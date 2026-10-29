Из-за войны в Украине во всем мире заметно вырастут цены на ключевые продукты: что происходит

Из-за спровоцированных Россией проблем с судоходством в Черном море глобальные цены на продукты в 2026-2027 годах вырастут на 17%. В целом уже в этом году по ряду причин сырьевые товары подорожают на 23%.

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Как сообщает Reuters, об этом говорится в докладе Всемирного банка Commodity Markets Outlook. Главными факторами скачка стали рост цен на энергоносители, сбои в морских перевозках из-за войны на Ближнем Востоке, проблемы с транспортировкой зерна в Черном море, а также высокий спрос на защитные активы, в частности золото.

Энергоносители, нефть, природный газ, продовольствие и металлы стремительно подорожали на фоне накопления глобальных потрясений. Во Всемирном банке предупреждают, что ситуация может ухудшиться в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и продолжения атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

"Сырьевые рынки одновременно испытывают удары нескольких мощных потрясений. Рост стоимости энергоносителей и сбои в торговле толкают вверх цены на широкий спектр товаров, что грозит усилением инфляции, дефицитом продовольствия и замедлением экономического роста", – заявил заместитель главного экономиста Всемирного банка Айхан Косе.

К чему следует готовиться

Энергоносители и нефть

Цены на энергоресурсы в 2026 году выросли на 32%, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. Глобальные запасы нефти существенно истощились, а ее мировое предложение сократится на 5,2% – это самое большое падение за 40 лет (за исключением рецессии 2020 года). Средняя цена нефти марки Brent ожидается на уровне $92 за баррель.

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Продовольствие и удобрения

Цены на продукты питания вырастут более чем на 10% в 2026 году из-за проблем с судоходством в Черном море, а в 2027 году – еще на 7% (совокупный рост составит почти 18%). Причиной дополнительного давления называют прогнозы самого сильного с 1950 года климатического явления Эль-Ниньо. Цены на удобрения (в частности, мочевину) вырастут на 14% в 2026 году.

Металлы и драгоценные металлы

Цены на промышленные металлы подскочат на 25%, обновив исторические максимумы для алюминия, меди и олова из-за перебоев с поставками и высокого спроса со стороны секторов возобновляемой энергетики, электромобилей и дата-центров. Драгоценные металлы подорожают на 40% на фоне неопределенности и поиска инвесторами безопасных гаваней/

Главные истории дня

Всемирный банк подчеркнул, что уже предоставил $8,7 млрд в виде льготных кредитов и помощи 25 странам с низким доходом, которые больше всего пострадали от последствий ближневосточного кризиса и тяжелого долгового бремени.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что изменения климата и геополитические конфликты бьют по мировому производству тропических фруктов. Из-за этого продажи бананов в 2027 году могут резко сократиться, а цены, соответственно, вырасти – в том числе и в Украине.