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Долги на балансирующем рынке отпугивают инвесторов от строительства новой генерации – Визир

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
93
Долги на балансирующем рынке отпугивают инвесторов от строительства новой генерации – Визир
Долги на балансирующем рынке отпугивают инвесторов от строительства новой генерации – Визир. Источник: shutterstock

Долги перед участниками балансирующего рынка сдерживают строительство новых генерирующих мощностей, необходимых для поддержки энергосистемы в критические моменты. Бизнес не готов вкладывать средства в электростанции, если оплаты за их работу придется ждать годами. Об этом заявил координатор сектора энергетики и климата аналитического центра Ukraine Facility Platform Александр Визир.

По его словам, одной из причин проблемы остаются неплатежи коммунальных предприятий. В частности, харьковские коммунальщики, по оценке эксперта, являются одними из крупнейших должников на балансирующем рынке. В результате за потребленную ими электроэнергию не поступают средства, что создает проблемы с расчетами для других участников рынка.

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"А эта проблема – то есть они, не платя за электрическую энергию, решают свою проблему, но создают проблему для всех остальных, в том числе и для Киева, и для любых других субъектов", – объяснил Визир.

Он подчеркнул, что из-за хронических долгов частные компании не хотят инвестировать в новые мощности, которые могли бы помогать энергосистеме во время дефицита электроэнергии. Причина проста: производитель тратит деньги на генерацию, но не уверен, что своевременно получит оплату.

"Почему? Потому что он понимает, что ему заплатят через год", – отметил эксперт

Напомним, по данным отраслевого издания ExPro, по состоянию на конец сентября 2026 года долги НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка выросли до 36,7 млрд грн. За девять месяцев задолженность увеличилась почти на 60%.

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