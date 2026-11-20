В Украине и еще трех европейских странах завершили международную спецоперацию Connect против сети мошеннических колл-центров, связанной с преступной группировкой "Химпром". Злоумышленники звонили гражданам стран ЕС, представлялись сотрудниками банков или полиции и убеждали переводить сбережения на якобы безопасные счета или конвертировать их в криптовалюту. Мошеннические "офисы" действовали в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, а сама преступная организация работала на территории четырех государств.

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В рамках расследования 16 лицам сообщили о подозрении, еще 39 участников организации экстрадировали по запросам правоохранителей Чехии, Латвии и Литвы. О завершении операции сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).

"Химпром" – транснациональное преступное сообщество, которое украинские правоохранители связывают с наркоторговлей, мошенничеством, вымогательством и насильственными преступлениями. По данным Нацполиции, его создал гражданин РФ Егор Буркин по прозвищу "Мексиканец". Находясь за границей и в международном розыске с 2019 года, он продолжал дистанционно координировать деятельность группировки. Среди направлений ее "работы" правоохранители также называют сети мошеннических и вербовочных колл-центров, через которые обманывали граждан Европы и привлекали людей к наркобизнесу.

Заключительный этап состоялся 19 ноября. Тогда пятерым лицам сообщили о подозрении в участии в преступной организации и пособничестве в мошенничестве. Четверым из них дополнительно инкриминируют пособничество в оконченных покушениях на мошенничество.

Троих подозреваемых задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Четверо подозреваемых находятся в международном розыске.

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Как мошенники выманивали деньги у европейцев

По данным следствия, участники сети использовали технологии массовых телефонных звонков, подмену номеров и заранее подготовленные сценарии разговоров. Они сообщали потенциальным жертвам, что посторонние лица якобы получили доступ к их банковским счетам и пытаются похитить деньги.

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Чтобы "защитить" сбережения, людям предлагали срочно перевести средства на специальные безопасные счета или обменять их на криптовалюту. На самом деле таким способом мошенники присваивали деньги потерпевших. В частности, использовали:

спуфинг – подмену номера телефона, чтобы звонок выглядел как обращение из банка или другого учреждения;

– подмену номера телефона, чтобы звонок выглядел как обращение из банка или другого учреждения; вишинг – телефонное мошенничество, во время которого людей обманом вынуждают раскрыть конфиденциальную информацию или перевести деньги;

– телефонное мошенничество, во время которого людей обманом вынуждают раскрыть конфиденциальную информацию или перевести деньги; технологии массовых звонков для одновременного контакта с большим количеством потенциальных жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности генерального прокурора Антоном Ковальским. Среди прочего они говорили о расследовании дел, связанных с деятельностью группировки "Химпром".