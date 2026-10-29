Строительство в Украине под угрозой остановки: арматура исчезла с рынка, а цены взлетели

Из-за остановки крупных металлургических предприятий в Украине возник дефицит арматуры, а ее цена, согласно приведенным сообщениям, выросла более чем на 30% – примерно до 47,5 тыс. грн за тонну. Застройщики ищут металл в Турции, Польше и других странах, однако сложная логистика, длительная доставка и ограниченные объемы поставок создают риски удорожания строительства и задержек отдельных проектов.

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По данным медиа, ситуация на металлургическом рынке настолько осложнилась, что Украина рискует перейти от традиционного экспорта металлопродукции к зависимости от импорта. Решающими факторами стали не только остановка производственных мощностей, но и сложная логистика, ограниченные возможности иностранных поставщиков и дополнительные расходы на доставку.

Сильнее всего эти изменения ощущают застройщики, для которых арматура является одним из ключевых материалов при возведении фундаментов, монолитных конструкций и несущих элементов зданий. Если проблему с поставками не удастся быстро решить, строительным компаниям придется пересматривать графики работ, искать новых партнеров и учитывать подорожание материалов в своих бюджетах.

Почему в Украине возник дефицит арматуры

До обострения ситуации украинский рынок в значительной степени обеспечивали два производителя арматурного проката – "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Каметсталь", входящая в группу "Метинвест". Их продукция покрывала значительную часть внутреннего спроса, поэтому строительные компании могли закупать основные виды металлопроката у отечественных поставщиков, не полагаясь критически на импорт.

Однако осенью 2026 года ситуация резко изменилась. Из-за российских ударов и повреждения производственной инфраструктуры работа крупных предприятий оказалась под угрозой, а выплавка стали в Украине существенно сократилась. В частности, "АрселорМиттал Кривой Рог" объявил о начале консервации промышленного оборудования. Процесс, по сообщениям, может длиться около двух месяцев.

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Остановка производства на предприятиях такого масштаба влияет не только на доступность готовой арматуры. Металлопрокат также нужен для изготовления труб, профилей, арматурных сеток и железобетонных конструкций. Поэтому перебои с поставками способны сказаться на работе смежных производств, машиностроительных предприятий, дорожных подрядчиков и компаний, выполняющих государственные инфраструктурные заказы.

До полномасштабного вторжения России годовое потребление арматуры в Украине составляло примерно 1-1,1 млн тонн. В 2022 году оно сократилось ориентировочно на 60%, после чего начало постепенно восстанавливаться. В 2025 году, по оценкам участников рынка, потребление достигло 850-900 тыс. тонн.

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По подсчетам группы "Метинвест", в прошлом году украинский рынок потребил около 770 тыс. тонн арматуры при общем потреблении металлопроката на уровне 3,3 млн тонн. Такие объемы свидетельствуют о значительной потребности строительного сектора в стали даже в условиях войны.

Насколько подорожала арматура

Сокращение внутреннего производства уже сказалось на ценах. Согласно опубликованным сообщениям, арматура подорожала более чем на 30%, а ее стоимость приблизилась к 47,5 тыс. грн за тонну. В таких условиях закупка металла становится ощутимо более крупной статьей расходов для застройщиков, особенно тех, кто реализует масштабные жилые или инфраструктурные проекты.

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В то же время ценовая ситуация может отличаться в зависимости от поставщика, региона, объема заказа и условий доставки. Поэтому приведенный уровень стоимости не следует воспринимать как единую цену для всего украинского рынка.

По данным аналитического центра GMK Center, ежемесячная потребность Украины составляет примерно 70-85 тыс. тонн арматуры, 80-90 тыс. тонн горячекатаного рулона и 28-30 тыс. тонн катанки. Это большие объемы, которые нужно регулярно поставлять, чтобы предприятия и строительные площадки могли работать без длительных перерывов.

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Проблема заключается в том, что быстро заменить украинскую продукцию импортной не удается. Закупка за рубежом требует заключения контрактов, согласования характеристик металла, организации перевозки и прохождения пограничных процедур. Даже если поставщик найден, товар может прибыть со значительным опозданием.

Участники рынка предупреждают, что последствия сокращения производства будут особенно ощутимы после исчерпания складских запасов и поступления новых импортных партий. Именно поэтому ближайшие месяцы могут стать определяющими для стабильности поставок металла.

