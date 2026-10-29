Чума свиней охватила 10 областей Украины: исчезнет ли мясо из магазинов и что будет с ценами

По состоянию на 1 октября 2026 года в Украине подтвердили 16 случаев африканской чумы свиней в 10 областях – против 40 случаев за аналогичный период прошлого года, однако данные не свидетельствуют о неизбежном исчезновении свинины из магазинов. Килограмм живой свиньи, по прогнозам, стоит 72-73 грн, а розничная цена свинины составляет 211-212 грн/кг и за год снизилась на 8%.

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Об этом рассказал министр аграрной политики Тарас Высоцкий в ответ на комментарии СМИ во время брифинга. В Украине зарегистрировали 39 подозрений на африканскую чуму свиней. После лабораторных исследований 23 из них не подтвердились, тогда как в 16 случаях заболевание было официально установлено.

Среди подтвержденных случаев четыре пришлись на хозяйства населения, семь – на диких кабанов, еще два – на промышленные хозяйства. Всего распространение болезни зафиксировали в 10 областях Украины.

Для сравнения, на аналогичную дату 2025 года было подтверждено 40 случаев африканской чумы свиней. Таким образом, согласно приведенным данным, в этом году число подтвержденных случаев было меньше. В то же время, несмотря на меньшее число зафиксированных случаев, болезнь остается серьезной проблемой для животноводства.

Почему африканская чума свиней угрожает фермерам

Африканская чума свиней – опасное вирусное заболевание, поражающее свиней и диких кабанов. Ее распространение может привести к значительным экономическим потерям в животноводстве. В случае подтверждения АЧС поголовье свиней в соответствующем хозяйстве подлежит уничтожению. Для фермеров это означает потерю животных, дополнительные расходы и невозможность реализовать продукцию, на которую они рассчитывали.

Особенно ощутимыми такие потери могут быть для небольших хозяйств, которые зависят от выращивания и продажи свиней. Если животных приходится уничтожать из-за подтвержденного заражения, производители теряют потенциальный доход и могут нуждаться во времени, чтобы восстановить работу.

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Однако влияние болезни на отдельных производителей не означает автоматического дефицита мяса на всем украинском рынке. Для этого важны общие объемы производства, ситуация в разных регионах, предложение продукции и спрос со стороны потребителей.

Сколько стоит свинина в Украине

Несмотря на случаи африканской чумы свиней, цены на свинину снизились по сравнению с прошлым годом. На текущую неделю прогнозируемая цена килограмма живой свиньи составляла 72–73 гривны. Для сравнения, в этот же период 2025 года килограмм живого веса стоил около 82 гривен.

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В то же время изменение закупочной стоимости не стоит напрямую связывать с распространением АЧС. На цены влияют и международные тенденции на рынке, а также соотношение спроса и предложения. В розничной торговле свинина стоила примерно 211–212 гривен за килограмм. За неделю цена не изменилась, за месяц снизилась на 2%, а за год – на 8%.

Таким образом, свинина относится к продуктам, которые за последний год подешевели в гривневом эквиваленте. Это свидетельствует о том, что зафиксированные случаи заболевания пока не привели к заметному росту розничной стоимости мяса. Важно различать цену живого веса и стоимость мяса в магазине.

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Показатель 72–73 гривны относится к килограмму живой свиньи, тогда как 211–212 гривен – непосредственно мяса. Цены нельзя сравнивать напрямую, ведь речь идет о разных этапах производства и продажи продукции.

Может ли свинина подорожать в ближайшее время

Африканская чума свиней создает риски для производителей, поскольку подтвержденное заражение может приводить к потере поголовья и дополнительным расходам. Если болезнь будет распространяться и дальше, ситуация в отдельных хозяйствах может осложниться. Однако имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что АЧС уже привела к значительному подорожанию свинины.

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Напротив, розничная цена продукта за год снизилась на 8%. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации с распространением заболевания, объемов производства и общих рыночных условий. Вместе с тем делать вывод о будущем дефиците или резком росте стоимости только на основании количества подтвержденных случаев АЧС некорректно.

Цены на сало в супермаркетах

Реальная цена конкретного товара зависит от его вида, производителя и торговой сети. По данным мониторинга цен OBOZ.UA по состоянию на 27 октября, средняя стоимость домашнего сала в крупных магазинах составляла около 309 грн за килограмм. В частности:

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"АТБ" – 240,69 грн/кг;

"Auchan" – 549 грн/кг;

"Metro" – 232,20 грн/кг.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине тепличные помидоры подорожали на 10% за неделю, а рост цен продолжается уже третью неделю подряд. По состоянию на 25 октября производители предлагали томаты по 55-80 грн/кг, хотя в среднем они все еще на 22% дешевле, чем год назад. В то же время цены в супермаркетах колеблются в районе 93 грн/кг.