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Около 2,9 млрд грн на оборону и безопасность: как "Укрнафта" реагирует на атаки россиян и развивает добычу

Мария ШевчукМария Шевчук
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Около 2,9 млрд грн на оборону и безопасность: как "Укрнафта" реагирует на атаки россиян и развивает добычу
Председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. Источник: "Укрнафта"

В 2026 году Россия существенно усилила атаки на объекты "Укрнафты". Под ударами – производственная инфраструктура и сеть АЗС.

Компания реагирует на это системно и, несмотря ни на что, продолжает развиваться. Об этом в кулуарах Newfolk Conference рассказал председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Около 2,9 млрд грн в этом году направляем на защиту и безопасность: некоторые мощности переносим под землю, строим защитные сооружения, формируем резерв оборудования, укрепляем автономность и альтернативные схемы энергообеспечения, – отметил Богдан Кукура. – Продолжаем бурение. В 2026 году планируем пробурить и ввести в эксплуатацию 15 новых скважин. Отдельное направление – сотрудничество с "Укргаздобычей": в этом году совместно реализовали три новые скважины".

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Параллельно продолжается масштабирование технологий, повышающих надежность работы фонда. За восемь месяцев в скважины спущено 63 установки электроцентробежных насосов, активный фонд уже составляет 226 установок. Межремонтный период работы скважин с современными УЭВН увеличился с 214 суток в 2024 году до 410 суток в 2026-м, а для новых систем достигает 786 суток.

Компания развивает дистанционный мониторинг и управление скважинами. По состоянию на сентябрь к таким системам подключено 420 скважин. Это позволяет отслеживать параметры работы в режиме онлайн, быстрее реагировать и оперативно изменять режимы работы.

Основная задача – сохранить управляемость, модернизировать производство и продолжать развитие компании.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Она добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.

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