября Управление СБУ в Ивано-Франковской области сообщило о задержании "17 участников межрегиональной сети наркоторговцев, которые продавали наркотики по всей территории Украины".

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"Злоумышленники принимали заказы онлайн и продавали товар через собственные торговые точки или отправляли почтой... "Клиенты" могли заказать через сайт кофеен POD-системы с экстрактом каннабиса, содержащим наркотический тетрагидроканнабинол (ТГК)", – рассказали правоохранители.

Отравления и "промышленные" партии за копейки для каждого

Вместе с тем следует помнить: онлайн-торговля сама по себе не является незаконной. Украинское законодательство прямо предусматривает электронную торговлю табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями для них, но для такой деятельности существуют специальные требования к лицензированным продавцам и уведомлению об адресах сайтов, через которые осуществляется электронная торговля.

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Поэтому легальный онлайн-магазин не является "серой зоной": он должен работать в рамках той же системы лицензирования и контроля, что и физический продавец. Проблема возникает там, где цифровая витрина существует без соответствующей лицензии, без надлежащей маркировки товара и без прозрачной связи между покупателем и юридически ответственным продавцом. Ведь:

В интернете покупателям сложнее проверить, откуда происходит товар , есть ли у продавца необходимая лицензия и соответствует ли товар установленным требованиям.

, есть ли у продавца необходимая лицензия и соответствует ли товар установленным требованиям. Анонимные страницы в социальных сетях, продажа через мессенджеры и сайты без указанных данных о продавце могут использоваться для продажи нелегальной продукции и уклонения от государственного контроля.

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В таких случаях возникают не только проблемы с законом, но и риски для покупателей. Например, если товар окажется некачественным или незаконным, найти продавца и привлечь его к ответственности будет сложнее.

И это не пустые слова. Скажем, в Кременчуге подросток попал в реанимацию из-за курения "электронки". Не так давно 14-летняя девушка девушка была госпитализирована из-за курения вейпов. Причем уже во второй раз.

"Без внешних раздражителей, то есть курения электронных сигарет, такой реакции могло бы и не быть. Однако на фоне курения у нее очень быстро развиваются признаки дыхательной недостаточности", – сообщали тогда медиа.

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Поэтому контроль за продажами в интернете должен включать проверку лицензий, соблюдение правил торговли и информирование покупателей о том, как отличить легального продавца от нелегального.

Более того, контроль должен также включать обязательную проверку продавцами самих покупателей. Ведь если несовершеннолетние практически беспрепятственно покупают "самозамесы" в обычных магазинах (подробнее об этом – по ссылке), то в сети правил вообще нет.

Причем настолько, что несовершеннолетние могут закупать товар едва ли не промышленными партиями – и то за копейки. Скажем, один из ресурсов в Telegram предлагает партию из 200 единиц жидкости по цене 60 грн/штука. Что, учитывая розничную цену в магазинах свыше 300 грн, может соблазнить подростков открыть опасный "бизнес" – скажем, торговать "курилками" в школе. Как когда-то было с обычными сигаретами.

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И это уже вопрос к правоохранителям. Поскольку если такие магазины могут найти подростки – что мешает сделать это им? И почему этого до сих пор не сделали? А ведь получается, что "под носом" у правоохранителей происходят вопиющие нарушения, а они просто никак на это не реагируют.

Как выглядят вейп-магазины в Instagram и Telegram

В целом же покупка вейпов в интернете, естественно, существенно отличается от приобретения в физическом магазине. Ведь:

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В физическом магазине покупатель по крайней мере может установить личность продавца, проверить упаковку, маркировку и документы на товар и, в зависимости от конкретной ситуации, получить расчетный документ.

При онлайн-продажах нелегальной продукции эти механизмы часто отсутствуют: страницу или бота могут удалить, переименовать или просто прекратить работу после продажи.

OBOZ.UA исследовал несколько ресурсов по продаже вейпов в Instagram. Первое, что бросается в глаза на всех таких каналах, – это их яркость. Все фото и видео выполнены в мягких или холодных, но неизменно стильных цветах. И выглядит все это действительно приятно и, главное, затягивающе. Особенно для молодой аудитории, которая подсаживается на вейпы в очень раннем возрасте (подробнее о том, как и почему подростки начинают курить "курилки", – в нашем предыдущем материале).

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Второе – высокая информативность. По сути, все каналы проводят основательный ликбез на самые разные темы – от того, как выбрать под-систему, до мест, где курить можно, а где нельзя.

