Спасет ли солнечная станция от блэкаутов: сколько стоит установка и оправданы ли затраты

Солнечная электростанция может помочь украинцам пережить зимние отключения, но из-за короткого светового дня и облачности ее генерация в декабре может быть на 77-85% ниже, чем в июле. Гибридная система для частного дома стоит от 270 тыс. грн, а более мощная комплектация – около 520 тыс. грн, поэтому перед установкой важно рассчитать потребности в электроэнергии и необходимую емкость аккумуляторов.

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Об этом рассказал коммерческий директор компании "Генерация", которая специализируется на установке солнечных электростанций, Игорь Лебедев в комментарии СМИ. По оценкам специалистов, гибридная солнечная электростанция для частного дома может стоить от 270 тыс. грн, а более мощная комплектация – около 520 тыс. грн.

Почему зимой солнечные панели вырабатывают меньше электроэнергии

Солнечные электростанции могут работать в течение всего года, а низкие температуры сами по себе не мешают генерации. Напротив, при одинаковом уровне солнечного излучения более холодные панели способны работать даже эффективнее, чем в жару. Основная проблема зимнего периода заключается в другом: солнце светит меньше часов, находится ниже над горизонтом, а пасмурная погода сокращает объем доступного излучения.

Поэтому даже станция, которая летом производит значительное количество электроэнергии, в декабре или январе может давать лишь небольшую часть обычного объема. Разница особенно заметна в месячных показателях генерации. Для примера Лебедев привел расчеты двух солнечных электростанций, спроектированных для частных домов в Одесской области.

Первая система имеет мощность 5,9 кВт. В июле она может выработать 896 кВт·ч электроэнергии, но уже в ноябре прогнозируемый показатель снижается до 190 кВт·ч. В декабре генерация составляет около 132 кВт·ч, а в январе – 158 кВт·ч. Вторая станция мощнее – 15,02 кВт. Для нее расчетная выработка в июле составляет 2457 кВт·ч, в ноябре – 714 кВт·ч, в декабре – 569 кВт·ч, а в январе – 692 кВт·ч.

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Таким образом, в приведенных примерах декабрьская генерация на 77-85% ниже, чем в июле. Даже большое количество солнечных панелей не гарантирует зимой такого же объема электроэнергии, как в теплый сезон. В то же время эти цифры являются прогнозами для конкретных объектов, а не универсальными показателями для всей Украины.

Смогут ли солнечные панели обеспечить дом во время отключений

Наличие солнечных панелей на крыше еще не означает, что в доме будет электричество, когда пропадет напряжение в общей сети. Обычная сетевая солнечная электростанция автоматически прекращает работу во время отключения электричества, это необходимо, в частности, для безопасности работников, которые могут ремонтировать электросети.

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Чтобы использовать собственную генерацию во время отключений, нужна другая конфигурация – гибридная солнечная электростанция. Она предполагает установку инвертора с функцией резервного питания и аккумуляторных батарей, которые накапливают выработанную электроэнергию.

Прежде всего владельцу дома нужно определить, какие именно приборы должны оставаться включенными во время отключения электричества. Обычно в список необходимого оборудования входят:

холодильник;

освещение;

роутер и интернет-оборудование;

автоматика газового котла;

циркуляционные насосы;

розетки для зарядки телефонов и работы небольшой бытовой техники.

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Если же нужно обеспечить работу электрического отопления, бойлера, электроплиты или других мощных приборов, система должна быть значительно производительнее. Соответственно, возрастут требования к инвертору, аккумуляторам и общей мощности оборудования.

По словам Лебедева, главная задача – не просто установить как можно больше солнечных панелей, а правильно рассчитать всю систему с учетом потребления конкретного дома. Ведь панели вырабатывают электроэнергию, а аккумуляторы сохраняют ее для использования тогда, когда генерации недостаточно или она вовсе отсутствует.

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Зимой это особенно важно: в течение нескольких пасмурных дней солнечной энергии может не хватить даже для полного восстановления заряда батарей. Поэтому специалист советует предусмотреть возможность зарядки аккумуляторов от общей электросети. Если отключения продолжительные, дополнительным источником питания может стать генератор.

Сколько часов приборы будут работать от аккумулятора

Емкость аккумулятора нужно подбирать не только по количеству бытовых приборов, но и с учетом того, сколько времени они должны работать автономно. Для этого стоит примерно подсчитать суммарное потребление электроэнергии. Например, если холодильник, освещение, интернет, автоматика котла и другие необходимые приборы вместе потребляют в среднем 0,5 кВт, за восемь часов им понадобится примерно 4 кВт·ч электроэнергии.

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Однако при расчете нужно учитывать, что использовать всю номинальную емкость аккумулятора обычно невозможно. Если ориентироваться на доступные потребителям 80% заряда, автономность будет примерно такой:

Емкость аккумулятора При нагрузке 0,5 кВт При нагрузке 1 кВт 5,12 кВт·ч около 8 часов около 4 часов 10 кВт·ч около 16 часов около 8 часов 16 кВт·ч около 25 часов около 13 часов

Фактическое время работы зависит от реального потребления, потерь при преобразовании электроэнергии и характеристик оборудования. То есть аккумулятор на 5,12 кВт·ч может обеспечить базовые потребности небольшого домохозяйства примерно на восемь часов, если средняя нагрузка составляет 0,5 кВт. Если одновременно включить больше приборов и увеличить потребление до 1 кВт, время автономной работы сократится примерно вдвое.

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Сколько стоит солнечная станция для дома

Стоимость оборудования зависит от того, нужна ли владельцу только резервная система на случай отключений или полноценная солнечная электростанция с возможностью вырабатывать и накапливать электроэнергию. По оценке Лебедева, базовую систему резервного питания для квартиры без солнечных панелей можно установить от 2,5 тыс. долларов. При расчетном курсе 45,5 грн за доллар это примерно 114 тыс. грн.

Для частного дома гибридная солнечная электростанция обойдется дороже. Эксперт привел два примера комплектаций:

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Комплектация Стоимость под ключ Панели 5,9 кВт, инвертор 6 кВт, аккумулятор 5,12 кВт·ч от 270 тыс. грн Панели 15,02 кВт, инвертор 15 кВт, аккумулятор 16 кВт·ч около 520 тыс. грн

Первая система рассчитана на базовые потребности домохозяйства и имеет меньшую мощность генерации и накопления. Вторая – значительно производительнее, поэтому может обеспечивать больший объем потребления, но требует почти вдвое больших первоначальных вложений.

Важно, что это примеры конкретных комплектаций, а не фиксированный прайс для всех домов. Итоговая сумма будет зависеть от особенностей объекта, количества панелей, типа инвертора, емкости аккумуляторов, сложности монтажа и других технических условий.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы могут требовать уменьшения платежек за отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, если эти услуги не предоставлялись во время длительных отключений света или их качество не соответствовало нормативам. Для этого нужно обратиться к поставщику и добиться составления акта-претензии.