Бизнесу будут компенсировать до 30 млн грн за уничтоженное имущество: кто сможет получить деньги

В Украине максимальную компенсацию бизнесу за поврежденное или уничтоженное в результате войны имущество увеличили с 10 до 30 млн грн, расширили перечень активов и территорий, охватываемых программой, а также повысили лимит возмещения расходов на страхование военных рисков до 5 млн грн. Для участия в механизме компенсации имущества предприятие должно уплатить взнос в размере 0,5% от заявленной суммы потенциальных убытков, при этом получение государственных средств не лишает его права требовать от России возмещения остального ущерба.

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Соответствующие изменения правительство утвердило постановлением № 1157 от 17 сентября 2026 года, которым обновило порядок предоставления компенсаций, предусмотренный постановлением № 1541. Главная цель механизма – помочь предприятиям быстрее возобновлять работу после атак, не ожидая годами полного возмещения убытков через суды или международные институты.

До 30 млн грн за уничтоженное имущество: как работает компенсация

Важнейшим изменением стало увеличение максимальной суммы компенсации прямых убытков. Если раньше предприятие могло претендовать на возмещение в пределах 10 млн грн, то теперь лимит составляет 30 млн грн на одного субъекта хозяйствования.

Речь идет об убытках, понесенных предприятием в результате военных событий, в частности повреждения или уничтожения имущества в результате российских атак. Однако новый лимит не означает, что каждый пострадавший бизнес автоматически получит 30 млн грн. Размер компенсации будет зависеть от фактических прямых убытков, подтвержденных соответствующими документами и независимой оценкой.

Например, если предприятие потеряло оборудование стоимостью 8 млн грн, оно не может претендовать на максимальные 30 млн грн только из-за участия в программе. В то же время, если прямые убытки составляют 50 млн грн, государственное возмещение будет ограничено установленной максимальной суммой.

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Таким образом, программа не предусматривает полного покрытия всех экономических потерь предприятия. Ее задача – обеспечить бизнес частью необходимых средств, которые можно направить на восстановление деятельности.

Киев и Киевскую область включили в программу

Еще одно существенное нововведение касается географии государственной поддержки. В перечень территорий повышенного риска, на которые распространяется соответствующий механизм, добавили Киев и Киевскую область. Ранее предприятия столицы, пострадавшие от российских обстрелов, не могли воспользоваться этим направлением компенсации на общих основаниях.

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Теперь бизнес, расположенный в Киеве и области, также может претендовать на участие в программе при условии соответствия установленным требованиям. В то же время правительство расширило перечень имущества, которое может подпадать под компенсацию. В него добавили:

инженерные сети предприятий;

топливные емкости и топливо для распорядителей акцизных складов;

транспортные средства, предназначенные для перевозки топлива;

сельскохозяйственную технику;

грузовые автомобили и прицепы массой свыше 7,5 тонн.

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Кроме того, предусмотрена возможность компенсации за движимое имущество, которое находилось в транзите через территорию повышенного риска. Государственная поддержка больше не ограничивается только недвижимостью или стационарным оборудованием. Возмещение может касаться также отдельных транспортных средств и других активов, без которых предприятие не способно полноценно работать.

Например, для аграрного предприятия потеря комбайна или трактора может означать невозможность проведения сезонных работ. Для логистической компании уничтожение грузового транспорта напрямую влияет на выполнение заказов, а для топливного бизнеса повреждение резервуаров может привести к остановке операций.

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Сколько нужно заплатить за участие в программе

Несмотря на государственный характер программы, участие в механизме компенсации поврежденного имущества не является полностью бесплатным. Предприятие должно уплатить взнос в размере 0,5% от заявленного вероятного размера убытков за весь период участия в программе.

То есть размер взноса зависит от того, на какую потенциальную сумму компенсации рассчитывает бизнес. Например:

Заявленная сумма убытков Взнос 0,5% 1 млн грн 5 000 грн 5 млн грн 25 000 грн 10 млн грн 50 000 грн 20 млн грн 100 000 грн 30 млн грн 150 000 грн

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Таким образом, если предприятие заявляет о потенциальных убытках в размере до 30 млн грн, взнос составит 150 тыс. грн. Важно, что этот платеж не является страховой премией в обычном понимании, это взнос за участие в государственном механизме компенсации.

Одним из наиболее практичных изменений стало упрощение процедуры участия. Ранее предприятиям необходимо было проводить оценку имущества еще до вступления в программу. Отмечается, что это создавало дополнительные расходы, ведь бизнесу приходилось оплачивать услуги оценщика независимо от того, понесет ли он фактические убытки в будущем.

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Теперь этот этап перенесли. На момент присоединения к программе предприятие самостоятельно декларирует вероятный размер убытков, на основании которого рассчитывается взнос в размере 0,5%. Независимая оценка становится необходимой уже после того, как имущество фактически было повреждено или уничтожено и предприятие обращается за компенсацией.

