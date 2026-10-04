Подорожает ли топливо в Украине: какие цены на бензин и дизельное топливо будут на АЗС в ближайшее время

Снижение цен на бензин и дизельное топливо в Украине замедлилось, а тенденция к удешевлению, по оценке эксперта, фактически исчерпала себя из-за неопределенности вокруг Ормузского пролива. Если топливо снова начнет дорожать, резкого неконтролируемого скачка пока не прогнозируют – рост цен на АЗС ожидается постепенным и будет зависеть прежде всего от ситуации на мировом энергетическом рынке.

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Об этом рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в комментарии СМИ. По его оценке, ситуация остается неопределенной, а затянувшийся энергетический кризис создает риски разворота цен в обратную сторону.

Одним из факторов, который сейчас помогает сдерживать внутренние цены, эксперт называет работу государственной компании "Укрнафты". По его словам, компания фактически стала ценовым ориентиром на украинском рынке и помогает пережить период нестабильности без неконтролируемого скачка стоимости топлива.

Топливо перестает дешеветь

Последняя тенденция к снижению цен на бензин и дизельное топливо постепенно ослабевает. По словам Закревского, сейчас уже заметно, что снижение цен происходит значительно медленнее. В то же время риски нового роста никуда не исчезли.

"Мы сейчас видим, что снижение цен замедлилось. Более того, продолжающийся кризис свидетельствует о том, что может быть движение и в другую сторону", — отметил эксперт. Фактически это означает, что период, когда водители могли рассчитывать на дальнейшее заметное снижение цен на АЗС, может подходить к концу.

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Закревский считает, что тенденция к удешевлению уже практически исчерпала себя. Главной причиной остается неопределенность на мировом энергетическом рынке, прежде всего ситуация вокруг Ормузского пролива.

Начнет ли бензин снова дорожать

Разворот тенденции не обязательно означает резкий скачок стоимости бензина и дизельного топлива уже в ближайшее время. Эксперт подчеркивает, что если цены и пойдут вверх, рост должен оставаться контролируемым.

"Такой тренд на снижение сейчас исчерпал себя, потому что неопределенность в Ормузском проливе продолжается. Поэтому, если и будет рост, то он будет, опять же, контролируемым", — пояснил Закревский. Таким образом, основной риск для украинских автомобилистов сейчас заключается не столько в мгновенном резком подорожании, сколько в том, что топливо перестанет дешеветь и при неблагоприятном внешнем сценарии цены снова начнут постепенно расти.

Главные истории дня

Ормузский пролив имеет критическое значение для мирового энергетического рынка. Любые проблемы с транспортировкой энергоресурсов по этому маршруту создают риски для глобальных поставок и мгновенно влияют на ожидания участников нефтяного рынка. Именно поэтому даже угроза длительных перебоев может подталкивать цены вверх.

Для Украины это особенно важно, поскольку внутренний рынок топлива в значительной степени зависит от импорта. Мировые котировки на нефть и нефтепродукты в конечном итоге отражаются на закупочной стоимости ресурса, поступающего на украинский рынок.

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Что может подтолкнуть цены на украинских АЗС вверх

Стоимость бензина и дизельного топлива для украинского водителя формируется не только из цены самого ресурса. На конечную цену влияют международные котировки, закупочная стоимость нефтепродуктов, логистика, валютный курс, налоги и операционные расходы сетей АЗС.

Именно поэтому изменения на глобальном рынке не всегда мгновенно отражаются на ценниках заправок. Если мировая нефть дорожает, сначала это сказывается на новых партиях топлива, которые закупают поставщики. После этого более дорогой ресурс постепенно попадает на оптовый, а затем и на розничный рынок.

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Обратный процесс работает аналогично. Поэтому нынешнее замедление снижения розничных цен может быть сигналом того, что пространства для их дальнейшего движения вниз становится меньше.

Почему резкого скачка пока не прогнозируют

Несмотря на внешнюю нестабильность, эксперт не ожидает, что украинский рынок потеряет контроль над ситуацией. Важную роль в этом играет конкуренция между сетями, а также присутствие государственного игрока. Закревский особо отметил "Укрнафту", которая, по его оценке, стала своеобразным бенчмарком для других участников рынка.

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Речь идет о том, что ценовая политика крупной сети влияет и на решения конкурентов. Если один из крупных игроков сдерживает цены от резкого повышения, другим сетям сложнее существенно поднять собственные цены без риска потерять часть клиентов.

По словам Закревского, для государственной компании сейчас важна не только максимизация прибыли, но и стабильность топливного рынка. Эксперт положительно оценил роль компании во время нынешнего энергетического кризиса. По его мнению, такая модель показала, что даже в период резких спекулятивных колебаний на глобальных рынках ситуацию внутри Украины можно проходить более управляемо.

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"Это был очень позитивный пример того, что даже при спекулятивных ценах во всем мире у нас будет достаточно контролируемое преодоление этого кризиса", — отметил Закревский. Если закупочная стоимость ресурса в течение длительного времени будет оставаться высокой, сети в конечном итоге будут вынуждены учитывать это в розничной цене.

Мир уже тратит миллиарды на борьбу с энергетическим кризисом

Последствия нынешней энергетической нестабильности ощущает не только Украина. По данным исследования Bruegel, европейские страны уже направили более 10,4 млрд евро на поддержку населения и бизнеса из-за нового энергетического кризиса.

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Он обострился после начала боевых действий в конце февраля 2026 года и проблем с прохождением энергоресурсов через Ормузский пролив. Рост цен на нефть и газ вынудил правительства европейских государств вводить дополнительные меры для снижения финансовой нагрузки на граждан, транспортный сектор, аграриев и промышленность.

Самую крупную программу поддержки объявила Испания. Ее объем составляет 5 млрд евро. Средства направлены, в частности, на снижение НДС на топливо, газ и электроэнергию, а также на помощь транспортному сектору, фермерам и промышленности.

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Второй по масштабам пакет среди перечисленных стран ввела Германия — около 1,62 млрд евро. Значительная часть помощи также связана со снижением налоговой нагрузки на энергоресурсы. Среди других крупных программ:

Нидерланды — около 967 млн евро;

Ирландия — 725 млн евро;

Италия — 517 млн евро;

Швеция — около 466 млн евро;

Польша — около 396 млн евро.

При этом около 80% всех выделенных средств, по оценке Bruegel, направлено на общие налоговые льготы – прежде всего снижение акцизов и НДС. Аналитики обращают внимание на то, что большинство европейских правительств решили поддерживать не конкретные уязвимые категории населения, а фактически всех потребителей энергоресурсов.

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Лишь четыре страны, согласно приведенным данным, ввели прямые программы поддержки домохозяйств. Такой подход эксперты Bruegel называют нецелевым. По их оценке, большая часть средств тратится на общие меры вопреки рекомендациям Европейской комиссии и Европейского центрального банка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине раскрыли незаконную продажу топлива — в частности, дизельного топлива. Она была организована в Устигуле Волынской области.