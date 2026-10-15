Может ли владелец квартиры заходить к арендаторам без разрешения: что нужно знать украинцам

В Украине владелец квартиры не имеет неограниченного права входить в сдаваемое в аренду жилье без согласия арендатора, даже если у него есть собственные ключи, ведь Конституция и Гражданский кодекс гарантируют неприкосновенность жилища людям, законно проживающим в нем. Плановые посещения необходимо согласовывать в соответствии с договором, а незаконное проникновение без согласия арендатора при определенных обстоятельствах может повлечь за собой уголовную ответственность по статье 162 Уголовного кодекса Украины.

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OBOZ.UA выяснил, что на самом деле нужно знать украинцам. Правила таких отношений определяются Конституцией Украины, Гражданским кодексом и условиями заключенного между сторонами договора.

Имеет ли право владелец заходить в квартиру без предупреждения

Прежде всего, украинское законодательство проводит разграничение между правом собственности на недвижимость и правом пользования жильем. В соответствии со статьей 317 Гражданского кодекса Украины, владельцу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Он может самостоятельно решать, как использовать квартиру, в частности сдавать ее в аренду.

Однако после заключения договора аренды жилья возникают отдельные правоотношения. Согласно статье 810 Гражданского кодекса, по договору аренды жилья одна сторона – собственник – передает или обязуется передать другой стороне жилье для проживания на определенный срок за плату.

Таким образом, на время действия договора арендатор получает законные основания проживать в квартире и пользоваться ею в соответствии с согласованными условиями. В то же время статья 30 Конституции Украины гарантирует каждому неприкосновенность жилища. Отмечается, что эта гарантия распространяется не только на собственников недвижимости, но и на лиц, законно пользующихся соответствующим жильем.

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Аналогичный принцип закреплен в статье 311 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает право физического лица на неприкосновенность жилища. Таким образом, сам факт владения квартирой не дает арендодателю неограниченного права входить в нее в любое время без согласования с арендатором.

Даже если у владельца есть запасные ключи, это не означает, что он может пользоваться ими по своему усмотрению, игнорируя права людей, проживающих в квартире. При этом важное значение имеют условия договора аренды, в котором стороны могут заранее определить порядок посещения жилья.

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Когда владелец может попасть в квартиру без согласия арендатора

Общее правило о неприкосновенности жилища предусматривает отдельные исключения, связанные с чрезвычайными обстоятельствами. В частности, статья 30 Конституции Украины допускает проникновение в жилье без предварительного судебного решения в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в установленном законом порядке.

Для арендованных квартир практическое значение имеют прежде всего аварийные ситуации, которые могут создавать угрозу жильцам или имуществу. Например, речь идет о пожаре, утечке газа, серьезном повреждении водопроводных сетей, затоплении или другом опасном происшествии, требующем немедленного реагирования.

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В таких случаях промедление может привести к значительным убыткам или создать угрозу жизни и здоровью людей. Однако важно понимать, что само наличие аварии не означает автоматического права собственника самостоятельно проникать в жилье любым способом. Доступ должен осуществляться с соблюдением предусмотренных законом процедур.

В зависимости от обстоятельств к решению ситуации могут привлекаться аварийные коммунальные службы, спасатели или полиция. В то же время желание собственника проверить, все ли в порядке с ремонтом, мебелью или бытовой техникой, не является неотложным основанием для входа в квартиру без согласия арендатора. Поэтому обычные осмотры состояния жилья необходимо согласовывать отдельно.

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Может ли собственник приходить проверять квартиру ежемесячно

Владелец недвижимости заинтересован в сохранности своего имущества и имеет право контролировать выполнение условий договора аренды. Однако такое право не означает, что он может произвольно устанавливать график посещений или приходить без предупреждения.

Лучший способ избежать конфликтов – заранее определить порядок осмотра квартиры в договоре. Например, стороны могут договориться, что собственник имеет право проверять состояние жилья один раз в месяц, но должен предупредить арендатора за 24 или 48 часов. Также можно предусмотреть, что посещение будет происходить только в согласованное время и в присутствии арендатора.

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Кроме того, следует определить правила доступа для проведения ремонтных работ, проверки коммуникаций, снятия показаний счетчиков или обслуживания оборудования. При этом закон не устанавливает универсального правила, согласно которому собственник любой арендуемой квартиры может приходить, например, раз в месяц без дополнительного согласования.

Периодичность и условия плановых посещений зависят от договоренностей между сторонами, а также от общих требований законодательства. Если соответствующие положения в договоре отсутствуют, целесообразно согласовывать каждое посещение отдельно.

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Что делать, если владелец заходит в квартиру в отсутствие арендаторов

На практике конфликты часто возникают тогда, когда владелец пользуется запасными ключами и заходит в квартиру в отсутствие арендаторов. Например, человек возвращается домой и замечает, что в квартире кто-то был, переставлял вещи или проверял состояние комнат.

В такой ситуации прежде всего следует выяснить обстоятельства визита и проверить положения договора аренды. Если владелец зашел без согласования и не было неотложной ситуации, арендатор может письменно уведомить о недопустимости таких действий и потребовать соблюдения договоренностей.

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Важно также сохранить возможные доказательства нарушения. Отмечается, что это могут быть сообщения в мессенджерах, в которых арендодатель подтверждает свой визит, записи камер видеонаблюдения, показания очевидцев или другие материалы, которые помогут установить обстоятельства происшествия.

Если подобные случаи повторяются, арендатор может предложить в письменной форме уточнить порядок доступа в квартиру. В то же время, если ситуация сопровождается угрозами, повреждением имущества или другими противоправными действиями, могут возникнуть основания для обращения в правоохранительные органы.

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Грозит ли владельцу квартиры уголовная ответственность

В некоторых случаях самовольное проникновение собственника в арендуемую квартиру может иметь признаки уголовного правонарушения. В частности, статья 162 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности жилища.

Речь идет о незаконном проникновении в жилое помещение, проведении незаконного осмотра или обыска, незаконном выселении и других действиях, нарушающих соответствующее право человека. Согласно части первой этой статьи предусмотрен штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Если соответствующие действия совершены должностным лицом или сопровождаются насилием или угрозой его применения, часть вторая статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Однако не каждый визит владельца без предупреждения автоматически означает совершение уголовного правонарушения.

Что объясняет адвокат о правах арендодателей

Адвокат Алена Радева в комментарии СМИ подчеркнула, что собственник квартиры сохраняет право собственности на недвижимость, однако сдача ее в аренду ограничивает возможность произвольного доступа к жилью. По ее объяснению, на время действия договора арендатор получает законное право пользоваться квартирой, а конституционные гарантии неприкосновенности жилища распространяются и на него.

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Соответственно, наличие запасного комплекта ключей не позволяет владельцу самостоятельно входить в помещение в отсутствие арендатора без надлежащих оснований. Эксперт также обратила внимание на важность договора аренды. Именно в нем следует определить, за сколько времени владелец должен предупреждать о визите, когда он может проверять состояние квартиры и как организуется доступ для ремонта.

Отдельно адвокат пояснила, что чрезвычайные ситуации, в частности пожары, утечки газа или серьезные аварии, требуют особого порядка реагирования. При необходимости к таким случаям следует привлекать соответствующие аварийные службы или правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снизили ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, официально сдающих недвижимость в аренду – им разрешат платить не 18%, а 5%. Автор предложения считает, что это будет способствовать детенизации рынка аренды и, соответственно, притоку средств в бюджет.