В таком случае оценщик определяет размер прямых реальных убытков и готовит соответствующий отчет. Именно этот документ используется для подтверждения размера заявленного ущерба. Благодаря новым правилам бизнесу не нужно заранее тратить деньги на полноценную оценку только для того, чтобы получить возможность участвовать в программе.

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До 5 млн грн на страхование от военных рисков

Отдельное направление государственной поддержки касается предприятий, которые страхуют свое имущество от военных рисков. В этом случае механизм работает иначе. Бизнес заключает договор со страховой компанией и уплачивает страховую премию, после чего может получить частичную компенсацию соответствующих расходов через ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА).

В соответствии с сентябрьскими изменениями максимальная сумма такой компенсации была увеличена с 3 до 5 млн грн на предприятие в год по одному договору. Кроме того, программу распространили на арендованное имущество, что важно для предприятий, которые работают не в собственных производственных или складских помещениях, а арендуют их.

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В то же время 5 млн грн – это предельный размер государственного возмещения части страховой премии, а не сумма, которую бизнес автоматически получит в случае уничтожения имущества. Само страховое возмещение в случае наступления предусмотренного договором события регулируется условиями страхования.

Согласно данным по состоянию на 17 сентября 2026 года, ЕКА получило 195 заявлений на компенсацию страховых премий. Положительные решения были приняты по 39 заявлениям на общую сумму свыше 56 млн грн. Первые четыре компании получили фактические выплаты еще в мае – в общей сложности 6,8 млн грн. Благодаря государственной поддержке средняя эффективная стоимость страхования для них снизилась с 4,24% до 1,19%.

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По состоянию на 17 сентября 2026 года по направлению компенсации поврежденного или уничтоженного имущества было одобрено 323 заявления. Общий объем потенциальных компенсаций по ним составил 6,8 млрд грн.

Если убытки превышают 30 млн грн: можно ли получить оставшуюся сумму

Один из главных вопросов для предпринимателей – что происходит, когда реальные потери значительно превышают максимальную государственную компенсацию. Например, российский удар уничтожил производственный комплекс, оборудование и запасы предприятия. Общий размер ущерба составляет 100 млн грн, но в рамках государственной программы компания может получить не более 30 млн грн в качестве компенсации прямых убытков.

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Получение частичной компенсации не означает автоматического отказа от права на возмещение остальных убытков. По условиям механизма предприятие уступает государству право требования к Российской Федерации только в пределах суммы фактически полученной компенсации.

То есть если бизнесу выплатили 30 млн грн, именно на эту сумму соответствующее право требования переходит к государству. Остальную часть убытков предприятие может заявлять через предусмотренные законодательством украинские и международные механизмы.

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Причем речь идет не только о непосредственной стоимости уничтоженного имущества. В зависимости от обстоятельств и правовых оснований предприятие может претендовать также на возмещение других составляющих ущерба, в частности расходов на возобновление деятельности, релокацию и упущенную выгоду.

Могут подниматься и вопросы компенсации с учетом изменения стоимости денег за период от причинения ущерба до его возмещения. Однако возможность взыскания таких сумм и порядок их расчета зависят от конкретного механизма рассмотрения требований.

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Важное ограничение заключается в том, что получить двойную компенсацию за один и тот же ущерб нельзя. Если предприятие уже получило определенную сумму от государства, этот факт необходимо учитывать при дальнейшем взыскании убытков.

Как бизнес может требовать полного возмещения от России

Помимо украинской программы, предприятия могут использовать международные механизмы документирования убытков, причиненных российской агрессией. В частности, международный Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, предусматривает возможность подачи заявлений юридическими лицами по соответствующим категориям.

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Одна из них – C3.3, касающаяся перемещения или эвакуации бизнеса. В рамках этой категории предприятия могут заявлять об убытках, связанных с вынужденной релокацией. Речь идет, в частности, о транспортировке оборудования, логистических расходах, возобновлении деятельности, расходах на размещение сотрудников и упущенной прибыли в результате перемещения предприятия.

Однако внесение заявления в Реестр не означает автоматического назначения выплаты. Реестр является составной частью международного компенсационного механизма и обеспечивает прием и учет соответствующих требований. Именно поэтому государственная программа частичной компенсации имеет иное практическое назначение.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 4 декабря 2026 года украинский бизнес, не имеющий укрытий, должен подготовить безопасные помещения или другие предусмотренные решения для защиты работников и посетителей, чтобы продолжать работу в обычном режиме при желтом уровне угрозы. Кроме того, на объектах должны размещаться информационные таблички о наличии или отсутствии укрытия, а работодатели должны обеспечить оповещение людей.