Стейблкоины выходят за рамки платежей, а маркетплейсы создают новые финансовые сервисы – исследование Payoneer

Лас-Вегас – 20 октября 2026 года – Payoneer (Nasdaq: PAYO), глобальная финтех-компания, помогающая бизнесу расти на международных рынках, представила на конференции Money20/20 новый аналитический отчет Stablecoin Steps Up. В нем анализируется, как маркетплейсы и предприятия используют стейблкоины, какие преимущества они получают и что препятствует более широкому внедрению этой технологии. Среди опрошенных компаний 69% уже применяют стейблкоины в операционной деятельности (в том числе 41% – в значительных масштабах), а 82% ожидают, что в течение трех лет стейблкоины станут частью их финансовой инфраструктуры.

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Опрос, проведенный в сентябре 2026 года, охватил 265 топ-менеджеров, отвечающих за платежи, казначейство и финансы в американских маркетплейсах, платформах и предприятиях с годовым доходом от $100 млн. Все респонденты использовали, тестировали или оценивали стейблкоины либо имели предыдущий опыт работы с ними, что позволило подробно изучить, как компании переходят от изучения возможностей стейблкоинов к их практическому использованию.

"Наше исследование показывает, как маркетплейсы и предприятия используют стейблкоины для оптимизации международных платежей, управления казначейскими операциями и создания новых финансовых сервисов для своих клиентов, – отметил Роуленд Берри, вице-президент Payoneer по направлению стейблкоинов. – По мере того как бизнес выходит за рамки пилотных проектов, мы считаем, что его успех, вероятно, будет зависеть от интеграции стейблкоинов в существующие системы, соблюдения требований регуляторов и обеспечения получателям доступа к средствам и возможности ими пользоваться".

В отчете рассматривается не только то, используют ли компании стейблкоины, но и насколько активно они применяют их на практике, в чем видят ценность и как планируют расширять их использование:

Положительный эффект в повседневных операциях : среди компаний, которые уже используют или тестируют стейблкоины, 50% отмечают сокращение сроков расчетов, 41% – улучшение доступа к рынкам и валютам, а 40% – более удобный процесс получения платежей для получателей.

: среди компаний, которые уже используют или тестируют стейблкоины, 50% отмечают сокращение сроков расчетов, 41% – улучшение доступа к рынкам и валютам, а 40% – более удобный процесс получения платежей для получателей. Следующий этап – создание финансовых сервисов на основе стейблкоинов . 33% компаний уже предлагают своим клиентам функции, связанные со стейблкоинами, а еще 50% планируют внедрить их в течение трех лет. 92% респондентов считают казначейские операции и мультивалютные балансы приоритетом (сейчас или в перспективе трех лет), а 86% так же считают приоритетом интегрированные клиентские кошельки.

. 33% компаний уже предлагают своим клиентам функции, связанные со стейблкоинами, а еще 50% планируют внедрить их в течение трех лет. 92% респондентов считают казначейские операции и мультивалютные балансы приоритетом (сейчас или в перспективе трех лет), а 86% так же считают приоритетом интегрированные клиентские кошельки. Международный бизнес видит более широкие преимущества : среди компаний, работающих в 11 и более странах, 82% сообщают о подтвержденных и измеримых преимуществах как минимум в трех направлениях (против 60% среди тех, кто работает в 10 или менее странах).

: среди компаний, работающих в 11 и более странах, 82% сообщают о подтвержденных и измеримых преимуществах как минимум в трех направлениях (против 60% среди тех, кто работает в 10 или менее странах). Компании с более сложными международными операциями планируют активнее всего расширять использование стейблкоинов: бизнес, который оценивает свои международные операции как очень сложные, чаще других планирует расширять использование стейблкоинов во всех сценариях. Наибольшая разница наблюдается в платежах поставщикам и подрядчикам (82% против 54%).

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В отчете главными вызовами при переходе от пилотных проектов к регулярному использованию названы сложности интеграции, финансовая сверка, готовность к регулированию и четкое распределение ответственности между поставщиками услуг. Несмотря на эти препятствия, 90% компаний, уже использующих стейблкоины в значительных масштабах, считают, что полученные преимущества оправдывают приложенные усилия.

Полный текст отчета, представленного на Money20/20 USA, доступен по ссылке.

Справка

Payoneer – это финансовая платформа для международного бизнеса и глобальных платежей. Компания предоставляет миллионам предприятий финансовые инструменты и сервисы, необходимые для уверенного роста и проведения расчетов по всему миру. Payoneer помогает бизнесу, в том числе на развивающихся рынках, интегрироваться в мировую экономику, осуществлять и получать международные платежи, управлять средствами в нескольких валютах и развивать собственную деятельность.

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