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Почему импорт не может быстро решить проблему

На первый взгляд, дефицит можно компенсировать закупками в других странах. Однако для Украины это значительно сложнее, чем просто найти иностранного производителя, готового продать нужный объем металла.

Одним из главных препятствий остается логистика. Из-за ограничений морского сообщения импорт металлопродукции организуют через порты европейских стран, в частности Румынии и Болгарии. Оттуда грузы нужно доставлять в Украину железной дорогой или автомобильным транспортом, что увеличивает стоимость и продолжительность перевозок.

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По оценке директора GMK Center Станислава Зинченко, доставка импортных партий может длиться не менее двух месяцев. К этому добавляются перегруженность сухопутных пограничных переходов, ограниченные транспортные возможности и удорожание топлива.

В то же время иностранные производители не всегда могут оперативно обеспечить Украину необходимыми объемами. У них есть собственные контракты, производственные графики и рынки сбыта, поэтому быстро перенаправить значительное количество продукции на украинское направление непросто.

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По данным GMK Center, в сентябре за рубежом законтрактовали лишь около 30 тыс. тонн рулона и листа, 4 тыс. тонн арматуры и 500 тонн катанки. Отмечается, что это значительно меньше потребностей рынка в регулярных поставках металла.

Дополнительным фактором являются транспортные расходы. В августе "Укрзалізниця" повысила грузовые тарифы на 30%, а дефицит локомотивной тяги и более дорогое топливо усилили давление на себестоимость перевозок. Для металлургической отрасли, активно использующей железную дорогу для доставки сырья и готовой продукции, это создает дополнительные трудности.

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Таким образом, даже при наличии альтернативных производителей импорт не гарантирует быстрого устранения дефицита. Чем дольше будут продолжаться перебои во внутреннем производстве, тем сильнее рынок будет зависеть от доступности иностранного металла и возможностей его доставки.

Откуда Украина импортирует металл

Доля импортной продукции на украинском рынке постепенно росла еще до нынешнего обострения. По данным "Укрметаллургпрома", в 2021 году импорт составлял 22,6% внутреннего потребления металлопродукции, тогда как за три квартала 2026 года этот показатель достиг 46,8%. Только за три квартала 2026 года Украина импортировала 84 тыс. тонн арматуры – почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Среди основных направлений поставок металлопродукции – Китай и Турция, эти страны обладают значительными производственными мощностями и могут конкурировать по цене. В то же время структура импорта зависит от конкретного вида металла, характеристик продукции и условий доставки.

По информации GMK Center, в сентябре Китай обеспечил около трети поставок горячекатаного рулона в Украину, почти 60% холоднокатаного листа, 40% балок и швеллеров и 51,4% стальных труб. Турция поставляла примерно треть горячекатаного проката, половину кровельного листа с полимерным покрытием, около 38% фасонного проката и пятую часть арматуры.

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Для отдельных товарных позиций пришлось задействовать и менее привычные для украинского рынка направления. В частности, 70% импортированной арматуры в одном из указанных периодов поступило из Египта, а катанку для производства сеток трейдеры закупали в Молдове.

Однако географическое расширение поставок не означает, что проблема уже решена. Для стабильной работы строительного сектора важно не только найти производителей, но и обеспечить регулярное поступление достаточных объемов продукции по приемлемой цене.

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Могут ли остановиться строительные площадки

Дефицит арматуры создает риски для реализации новых и уже начатых строительных проектов. Этот материал используют при армировании фундаментов, обустройстве перекрытий и возведении монолитных конструкций. Без необходимого количества металла выполнение соответствующих работ может замедлиться или временно прекратиться.

В то же время ситуация в разных компаниях неодинакова. У некоторых застройщиков есть собственные запасы или заранее сформированные резервы в сотрудничестве с трейдерами. Отмечается, что это позволяет им продолжать работу, пока они ищут альтернативные источники поставок.

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В "Интергал-буде" сообщали, что используют имеющиеся резервы и запасы металлотрейдеров. В компании при этом подчеркивали, что арматура является критически важной для монолитных работ, а наличие запасов у конкретного застройщика не свидетельствует о стабильности всего рынка.

Более сложную ситуацию описал основатель KAN Development Игорь Никонов. По его словам, компания своевременно сформировала значительный запас арматуры, однако он постепенно сокращается. Предприятие согласовывает спецификации и графики поставок с производителями в Польше и Турции.

