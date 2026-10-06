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Чиновники Госпродпотребслужбы наживались на трактористах: раскрыта схема "на миллион"

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
icon 1,4 т.
Во Львовской области выявили чиновников-взяточников
Во Львовской области выявили чиновников-взяточников. Источник: Львовская областная прокуратура

Украинские правоохранители разоблачили руководителей двух подразделений Госпродпотребслужбы во Львовской области в продаже удостоверений тракториста-машиниста. Схема заключалась в незаконной выдаче документов под видом платного обучения.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре. По данным общественного деятеля Ивана Спринского, речь идет о начальнике главного управления во Львовской области Владимире Билике, а также его заместителях Назаре Жиденко и Назаре Вавруке.

Как действовала схема

Для маскировки неправомерной выгоды под официальную оплату за обучение еще в январе 2026 года зарегистрировали подконтрольное общество. Одним из его соучредителей стал организатор схемы.

Компания получила лицензию Министерства образования и науки и официально оказывала услуги по подготовке и повышению квалификации трактористов-машинистов. На самом же деле оплата гарантировала клиентам возможность не посещать занятия и беспрепятственно получить удостоверение.

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За работу фиктивного учебного заведения отвечали директор и методист. Они:

  • подавали официальные документы в МОН;
  • заполняли сайт фирмы фальшивыми данными о преподавателях;
  • вносили сведения о "студентах" в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.
10 фигурантам схемы предъявлены подозрения

Объявлены подозрения 10 фигурантам схемы. Источник: Львовская областная прокуратура

Пятеро специалистов Госпродпотребслужбы консультировали руководство общества по вопросам оформления документов, предоставляли шаблоны для формирования учебных групп и помогали подделывать договоры аренды спецтехники. Это должно было создать видимость наличия необходимой учебной базы.

Сколько платили за удостоверения

Сотрудники "учебного" заведения самостоятельно подбирали среди местных жителей клиентов, готовых заплатить за удостоверение. Стоимость одного документа составляла 15 тыс. грн.

При этом действовало правило: если абитуриент хотел реально посещать занятия, его отчисляли. Заключительным этапом была формальная сдача экзаменов.

Чиновники Госпотребслужбы пойманы на коррупции

Чиновники Госпотребслужбы пойманы на коррупции. Источник: Львовская областная прокуратура

Специалисты Госпродпотребслужбы входили в состав экзаменационных комиссий и проводили теоретические и практические экзамены. Не проверяя фактических знаний, они вносили в отчеты заведомо ложные данные об успешной сдаче эк за менов и принимали решение о выдаче удостоверений.

По оперативным данным, с июня по сентябрь 2026 года на счет подконтрольной компании поступило более 1 млн грн от не менее 80 граждан.

В отношении фигурантов избраны меры пресечения

В отношении фигурантов избраны меры пресечения. Источник: Львовская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Преступная деятельность участников схемы была пресечена, а десяти фигурантам было сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение действий с использованием служебного положения, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Госслужащие создали во Львовской области схему на 1 млн грн

Госслужащие создали во Львовской области схему на 1 млн грн. Источник: Львовская областная прокуратура

По ходатайству стороны обвинения всем подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. В частности, для одного из руководителей ГУ Госпродпотребслужбы размер залога составляет почти 1 млн грн.

Шесть сотрудников Управления уже отстранены от занимаемых должностей, в отношении седьмого соответствующее ходатайство находится на рассмотрении суда. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, председатель Кассационного административного суда Игорь Дашутин стал фигурантом расследования в рамках операции "Фемида". В настоящее время следствие проверяет возможные связи судей с группой, которая, по версии правоохранителей, могла подкупать судей ради нужных решений.

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