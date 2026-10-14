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Бизнесу дали время до 4 декабря: что обязательно должно появиться в учреждениях Украины

Дарина ГерцеваДарина Герцева
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Навес на трамвайной остановке в Днепре, Украина, фото от 27 февраля 2025 года
Укрытие на трамвайной станции в Днепре, Украина, фото от 27 февраля 2025 года

До 4 декабря 2026 года украинский бизнес, не располагающий укрытиями, должен подготовить безопасные помещения или другие предусмотренные меры для защиты работников и посетителей, чтобы продолжать работу в обычном режиме при желтом уровне угрозы. Кроме того, на объектах должны размещаться информационные таблички о наличии или отсутствии укрытия, а работодатели должны обеспечить оповещение людей и определить порядок действий во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Соответствующие требования предусмотрены правительственными постановлениями, регулирующими деятельность предприятий в условиях различных уровней угрозы.

Что бизнес должен сделать до 4 декабря

Кабинет Министров предусмотрел для предприятий, не имеющих укрытий, трехмесячный переходный период. Он начался 4 сентября 2026 года, когда вступило в силу постановление № 1092, и продлится до 4 декабря. В течение этого времени компании могут продолжать деятельность в обычном режиме, одновременно готовясь к выполнению новых требований безопасности.

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Прежде всего предприятиям необходимо определить, где именно работники и посетители смогут находиться во время опасности. Для этого могут использоваться уже имеющиеся защитные сооружения или специально оборудованные помещения. Согласно правительственным правилам, для обеспечения защиты людей могут использоваться:

  • защитные сооружения гражданской защиты;
  • постоянные или временные укрытия;
  • сооружения двойного назначения;
  • специально оборудованные безопасные зоны внутри зданий.

Последний вариант особенно важен для предприятий, работающих в помещениях без полноценных укрытий. При определенных условиях они могут обустроить наиболее защищенную часть здания, где люди смогут находиться во время угрозы.

Что такое безопасное пространство и чем оно отличается от укрытия

Одно из ключевых нововведений – возможность использования так называемого безопасного пространства. Речь идет о наиболее защищенной зоне внутри здания, которую обустраивают для пребывания работников и посетителей в случае опасности. Согласно определению правительства, такое пространство должно обеспечивать защиту от побочного воздействия обычных средств поражения и избыточного давления взрыва.

В отличие от полноценного защитного сооружения, безопасное пространство не обязательно является отдельным подземным объектом. Его можно обустраивать непосредственно в здании предприятия, если оно соответствует предусмотренным требованиям.

В то же время важно понимать, что безопасное пространство не является полноценной заменой бомбоубежища по уровню защиты. Оно предназначено для снижения рисков в определенных условиях, а не гарантирует безопасность в случае прямого попадания боеприпаса.

Самостоятельно объявить любой коридор или комнату безопасным пространством недостаточно. Предприятия должны учитывать установленные требования к его обустройству и использованию.

На зданиях должны появиться специальные таблички

Еще одно важное требование касается информирования населения. Предприятия и балансодержатели зданий должны сообщать работникам и посетителям, имеется ли на объекте место для укрытия во время воздушной тревоги.

Для этого предусмотрено размещение специальных информационных табличек. Их необходимо устанавливать на входах в здания, наружных стенах или ограждениях. В зависимости от фактического состояния объекта табличка должна содержать одну из трех надписей:

  • "Объект обеспечен укрытием" – если в здании имеется соответствующее укрытие;
  • "Объект обеспечен безопасным пространством" – если оборудована специальная защищенная зона;
  • "Объект не обеспечен укрытием" – если соответствующей защиты нет.

Помимо подготовки помещений, работодатели должны определить порядок действий персонала при объявлении воздушной тревоги. Работники должны знать, как получать уведомления об угрозе, куда необходимо направляться и какие действия предпринимать в зависимости от уровня опасности.

Особое внимание правительство уделило системе оповещения. Предприятия должны обеспечить доведение сигналов о воздушной тревоге до работников и посетителей.

Сможет ли бизнес работать после 4 декабря без укрытия

Правительственные изменения предусматривают переходный период, в течение которого предприятия, не имеющие укрытий, могут продолжать работу и готовить необходимые решения. Однако после 4 декабря 2026 года этот переходный период завершится. Соответственно, для работы в обычном режиме при желтом уровне угрозы предприятия должны соответствовать установленным условиям по защите работников и посетителей.

При этом новые правила не означают автоматического закрытия всех предприятий, не имеющих собственного бомбоубежища. Законодательство допускает различные способы обеспечения защиты, в частности обустройство безопасного пространства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, согласно данным крупных кадровых порталов, количество открытых вакансий сократилось на 10–15%. Россия перешла на новый этап террора: начала целенаправленно уничтожать украинский бизнес. Россияне нанесли удары по крупным логистическим центрам, складским помещениям, атаковали ракетами крупные промышленные предприятия. А еще – уничтожают заправки, наносят удары по железной дороге.

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