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Последствия дефицита могут проявляться постепенно. Компании, располагающие достаточными резервами, способны некоторое время поддерживать обычный темп работ. Однако если внутреннее производство не восстановится, а импорт не обеспечит необходимые объемы, риски задержек будут расти.

Под угрозой оказывается не только жилищное строительство. Сталь нужна для ремонта дорог, сооружения мостов, промышленных объектов и реализации государственных инфраструктурных проектов. Поэтому длительные перебои с поставками могут осложнить и работы, связанные с восстановлением поврежденной войной инфраструктуры.

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Почему дорожает не только арматура

Переход на импортный металл происходит на фоне общего роста стоимости строительных работ и материалов. По оценке Игоря Никонова, за последний год себестоимость строительства выросла на 30-35%.

По его словам, песок подорожал на 78%, щебень – на 72%, бетон – на 62%, арматура – на 60%, трубы и материалы на основе нефти – на 45%, цемент – почти на 30%, фасадные материалы и химия – на 25%. Стоимость самих строительных работ, по приведенной оценке, увеличилась на 50%.

В то же время застройщики не всегда могут компенсировать подорожание материалов повышением цен на квартиры. На рынке сохраняется ограниченная платежеспособность покупателей, поэтому чрезмерное увеличение стоимости жилья может привести к сокращению продаж.

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По словам Никонова, часть компаний вынуждена продавать квартиры ниже себестоимости, чтобы поддерживать денежный поток и продолжать деятельность. В таких условиях дальнейшее подорожание арматуры и других материалов создает дополнительное финансовое давление на застройщиков. Если расходы будут расти быстрее, чем доходы от продажи недвижимости, компаниям будет сложнее финансировать строительство, закупать материалы и соблюдать первоначальные графики реализации проектов.

Почему застройщики требуют отменить импортные пошлины

Еще один вопрос, обострившийся из-за дефицита металла, – антидемпинговые пошлины на импортную продукцию. Ранее такие ограничения должны были защищать украинских производителей от конкуренции с более дешевым металлом из-за рубежа. Однако после остановки части отечественных мощностей застройщики считают, что действующие правила затрудняют закупку необходимой продукции.

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Представители строительного сектора предлагают временно пересмотреть или отменить соответствующие ограничения, чтобы облегчить доступ к иностранной арматуре и другим видам проката. По их мнению, это могло бы расширить выбор поставщиков и снизить затраты на строительство.

Игорь Никонов считает, что при отсутствии достаточного количества украинского металла импортные барьеры могут дополнительно увеличивать себестоимость строительных проектов. Застройщики опасаются, что без оперативного решения им придется покупать продукцию дороже, чем при более свободном доступе к внешним рынкам.

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Однако металлурги выступают против безусловной отмены ограничений. В

Поэтому представители металлургической отрасли предлагают контролировать происхождение сырья, а не только страну, из которой поступает готовый товар. Они также призывают государство сдерживать дальнейший рост железнодорожных тарифов, договариваться с Европейским Союзом об отсрочке экологического сбора CBAM и создать фонд восстановления горно-металлургического комплекса за счет замороженных российских активов.

Таким образом, проблема выходит за рамки обычного поиска новых поставщиков. Правительственные решения должны одновременно учитывать потребности строителей, зависящих от доступного металла, и интересы украинских производителей, восстановление которых потребует значительных ресурсов.

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Угрожает ли Украине длительный дефицит металла

Нынешняя ситуация – серьезное испытание для украинского строительного рынка, но это не означает, что все стройки непременно остановятся. У части компаний есть запасы, а импортные поставки уже помогают компенсировать сокращение внутреннего производства.

В то же время скорость стабилизации будет зависеть от продолжительности простоев металлургических предприятий, возможностей возобновить их работу, объемов импорта и пропускной способности транспортной инфраструктуры. Если поставки останутся ограниченными, а запасы продолжат сокращаться, отдельные застройщики могут столкнуться с задержками и дополнительными расходами.

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Зинченко призывает не отождествлять краткосрочные перебои с окончательным упадком отрасли. По его оценке, рынок металла подвержен колебаниям, а изменения цен могут быть реакцией на логистические проблемы. В то же время стабилизация потребует времени и налаживания регулярных поставок.

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