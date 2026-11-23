В Украине ввели переходный период для бизнеса со статусом критичности. Предприятиям дали время до 20 декабря, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами бронирования военнообязанных работников от мобилизации.

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Об этом говорится в принятом 19 ноября постановлении Кабинета министров №1452. Кроме того, были согласованы 100% обновленных критериев критичности.

Что изменится

Переходный период распространяется на решения об определении предприятий критически важными, срок действия которых истек с 27 октября до вступления в силу нового постановления или истекает до 20 декабря. В то же время продление не применяется, если решение о критичности отменено или подлежит отмене из-за утраты силы критериями, по которым предприятие получило соответствующий статус.

На аналогичный срок продлили бронирование, оформленное через портал "Дія" для работников таких предприятий, если срок его действия истек или истекает в определенный постановлением период. Если решение о критичности или бронирование действуют дольше, новые правила не сокращают установленные сроки.

Что это означает для бизнеса

Предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом. Сам лимит не меняется и составляет 95%.

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В то же время меняется база для его расчета: теперь количество забронированных будут определять от общей численности военнообязанных работников предприятия, а не от численности, указанной в решении Минобороны или Минэнерго.

Критерии критичности обновили

Координационный центр уже согласовал 100% обновленных критериев критичности. До конца следующей недели органы власти должны пересмотреть ранее принятые решения и определить, какие предприятия сохраняют соответствующий статус в соответствии с новыми требованиями.

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Если предприятие не соответствует обновленным критериям, но подпадает под другие действующие требования, оно может повторно подать документы для получения статуса критически важного.

Отдельно предусмотрена возможность увеличения лимита бронирования для стратегически важных предприятий. В таких случаях Координационный центр может дать соответствующую рекомендацию, но для этого орган власти должен обосновать, почему стандартного лимита недостаточно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины с отсрочкой или бронированием от мобилизации могут выезжать за пределы страны в служебные командировки. Теоретически возможны и поездки за границу на учебу или отдых, однако здесь риск отказа пограничников в выезде возрастает.