Черная пятница 2026 года в Украине: когда начнутся крупные распродажи и каких скидок стоит ожидать

В Украине Черная пятница в 2026 году приходится на 27 ноября, однако часть магазинов может начать распродажи уже примерно с 23 ноября и продолжить их после официальной даты. На отдельные товары могут объявлять скидки до 40-70%, поэтому покупателям стоит заранее запомнить обычную цену нужной вещи, чтобы проверить реальный размер экономии.

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OBOZ.UA разобрался, что нужно знать украинцам о "безумной" распродаже. На отдельные категории товаров во время главной ноябрьской распродажи традиционно могут объявляться скидки в 40-70%.

Больше всего акций ожидается на технику и электронику, одежду, обувь, косметику, товары для дома, детские товары и книги, однако покупателям стоит заранее проверить обычную стоимость нужных вещей, чтобы понять, насколько реальна заявленная экономия.

Когда будет "Черная пятница" в 2026 году

У "Черной пятницы" нет постоянной календарной даты. Она традиционно приходится на следующий день после американского Дня благодарения, который в США отмечают в четвертый четверг ноября. В 2026 году День благодарения приходится на 26 ноября – четверг. Соответственно, следующая за ним пятница, 27 ноября, и будет официальной датой Черной пятницы.

Однако для украинских покупателей эта дата является скорее ориентиром. Магазины не обязаны проводить распродажи исключительно в течение одного дня и могут самостоятельно устанавливать сроки акций. Именно поэтому за последние годы Черная пятница фактически превратилась из одного дня скидок в целый период распродаж.

Скидки могут начаться раньше

Часть украинских магазинов может начать снижать цены за несколько дней до 27 ноября. Некоторые продавцы уже ориентируются на старт акций примерно с 23 ноября. В то же время другие ритейлеры могут продлевать специальные предложения в течение выходных после Черной пятницы или даже дольше.

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Поэтому покупателям не обязательно откладывать покупку нужной вещи непосредственно до 27 ноября. Если конкретный магазин запустит акцию раньше и нужный товар действительно станет дешевле, выгодное предложение может появиться еще до официальной даты. Особенно это актуально для популярных моделей техники, востребованных размеров одежды и обуви или других товаров, количество которых в акционном предложении может быть ограниченным.

Какие скидки могут предложить украинцам

По состоянию на начало октября большинство крупных украинских ритейлеров еще не представили окончательные условия своих кампаний к Black Friday-2026. Поэтому назвать единый размер скидки невозможно. Если ориентироваться на практику предыдущих лет, на отдельные позиции магазины могут объявлять снижение цен примерно на 40–70%.

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При этом большая цифра на рекламном баннере не означает, что абсолютно весь ассортимент будет продаваться с такой скидкой. Максимальное снижение цены может распространяться только на отдельные товары или категории. На остальную продукцию скидка может быть значительно меньше.

Помимо непосредственного снижения стоимости, продавцы могут использовать и другие способы привлечения покупателей. В частности, речь идет о повышенном кэшбэке, промокодах, специальных условиях оплаты, подарках к заказу или бесплатной доставке. Поэтому при сравнении предложений стоит учитывать не только процент скидки, но и конечную сумму, которую придется заплатить.

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На что традиционно устраивают больше всего акций

"Черная пятница" охватывает практически все основные категории розничной торговли, но особенно активно к ней присоединяются продавцы техники, одежды и товаров повседневного использования. Традиционно акционные предложения можно ожидать на:

смартфоны, ноутбуки и другую электронику;

бытовую технику;

телевизоры и различные гаджеты;

одежду и обувь;

косметику и парфюмерию;

товары для дома и кухни;

детские товары;

книги и другую продукцию.

В то же время перечень товаров и конкретные условия каждый продавец будет определять самостоятельно. Во время Черной пятницы покупателю стоит обращать внимание в первую очередь на фактическую цену товара, а не только на процент, указанный рядом с ней.

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Например, надпись "-50%" сама по себе не позволяет понять, насколько выгодно предложение, если человек не знает, сколько этот же товар стоил до начала акции. Именно поэтому подготовка к Black Friday может начинаться задолго до 27 ноября.

Если человек уже знает, что планирует купить смартфон, телевизор, холодильник, зимнюю обувь или другой относительно дорогой товар, стоит заранее зафиксировать его текущую цену. Тогда в конце ноября можно будет сравнить ее с акционной и увидеть реальный размер экономии в гривнах.

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Также стоит проверять стоимость одного и того же товара сразу в нескольких магазинах. Даже во время масштабной распродажи цена со "скидкой" у одного продавца может оказаться выше обычной стоимости у конкурента.

Откуда взялась "Черная пятница"

Несмотря на то, что сегодня Черная пятница ассоциируется с грандиозными распродажами, первоначально происхождение этого названия не имело ничего общего со скидками. Одна из наиболее признанных версий связывает его с американской Филадельфией в конце 1950-х – начале 1960-х годов.

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В пятницу после Дня благодарения центр города заполняли толпы людей, отправлявшихся за покупками. Дополнительную нагрузку создавали посетители традиционного футбольного матча между командами армии и флота США.

На дорогах возникали огромные пробки, улицы были переполнены людьми, а полицейским приходилось работать сверхурочно. Именно правоохранители начали использовать название Black Friday, описывая сложный рабочий день.

Негативный оттенок термина сначала даже пытались изменить. В 1961 году в Филадельфии предлагали использовать название "Big Friday" – "Большая пятница", однако оно не прижилось.

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Постепенно пятница после Дня благодарения стала началом активного сезона рождественских покупок в США. Магазины поняли, что огромный поток покупателей можно дополнительно стимулировать специальными предложениями. Так начали появляться масштабные однодневные распродажи, а Black Friday со временем превратилась в одно из крупнейших торговых событий года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если в супермаркетах на кассе цена товара выше, чем указано на ценнике, покупатель имеет право требовать продажи именно по стоимости, указанной на полке, ведь магазин обязан предоставлять достоверную информацию о товаре. В случае отказа следует зафиксировать нарушение, обратиться к администрации заведения и, при необходимости, подать жалобу в Госпродпотребслужбу.

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