При этом упоминаний о том, что курение вейпов вредит здоровью, на страницах торговых точек нет. Зато они переполнены видео, где люди курят и радуются этому, или шутками вроде "с вейпом весело, без него – грустно".

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Третье – никакой официальной информации о том, кто стоит за таким виртуальным магазином. Как и никакой информации о происхождении товара или производителе.

То есть в случае, если у покупателя возникнут какие-то проблемы с "куревом" найти ответственного за продажу будет крайне сложно. В результате мы имеем непрозрачную схему продажи, в которой продавец остается в тени, а все риски берет на себя покупатель. Например, если в результате вдыхания паров непонятной жидкости наступит отравление. Или загорится аккумулятор.

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Каналы же в Telegram, которые также были проанализированы OBOZ.UA, значительно проще. Из-за особенностей платформы они не такие яркие, в них меньше информации и они "заточены" на прямые продажи.

Однако объединяет их с "Instagram-магазинами" – это абсолютная анонимность. Многие из них даже не общаются с покупателями "напрямую" – заказать "курилку" или уточнить какие-то моменты покупатель может только через бота. Ну и, конечно же, никакой информации о товаре нет.

Таким образом, продажа вейпов через Instagram и Telegram имеет общую черту – за привлекательной оболочкой и удобством заказа скрывается полная непрозрачность. Если Instagram-магазины пытаются привлечь покупателей ярким контентом, полезными на первый взгляд советами и позитивным образом курения, то Telegram-каналы делают ставку на быстрые продажи.

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При этом ни те, ни другие не спешат раскрывать информацию о продавцах, производителях и составе продукции, а также напоминать о рисках для здоровья. В результате покупатель получает не только товар неизвестного происхождения, но и рискует остаться один на один с возможными последствиями его использования, не имея возможности установить, кто за них отвечает.

Что в "посылке с вейпом"

Впрочем, просто обзором точек продажи вейпов и жидкостей для них в интернете мы решили не ограничиваться. Поэтому приобрели "самозамес" – и проверили, что получают покупатели.

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Покупали через сайт Opal Vape Shop. Специально его не выбирали – просто нажали на первую попавшуюся ссылку в "Гугле".

Заказ пришел быстро – на 2-й день. В нем – стандартный набор:

Капсула с ароматизатором. На ней – логотип, название, состав на украинском языке, правила использования. Акцизной марки нет – только наклейка, распечатанная, вероятно, на домашнем принтере с намеком на штрих-код. Информации о производителе тоже нет.

На глицерине нет такой наклейки. Как и информации о производителе. Этикетка содержит состав на украинском языке, рекомендации по хранению, дату изготовления и полноценный штрих-код. Его анализ позволяет установить страну происхождения продукта – Парагвай. На этом доступные сведения фактически исчерпываются : в глобальных открытых каталогах не удалось найти название товара, которое было бы публично связано с указанным штрих-кодом.

: в глобальных открытых каталогах не удалось найти название товара, которое было бы публично связано с указанным штрих-кодом. На бустере (именно так после законодательного "закручивания гаек" стали называть никотин) указан только состав, конечная дата употребления, предостережение "не глотать", а также то, что продукт не рекомендуется к употреблению аллергикам и беременным. Информации о производителе, естественно, нет.

На коробке же, в которую был упакован товар, есть только информация об условиях хранения "самозамеса", предупреждение, срок годности "употребить до" и штрих-код. Судя по нему, страной-производителем является тот же Парагвай, однако больше ничего узнать не удалось. Также на коробке есть обещание инструкции по применению смеси – но самой инструкции нет. Как нет и информации о производителе и импортере товара.

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Из чека же нам удалось узнать, что получателем средств за "самозамес" является ФОП Салитринский Максим Орестович. По данным системы YouControl, такой ФОП действительно существует:

он был зарегистрирован в июле 2023 года;

городом регистрации является Тернополь – это же город, кстати, указан и на сайте Opal Vape Shop;

основным видом деятельности указана "розничная торговля, осуществляемая фирмами почтовых заказов или через сеть интернет";

самому Салитринскому Максиму Орестовичу сейчас 23 года.

указанный номер телефона в "Гетконтакте" определяется как "Картридж" – и подсвечивается как спам. При этом ни сам номер, ни e-mail не совпадают с указанными на сайте магазина.

