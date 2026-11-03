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D.Solutions запустил возможность управления домашними зарядными станциями Marstek через мобильное приложение

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
193
D.Solutions запустил возможность управления домашними зарядными станциями Marstek через мобильное приложение
Зарядные станции Marste. Источник: YASNO

Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, интегрировала систему энергоменеджмента YASNO Power EMS в зарядные станции Marstek, что позволит украинцам контролировать работу домашних аккумуляторов, отслеживать уровень заряда и анализировать потребление электроэнергии через мобильное приложение.

Об этом сообщили в D.Solutions.

Отмечается, что благодаря интеграции владельцы зарядных станций Marstek смогут через приложение YASNO Mobile отслеживать состояние оборудования, уровень заряда аккумулятора и мощность его зарядки или разрядки.

Пользователям также будет доступна статистика накопления и использования электроэнергии за день или выбранный период. Это позволит эффективнее контролировать энергопотребление дома и использование накопленной электроэнергии.

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Приобрести оборудование с интегрированной системой энергоменеджмента можно будет в магазинах Comfy, Rozetka и YASNO Shop.

Чтобы подключить станцию, достаточно добавить ее в приложении YASNO Mobile через Bluetooth и подключить к домашней сети Wi-Fi. После этого пользователь сможет настраивать параметры работы оборудования, в частности максимальную мощность зарядки.

Напомним, ранее D.Solutions запустил функцию "Автопилот" для домашних систем накопления энергии, которая может помочь сократить расходы на электроэнергию до 20%.

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