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О чем это может свидетельствовать? Хотя бы о том, о чем говорилось выше: бесконтрольно закупить партию жидкостей для курения в сети, а затем так же бесконтрольно продавать их всем желающим может кто угодно и в любом возрасте. И отдельный вопрос – не является ли этот ФЛП прикрытием для более серьезных "рыб", которые, опять же, могут так продавать не только вейпы, но и куда более тяжелые вещества.

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Табачный офшор: для легальных – новые ограничения, для теневых – пространство для торговли

Однако главное в этой истории – то, что сами по себе "самозамесы" незаконны. И правоохранителям, похоже, на это наплевать.

И это проблема – ведь речь идет не только о здоровье людей, но и о том, что государство рискует собственноручно стимулировать внутренний "табачный офшор": пока для легальных сигарет в очередной раз повышают акцизную нагрузку, в отношении никотиновых подушечек звучат предложения о полном запрете – нелегальная продажа "самозамесов" стала действенным способом обходить установленные правила. То есть:

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Легальный бизнес работает с налогами и ограничениями.

Его нелегальные конкуренты предлагают покупателю простую схему: вместо готовой жидкости – несколько флаконов, которые он должен смешать сам.

В то же время закон №3817-IX прямо запрещает розничную торговлю сырьем для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и/или никотином – отдельно или в наборах. Поэтому объяснение "это лишь компоненты, покупатель смешает их дома" само по себе не освобождает продавца от ответственности.

Однако кто должен реагировать на нарушения? Сейчас ответственность распределена между несколькими органами – что, похоже, и является одной из причин коллективного бездействия.

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Однако вопросы к госорганам есть – и немалые. Так:

В Государственную налоговую службу – о лицензиях, уплате акциза, фискализации продаж и проверках торговли запрещенным сырьем. Устанавливают ли налоговики, что именно продают под видом компонентов? Заканчиваются ли проверки санкциями, если нарушения подтверждаются?

– о лицензиях, уплате акциза, фискализации продаж и проверках торговли запрещенным сырьем. Устанавливают ли налоговики, что именно продают под видом компонентов? Заканчиваются ли проверки санкциями, если нарушения подтверждаются? В Госпродпотребслужбу – о соблюдении требований к составу, маркировке, упаковке продукции и ее продаже потребителям. Покупатель должен получать достоверную информацию о товаре, а продавец – выполнять установленные ограничения.

– о соблюдении требований к составу, маркировке, упаковке продукции и ее продаже потребителям. Покупатель должен получать достоверную информацию о товаре, а продавец – выполнять установленные ограничения. В Национальную полицию – о реагировании на задокументированные правонарушения и расследовании тех эпизодов, которые относятся к ее компетенции. Материалы журналистских проверок должны получать конкретную процессуальную оценку.

– о реагировании на задокументированные правонарушения и расследовании тех эпизодов, которые относятся к ее компетенции. Материалы журналистских проверок должны получать конкретную процессуальную оценку. В Бюро экономической безопасности – об организаторах и финансовой стороне рынка. Кто поставляет никотиновое сырье? Как его ввозят и учитывают? Есть ли признаки незаконного производства и уклонения от налогообложения? Кто получает основную прибыль?

– об организаторах и финансовой стороне рынка. Кто поставляет никотиновое сырье? Как его ввозят и учитывают? Есть ли признаки незаконного производства и уклонения от налогообложения? Кто получает основную прибыль? К народным депутатам – если практика выявляет неоднозначности в определении сырья или доказывании нарушений, их нужно устранять.

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Однако здесь стоит подчеркнуть: прежде чем вводить очередные ограничения, парламент должен потребовать от ответственных органов отчета. Сколько нарушений установлено, какие санкции применены и прекращена ли деятельность поставщиков. Ведь борьба с нелегальным рынком не может заканчиваться проверкой продавца за прилавком. Нужно проследить всю цепочку – от ввоза сырья и его распределения до изготовления жидкостей, розничной продажи и движения средств.

Пока эта цепочка работает, новые ограничения для легального рынка могут лишь усиливать конкурентные преимущества теневого. А внутренний "табачный офшор" и дальше будет зарабатывать на разрыве между строгостью законов и слабостью их исполнения.

В следующих материалах OBOZ.UA опубликует результаты лабораторного исследования приобретенных смесей на содержание никотина и тяжелых металлов. А также покажет, кто стоит за поставками этой продукции и почему теневой рынок до сих пор чувствует себя настолько уверенно.